В США категорически недовольны результатами украинского контрнаступления на запорожском направлении. Наступление ВСУ ранее широко анонсировалось западной прессой и украинскими политиками как «решающее» и «стратегическое». Правительство Украины заявляло о планах прорваться к побережью Азовского моря, выйти к границам Крыма. Однако в итоге ВСУ не смогли прорвать первую линию обороны российских войск.

Иван Шилов ИА Регнум

В Пентагоне считают, что командование ВСУ неверно использует поставленные ресурсы и требует от Киева смены тактики, сообщает источник Wall Street Journal. Американские советники отмечают, что подготовленные для наступления части украинской армии обучались тактике комплексного использования артиллерии, пехоты и бронетехники. Однако на практике этот подход никогда не применялся. Вместо этого командование украинской армии перешло к тактике «медленной войны».

Командование ВСУ настаивает на том, что позиционная война обходится меньшими жертвами, чем попытки прорыва линии фронта крупными силами. В Пентагоне оказывают давление на Киев, требуя провести ещё одно наступление до конца 2023 года. В 2024 году союзники могут сократить объёмы поставок военной помощи, поэтому нового шанса провести наступление может уже и не быть, сообщает издание.

Как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский, Запад близок к исчерпанию своих ресурсов, поэтому и требует идти вперёд. Если средства, затраченные на наступление ВСУ, не окупятся, НАТО может пересмотреть подход к конфликту.

«Проблема не столько в том, что Запад может устать. У Запада могут банально закончиться ресурсы. Под контрнаступление выгребли всё, что пылилось на складах армий Германии, Франции, Великобритании. Польшу просто обобрали. Если даже взять цифры из «Википедии» по бронетехнике ВСУ и сопоставить с тем, что поставлено или обещано Киеву, то получим, что у них просто физически не остаётся вооружений в резерве. Военная техника есть у США, но захотят ли они её дать — вопрос», — заявил эксперт.

Специалист также отмечает, что в «финальном» наступлении ВСУ в 2023 году может быть использован последний резерв, который готовится на полигонах стран НАТО — это танки Abrams и Leopard 1. В зависимости от того, сколько машин удастся поставить в строй с консервации, ВСУ смогут укомплектовать новой партией танков от двух до четырёх механизированных бригад, которые будут готовы прибыть на фронт в сентябре. «Вопрос в том, решится ли Зеленский или сможет ли Зеленский убедить в целесообразности наступления Залужного. Залужный понимает, что в случае провала он первый лишится поста, а может и отправиться под суд. Так что неизвестно, отдаст ли он такой приказ», — отметил Александр Михайловский.

Однако похоже, что Западу удалось «уломать» украинское руководство на ещё один «блицкриг». По информации источников Wall Street Journal, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал США, что в ближайшее время наступление будет возобновлено на одном из направлений. Издание также сообщает, что украинские войска находятся «на грани прорыва» российской обороны.

Как сообщил ИА Регнум информированный источник на запорожском участке фронта, ситуация остаётся напряжённой.

«Противник старается подловить нас на ротации, когда происходит «пересменка» на участке фронта. Ищут слабые места в обороне. Например, пытается найти, где стоят соединения из числа мобилизованных, добровольцы. Там, где оборону держат «кадровые» части, соединения спецназа, ВСУ понесли очень тяжёлые потери и не продвинулись. Как пример — район села Работино, об которое они бились несколько недель, но потом подобрали удачный момент и ввели в бой свежую 82-ю десантную бригаду, спецназ морской пехоты, которые смогли продвинуться вперёд. Пусть незначительно, но продвинуться», — отметил источник.

Собеседник ИА Регнум также заявил, что ВСУ изматывают отдельные части и соединения в затяжных боях, стремясь использовать тактику «продавливания» большими соединениями пехоты. Несмотря на тяжёлые потери для наступающих, такая тактика позволяет выдавливать обороняющиеся силы.

«По первости в наступление они ходили с шашкой наголо, колоннами бронетехники прямо по минным полям. Может их так в НАТО учили, я не знаю. Кончилось плохо, все эти исторические кадры видели. Дальше у них кто-то взялся за ум и отказался от этой идеи. Поэтому теперь действует пехота, к ней присоединяется лёгкая бронетехника при необходимости, а танки поддерживают огнём с дальней дистанции», — отметил источник.

Информацию о том, что ВСУ удалось прорваться к оборонительному рубежу российских войск ценой огромных потерь, подтвердил и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии… Ситуация, безусловно, напряженная», — написал Балицкий в Telegram.

По оценке западных СМИ, в Пентагоне недовольны тем, что командование ВСУ рассеивает резервы по всему фронту вместо того, чтобы сосредоточить войска в одной точке для прорыва обороны. В случае, если Киев послушает иностранных советников, для наступления может быть выбрано одно из двух направлений, где противник смог достичь успеха.

«Первое — это направление «Работино — Вербовка» — на Токмак. Почему противник так бьётся за эти небольшие сёла? Потому что это кратчайшее направление на Мелитополь и Крым. Собственно, здесь они понесли самые большие потери, но могут попытаться прорваться ещё раз.

Но это самое ожидаемое направление. Они это понимают и могут попробовать другой вариант: по направлению от Великой Новосёлки на Старомлиновку к Волновахе. А может — и к Мариуполю, если сил хватит. Здесь расстояния сильно больше, но они могут рассчитывать на то, чтобы по возможности отсечь нашу группировку в Запорожской и Херсонской областях», — отметил Александр Михайловский.

Если успеха не удастся добиться и в этом случае, раскол между украинским руководством и коллективным Западом может ещё более усугубиться. Киев может не простить Пентагону невосполнимые потери в рядах ВСУ, а в Вашингтоне убедятся в том, что ставка на войну себя не оправдывает, и будут искать другие пути решения кризиса на Украине.

«В США скоро президентские выборы. Мало-мальский успех ВСУ будет активом для Байдена, который можно будет разыгрывать в предвыборной гонке. В случае неудачи конфликт лучше будет как-нибудь замять, забыть, закрыть. Мой прогноз — в этот раз Киев всё-таки прогнут, и он попытается ещё одно наступление организовать. Дальше у них уже не будет шанса наступать, да и Запад прямо говорит, мол, в 2024-м поддержки не ждите. Так что конфликт так или иначе будут пытаться замять», — резюмировал Александр Михайловский.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Вашингтон неоднократно критиковал действия украинского руководства. Ещё в феврале 2022 года президент США Джо Байден настаивал на том, чтобы Киев договаривался с российскими войсками о перемирии или вёл успешное наступление. Ряд экспертов отметили, что в случае, если план с наступлением не удастся, Зеленскому в итоге придётся пойти на уступки.