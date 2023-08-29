Япония оказалась в эпицентре большого международного скандала. В Токио приняли решение вновь сливать радиоактивную воду с аварийной АЭС в Фукусиме в Тихий океан. Это вызвало ожесточённую реакцию всех соседних государств — хотя экологи и международные «зелёные» организации по чистой случайности об этом промолчали. На спасение репутации Токио срочно пришлось отрядить американского посла в Японии.

Иван Шилов ИА Регнум

Посол США не придумал ничего лучше, кроме как пообещать отведать рыбы из Фукусимы и таким образом показать, что она якобы вполне безопасна. Впрочем, обещанную выходку посла хоть и восприняли с юмором, но не особо оценили ни другие страны, ни сами американцы.

Например, Китай тут же запретил ввоз всех морепродуктов из Японии. И это сильнейший удар по рыбной индустрии страны — ведь 42% экспорта морепродуктов из Японии поступает именно на рынок Поднебесной.

А в Южной Корее протестующие рыбаки даже взяли штурмом посольство Японии в Сеуле.

Lu Rui/ globallookpress.com Протесты в Южной Корее у посольства Японии против сброса радиоактивной воды в океан

В свою очередь, посол своим чудачеством поднял на первый план не менее серьёзный вопрос, чем загрязнение Тихого океана радиоактивной водой. А именно стремительную деградацию дипломатической службы в США, которая только набирает обороты в последние годы.

В прошлом американская дипломатия всегда представляла собой закрытый клуб, попасть в который было не так просто. Дипломаты нередко составляли целые семейные династии. Они могли готовиться к работе в сфере международных отношений всю взрослую жизнь, начиная с учёбы в колледже.

В дипломаты попадали и политики, например, из Конгресса, но часто на этой стезе не задерживались, используя её как трамплин для дальнейшей карьеры. Так поступил Джордж Буш — старший, который успел поработать первым послом США в Китае после восстановления дипотношений. Но затем он быстро вернулся в Вашингтон и снова устремился в большую политику.

С развалом Советского Союза и окончания Холодной войны у США исчез спарринг-партнёр. И многим в Вашингтоне показалось, что можно уже особо и не стараться работать по старым правилам, которые были актуальны в эпоху жёсткой конкуренции с СССР.

Это ожидаемо привело к стремительной деградации и падению качества принятия решений в американской государственной системе.

А затем ситуацию усугубил и ставший всё больше проявляться идеологический раскол США вкупе с гиперполитизацией всех сфер жизни. Поэтому теперь Конгрессу с трудом удаётся согласовывать такие базовые вещи, как принятие ежегодного бюджета, что поставило недавно Америку на грань дефолта. Вокруг любых институтов — спецслужб, Пентагона, федеральных министерств — полыхают политические и коррупционные скандалы.

Этот системный кризис государственной машины США не мог обойти стороной и дипломатическую службу.

Один за другим американские президенты начали назначать на работу послами не экспертов в своём деле вроде карьерных дипломатов, а партийных аппаратчиков, лоббистов или личных спонсоров.

Однако до недавнего прошлого в Госдепартаменте всё же пытались сохранять определённый баланс.

Скажем, две трети всех дипломатов могли быть профессионалами, а ещё одна треть — так называемыми политическими назначенцами. Их могли отправлять на синекуру в не самые важные для США страны, где нет кризисов, войн или серьёзной борьбы за влияние.

Этот шаткий баланс стал уходить в прошлое ещё в эпоху президентства Барака Обамы. Но окончательно он канул в Лету при Дональде Трампе. Тот без всякого пиетета относился к дипломатам, считая их прислужниками «глубинного государства», с которым Трамп вёл внутреннее противостояние. Поэтому он пользовался любыми возможными поводами, лишь бы убрать карьерных дипломатов и назначить на их место лояльных лично ему персонажей.

Скажем, послом в Великобритании на четыре года стал Роберт Вуди Джонсон — владелец футбольного клуба New York Jets и личный друг Трампа, который пожертвовал ему миллионы долларов. Он сам неоднократно оказывался в различных неприятных скандалах. Например, посол пытался пролоббировать проведение популярного турнира British Open в гольф-клубе Трампа в 2018 году.

Не менее скандальным оказался и посол Трампа в Германии Ричард Гренелл. Он открыто критиковал решения официального Берлина и поддерживал оппозицию в лице «Альтернативы для Германии». Гренелл буквально являлся личным эмиссаром Трампа в Европе, где он активно помогал партиям правых евроскептиков находить финансирование и поднимать свою популярность.

Ну а апофеозом войны Трампа с американской дипломатией стал скандал с Украинагейтом в 2019 году.

В тот момент Трамп направил ещё одного своего эмиссара Руди Джулиани на Украину искать компромат на Джо и Хантера Байденов. Тогдашний посол США в Киеве Мари Йованович пыталась этому оппонировать, за что лишилась поста. Затем уже она дала показания против Трампа в Конгрессе, и демократы попытались объявить ему импичмент.

С поражением Трампа на выборах и приходом к власти Байдена многие союзники США надеялись на возвращение некой «старой нормальности». Дескать, американским президентом стал человек с большим политическим опытом, который сможет разобраться с кризисами внутри США и поднять имидж американской дипломатии.

Но не тут-то было.

Раскол внутри Америки при Байдене только усилился. И сам Байден во многом продолжил политику Трампа по дальнейшей политизации всего госаппарата. В эпоху Байдена впервые в истории США больше половины всех дипломатических назначений стали приходиться на политических игроков, а не профессионалов.

U. S. Embassy in Japan Рам Эмануэль

Наглядным примером такого является и оскандалившийся посол в Японии. Это Рам Эмануэль — в прошлом конгрессмен США, затем восемь лет проведший на посту мэра Чикаго. В родном городе Эмануэля без оскорблений не вспоминают — ведь он успел знатно «поураганить» в период мэрства.

Ситуация с преступностью, что всегда была проблемой Чикаго, стала при Эмануэле совсем патовой. Количество одних только убийств за восемь лет его мэрства подскочило аж на 47%. В эпоху Эмануэля в Чикаго случилось 19 тысяч «шутингов», то есть случаев массовой стрельбы. А 4 тысячи чикагцев были убиты — это больше, чем официальные потери США в Ираке или Афганистане.

Вокруг Эмануэля разразилось и огромное число коррупционных скандалов.

Его ближайшее окружение оказалось в тюрьме за взятки и откаты — посадили даже администратора городских школ Чикаго. Но сам Эмануэль умудрился выйти сухим из воды за счёт своих связей. Ведь он личный друг Барака Обамы, которому тот и обязан своей президентской карьерой.

А после отставки Эмануэлю устроили синекуру в виде посольского поста в Японии — хотя и здесь не обошлось без скандалов. И не только с радиоактивной рыбой — весной Эмануэль успел ещё отличиться, когда начал активно заставлять Токио, вопреки воле многих японцев, принять закон о защите прав ЛГБТ.

Причём Эмануэль далеко не единственный пример такого отрицательного отбора в Вашингтоне.

Есть и ещё один коррумпированный мэр демократического мегаполиса в США, вдруг ставший послом, — это Эрик Гарсетти, восемь лет возглавлявший Лос-Анджелес.

Именно в эпоху Гарсетти Лос-Анджелес начал напоминать нынешний «зомбилэнд», с толпами бездомных и наркоманов, заполонивших центр города.

Его заместителя по экономической политике отправили в тюрьму за взятки и рэкет. Посадили и руководителя городского департамента водного хозяйства и энергетики за раздачу контрактов фирмам близких друзей Гарсетти.

Сам мэр Лос-Анджелеса вовремя ушёл со своего поста. А затем его срочно назначили послом уже в Индию, подальше от прокурорских расследований, чтобы помочь Гарсетти избежать тюрьмы.

Впрочем, в итоге оказались под ударом уже отношения США и Индии. Вашингтон безуспешно пытается втянуть Нью-Дели в коалицию против Китая, тогда как Индия занимает подчёркнуто нейтральную позицию и усиливает кооперацию в рамках БРИКС.

Так что нынешняя деградация американской дипломатии уже напрямую бьёт по позициям США в мире.

Конечно, среди дипломатов остаются и свои профессионалы, но они постепенно вымываются, уходя со службы. Сейчас вся внешняя политика США де-факто держится на дюжине вторых-третьих секретарей Госдепартамента в разных частях света, которые в ручном режиме пытаются рулить всеми процессами.

Иногда это вполне эффективно получается — как, например, США удалось устроить госпереворот в Пакистане против Имрана Хана, за которым стоял секретарь Госдепартамента по Южной Азии Дональд Лу.

Но в целом система не может долго работать только в ручном режиме. Рано или поздно это приведёт к масштабному кризису. И его только усугубляют нынешние процессы — с ослаблением Запада и формированием новых центров силы в мире.

Чем сильнее американская дипломатия будет идти вразнос, тем сложнее будет США проецировать свои интересы на другие страны. А их лидерам — воспринимать всерьёз что-либо, исходящее из Вашингтона, который на фоне раскола и политических войн всё больше напоминает Римскую империю эпохи упадка.