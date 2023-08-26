В деле дерусификации и декоммунизации главное — случайно не выйти на самих себя. Но удаётся это далеко не всем.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вот и в Ивано-Франковске, очевидно, вспомнили практику создания спортивных клубов при вооружённых силах (Общество любителей лыжного спорта, ЦСКА, и т.п.) и набрали в ВСУ местных футболистов. По документам ребята служат, а по факту — мячик катают.

Набрали конечно же, не из гуманизма, а по соображениям взаимовыгодного финансового сотрудничества. Проще говоря, за взятки: однополчанами футболистов из этого новоявленного ЦСК-ВСУ были родственники местных чиновников.

По слухам, которые циркулируют в украинском информационном пространстве, до 5% ВСУ и Нацгвардии (30–50 тыс.) — «мёртвые души»: числятся, но не служат.

Всё началось с Одессы

Обнаружилось всё это не вдруг. В последнее время на Украине повальные обыски в ТЦК (военкоматах), стартовавшие после повального же увольнения глав этих самых ТЦК распоряжением президента Зеленского.

Началось всё с Одессы, а точнее — с военкома Евгения Борисова.

Как утверждали украинские СМИ, военком настолько успешно отмазывал земляков от мобилизации, что на одну только виллу в Испании потратил около 4 млн евро. В целом же его вложения в европейскую недвижимость были оценены в 7 млн евро. Ещё около 1 млн — в личный автопарк.

Скандал сначала явно пытались замять: в апреле военкома лишь отстранили, в июне — уволили (после чего он ушёл в бега). И только в конце июля его арестовали, выманив на то, что если он сдастся сам, все проблемы можно будет «порешать».

Параллельно с этим ещё в середине июля стартовала повальная проверка ТЦК. Её итоги обсуждались на заседании СНБО Украины 11 августа. И уже тогда стало известно о подготовке тотальной зачистки военкоматов и военкомов.

«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил Владимир Зеленский во время заседания.

В итоге в середине августа уже было 112 уголовных дел по 33 фигурантам, но сообщения о новых продолжают появляться (раз, два, три).

Любопытно, что этот рецепт (ставить военкомами армейских, а не тыловых офицеров) патриотическая общественность предлагала властям ещё прошлым летом. Но тогда у президента его проигнорировали. Боялись признать масштабную коррупцию?

«Засадная армия»

Впрочем, теперь у Зеленского решили не ограничиваться «сменой девочек».

А решили выборочно проверить личные дела военнообязанных — в первую очередь тех, что получили отсрочки, снялись с воинского учёта или даже получили разрешения на выезд за границу.

В СМИ была озвучена информация о 10 тыс. личных дел, к которым возникли вопросы. Но либо проверка была очень выборочной, либо СМИ озвучили лишь то, на что получили добро. Взять хотя бы заявление замдиректора Института демографии НАН Украины Александра Гладуна.

По словам учёного, из 5 млн выехавших за пределы Украины 17% составляют мужчины в возрасте 18–64 года. Что почти полностью совпадает с возрастом, в котором гражданин Украины является военнообязанным. А это 850 тыс. человек. Что, в свою очередь, сопоставимо с численностью ВСУ.

Даже не засадный полк — засадная армия, «расквартированная» по странам ЕС!

Замдиректора специально оговаривается: выехавшие в Россию в этой статистике не учтены. Да плюс ещё те, кто остался на Украине, но служит лишь по документам. А значит, озвученные 10 тыс. проблемных личных дел — примерно 1% от реального масштаба злоупотреблений.

Учет и контроль

Власти Украины собираются ещё активнее грести тех, кто не успел убежать.

Министр обороны Алексей Резников анонсировал грядущую цифровизацию ТЦК: осенью им собираются передать куда более полные базы иных структур (МВД, Минюста, Центризбиркома и пр.).

Дело в том, что до событий 2014 года учёт военнообязанных на Украине вёлся, мягко говоря, неаккуратно. Уклонистов от срочной службы практически не искали. Тех, кто уходил в запас, не отслужив срочную (здоровье, учёба), с учёта снимали вовсе.

В те времена ВСУ сокращались, периодически речь вообще заходила о полном переходе на контрактную армию. Ну и зачем вести учёт этих диабетиков и очкариков? Они срочную не служили, на контракт тем более не пойдут.

Как раз поэтому даже теперь, спустя почти 10 лет после ужесточения учёта, ТЦК снимают рекламные ролики о важности актуализации личных данных. Ведь и более полные реестры решат проблему лишь частично.

Вот условный громадянин Петро Петренко: в базе ТЦК его нет, в базе МВД — есть. Но по месту регистрации он не живёт, на телефонные звонки с незнакомых номеров не отвечает. Как его мобилизовать?

За тех, кто успел убежать, будут отдуваться студенты и аспиранты украинских ВУЗов. А также граждане Украины, на чьём попечении находятся родственники-инвалиды. Пока что рано говорить об отмене отсрочек для этих категорий военнообязанных. Зато адвокаты фиксируют рост случаев волокиты с оформлением таких отсрочек, из-за чего человек может попасть под мобилизацию.

Национальные особенности борьбы с коррупцией

За прошедшие с начала СВО полтора года все «нужные» и не чужие украинской власти люди успели убежать или рассосаться по «футбольным» военным частям. А теперь можно и мобилизацию наращивать, и показательную борьбу с коррупцией провести. Беспроигрышный ход.

К слову, планы по наращиванию Зеленский признал: мол, да, есть такая просьба военных. В США более откровенны: Украина готовит тотальную мобилизацию.

Наконец, не следует забывать и о том, что увольнение военкомов, ревизия решений по снятым с учёта военнообязанным и прочие действия команды Зеленского (со стороны кажущиеся борьбой с коррупцией) могут преследовать и иные цели.

Во-первых, охотой за военкомами они демонстрируют свою полезность зарубежным патронам. «Смотрите, мы можем эффективно решать задачи, которые вы ставите».

Во-вторых, картинка тотальной коррупции и обилечивания военнообязанных скорее бьёт по Валерию Залужному, нежели по Владимиру Зеленскому. В конце концов ТЦК — это его ответственность. Его и министра Алексея Резникова. Но последний и без того списанная фигура, которую держат лишь затем, чтобы перед отставкой навесить на него как можно больше скандалов.

Действительно ли Запад ставит на Залужного как возможного преемника Зеленского — вопрос дискуссионный. Главное, что у Зеленского относятся к нему именно так. Так почему бы не побороть коррупцию в военкоматах? А заодно, глядишь, и Залужного притормозить получится.