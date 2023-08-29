После того как Священный синод Русской православной церкви на недавнем заседании поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла «возобновить процесс подготовки к возможной канонизации великого российского полководца Александра Васильевича Суворова», в Польше обратили на это особое внимание.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Суворов

«На Висле он известен как человек, ответственный за уничтожение царскими войсками варшавского района Прага в ноябре 1794 года, — сообщила газета Rzeczpospolita. — По оценкам историков, русские убили тогда от 13 до 20 тысяч мирных жителей. События того времени ознаменовали собой крах восстания Костюшко и полный захват Варшавы русскими. По решению царицы Екатерины II Суворову было присвоено высшее звание фельдмаршала».

Это официальная польская трактовка событий, которые привели к исчезновению с политической карты Европы Речи Посполитой обоих народов. Но в ней опущены некоторые важные нюансы. Прежде всего, сознательно не вспоминается, как началось само восстание в Варшаве в апреле 1794 года, что стояло за событием, получившим название «Варшавской заутрени».

Декабрист Александр Бестужев-Марлинский описывал нападение мятежников на русский гарнизон в следующих выражениях:

«Тысячи русских были вырезаны тогда. Сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести».

2300 солдат были убиты, захвачены в плен 1800, причем большинство из пленных потом были зверски замучены.

Можно представить, какие настроения царили среди русских солдат и офицеров, знавших о том, как вероломно обошлись с их сослуживцами бунтовщики, когда в ноябре 1794 года войска под командованием генерала Суворова осадили варшавский район Прага.

Конечно, штурм был кровопролитным. Но накануне его Суворов отдал приказ, в котором говорилось: «В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». А после взятия Праги он отпустил сначала 6 тысяч пленных «ополченцев», затем — пленных офицеров и в конце под свою ответственность именем императрицы Екатерины II объявил амнистию для тех, кто сложит оружие.

Польша любит «расчесывать» свои национальные трагедии. Но при всем негативе, который выплескивается в адрес Суворова, в варшавском районе Прага до сих пор нет монумента «невинным жертвам».

В марте 2022 года советник клуба «Я люблю Прагу», ныне заместитель районного главы Яцек Вахович выступил с инициативой объявить архитектурный конкурс на проект памятника. Необходимые для этого средства даже были заложены в городской бюджет, но на сегодня, отмечает портал Przegląd Praski, «никаких решений по этому вопросу городскими властями не принято».

Некоторые польские публицисты поэтому стараются придать предложению патриарха Кирилла возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова конъюнктурную «украинскую» окраску.

По мнению известного журналиста Томаша Терликовского, освещающего религиозные темы, решение Русской православной церкви в отношении генералиссимуса — это «мрачная новость и символ для наших восточных соседей».

Кадр из видео Томаш Терликовский

«Вспомним, что Измаил, где он тоже устроил резню, находится на территории нынешней Украины, — заявил Терликовский. — Канонизация русского — это сигнал нашим восточным соседям: для нас святые — это те, кто будет вас убивать».

И снова лукавство.

В декабре 1790 года русские войска штурмовали не «украинскую», а турецкую крепость Измаил. Так что если у кого и есть основания поджать губы при известии о возможной канонизации Суворова, то это у Анкары, а не Киева. Польский публицист, «заботящийся» о чувствах «восточного соседа», здесь, скорее всего, подразумевает иной сюжет.

В 1792 году Российская империя отбила у Османской империи Южное Приднестровье, а в 1793 году по итогам второго раздела Речи Посполитой — Северное Приднестровье. Сейчас на этих землях расположена Приднестровская Молдавская Республика, ориентирующаяся на Россию.

Между тем в двух северных районах ПМР, Рыбницком и Каменецком, по сей день сохраняется польское присутствие, местные поляки при поддержке республиканских властей стараются сохранять свою идентичность.

Но нынешнюю Варшаву регион интересует с точки зрения подчинения Приднестровья антироссийским молдавским властям. Польские власти активны в Кишинёве.

Так, в феврале сего года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью американской телестанции CBS News призвал «защитить» Молдавию от России, «следы» которой можно найти по всей республике. А в апреле требовал предоставить Молдавии ускоренную процедуру вступления в ЕС.

Но вначале Кишинёв должен решить «проблему» Приднестровья, для которого далеко не чужд Суворов. Русского полководца считают основателем республиканской столицы, Тирасполя, а память его чтится тут повсеместно — монумент Суворову является самым узнаваемым символом Приднестровья, его изображения украшают республиканскую валюту, почтовые марки и т.п.

Zspu.org Памятник А. В. Суворову в Тирасполе

Причисление Суворова к лику святых станет в этом контексте не только укреплением российской ориентации Приднестровья, но и выдвинет генералиссимуса на роль духовного покровителя создания русской дуги от Тирасполя до Таганрога.

Реализация такого геополитического сценария тревожит Варшаву, которая не оставляет планов в той или иной форме «пробиться» к Чёрному морю. Поэтому в Польше будут пытаться дискредитировать процесс подготовки к возможной канонизации великого русского полководца, заявляя, что Русская православная церковь «по указке государства» хочет прославить «преступника».