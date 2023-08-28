«Эпоха «Французской Африки» закончена, я подтверждаю это», — заявил президент Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью изданию Le Point, опубликованном 23 августа 2023 г. Этими словами лидер Франции констатировал существующую уже много лет реальность, которую он сам, однако, пытался отрицать ещё пять лет назад.

Иван Шилов ИА Регнум

И действительно, за время государственного переворота в Нигере французские власти остаются на самых жёстких позициях, не вступая с новым правительством ни в какой диалог. Несмотря на то, что ситуация рискует закончится разрывом дипломатических отношений. Так, посол в Нигере отказался ответить на вызов нигерийского МИД, а Макрон требует «восстановления конституционного порядка».

25 августа путчисты потребовали отозвать французского посла Сильвэна Иттэ, а также обвинили службу безопасности посольства в использовании оружия против мирных манифестантов, а саму Францию — в разработке и применении планов по дестабилизации Нигера.

Но у Макрона на этот счет другое мнение. По мнению президента Франции, только благодаря военному вмешательству французских солдат в рамках операции «Бархан» такие государства, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер, вообще продолжают существовать.

Правда, ещё в 2021 г. СМИ писали о колониальных методах французских войск в регионе Сахель, в результате чего гибнут мирные жители, а французские солдаты возвращаются домой в цинковых гробах. Такое поведение закономерно приводило к росту антифранцузских настроений.

Признание Макрона о неудачах французской политики «мягкой силы» в рамках единого франкофонного пространства на Африканском континенте вряд ли понравится военным. В их кругах очень распространен взгляд на страны, бывшие ранее французскими колониями, как на территории, которые по определению входят в сферу интересов Франции. Также это обострит социальную ситуацию внутри самой Франции, сложность которой проявилась во время недавних протестов.

Озвученная Макроном позиция также наверняка отразится на работе французских предприятий в Нигере и, возможно, в других странах Африки.

Регион важен для Европы как один из возможных источников замещения российского газа.

Так, развитие проекта газопровода Нигерия — Марокко стало поводом для контактов между враждующими Марокко и Алжиром. Буквально накануне переворота, в июле 2023 г. Алжир, Нигерия и Нигер подписали соглашения о строительстве транссахарского газопровода. Причём расходы, связанные с этим проектом на территории Нигера, взял на себя Алжир.

SSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС Акция сторонников хунты у французской авиабазы в Нигере

Однако в свете роста антифранцузских настроений французские компании нефтегазовой отрасли покидают Нигер, уступая эту сферу, в частности, китайским предприятиям. В частности, в 2022 г. нигерское отделение компании Total продало свои активы мавританской группе Star Oil Group.

Ещё одна важная для Европы и Франции отрасль, связывающая её с Нигером, — добыча урана.

На уране работают французские АЭС, значение которых возросло в контексте энергетического кризиса, который переживает сейчас Европа. Урановые рудники в Нигере разрабатывает французская государственная компания Orano. Пока компания заявляет, что разработка в Нигере продолжается в нормальном режиме, хотя для этого пришлось «мобилизовать силы».

Кадр из видео Добыча урана в Нигере французской атомной компанией AREVA

Тотальная зависимость атомной отрасли Франции от нигерских месторождений урана несколько преувеличена. На самом деле Нигер является одним из трёх основных поставщиков этого сырья во Францию, наряду с Казахстаном и Узбекистаном. Также растёт интерес Франции к Монголии как к крупномасштабному поставщику разного рода сырья, в том числе уранового.

Потери месторождений в Африке станут для Франции пусть не катастрофическими, но экономически весьма заметными. И, что не менее важно, окажут ещё один негативный эффект на состояние общественного мнения.

В целом в Нигере работают сейчас порядка 30 французских предприятий. Все они стараются остаться в стране после путча и сохранить инвестиции.

Помимо Orano, речь идёт о предприятиях группы компаний Vinci, Veolia, Nutriset и др. Во многом они имеют возможность работать благодаря финансированию, получаемому, в частности, от Евросоюза. Но все они пристально следят за развитием событий.

На данный момент дипломатическая реакция на сложившиеся обстоятельства, кажется, составляет основу консенсуса ключевых действующих лиц мировой политики.

Однако ЭКОВАС после переговоров с Нигером, состоявшихся в прошлые выходные, отверг предложение захватившего власть генерала Абдурахмана Чиани взять паузу и выждать «переходный период» в течение трёх лет, после чего вернуться к геополитическим и экономическим решениям. Ранее Экономическое сообщество западноафриканских государств настаивало на военном вторжении в Нигер.

В понедельник, 28 августа, выступая перед дипломатическим корпусом, Макрон еще раз подтвердил непреклонность в отношении мятежников и заявил, что на основании «партнерского подхода» Франция поддержит дипломатические, а если будет принято соответствующее решение, то и военные усилия ЭКОВАС в Нигере.

Последствия, которые повлечёт за собой такой выход, будут катастрофическими, в том числе для работы французских предприятий. На этом фоне показательна реакция США, прямо противоположная действиям Франции.

Несмотря на то, что в Вашингтоне всячески заявляют о поддержке свергнутого президента Мохамеда Базума, именно сейчас, после двухлетнего перерыва, назначен новый посол в Нигере — Кэтлин Фитцгиббон. Возможно, именно в этом стоит искать одну из причин того, что анонсированная западноафриканскими соседями Нигера интервенция до сих пор не началась.