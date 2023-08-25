Премьер Сербии Ана Брнабич приняла участие в заседании «Крымской платформы». Этим шагом Белград поставил в сложное положение не только Москву, но также сербов Боснии и Герцеговины.

Иван Шилов ИА Регнум Сербия Крымская Платформа

Президент Сербии Александр Вучич очень часто сравнивает свою страну с Украиной в аспекте двойных стандартов международного сообщества по отношению к территориальной целостности государств. Действительно, когда сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке и без референдума провозгласил свою независимость в 2008 году, большинство стран Запада признали «Республику Косово». Когда же Крым провёл референдум о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией, это стало поводом для введения беспрецедентных западных санкций в отношении РФ.

Несмотря на тесные связи Сербии с Россией и пророссийские настроения подавляющего большинства сербов, Белград отказывается признать российскую принадлежность Крыма, и в этом есть железная логика — ведь в таком случае будет утрачено моральное право требовать, чтобы другие страны считали Косово сербской автономией, а не отдельным государством. Причём такой позиции придерживается абсолютное большинство сербских политиков, за исключением совсем уж маргинальных, которым прохождение в парламент не светит.

В свою очередь, Украина формально также признаёт Косово и Метохию частью Сербии, однако Киев регулярно делает демарши против Белграда. И речь не только в депутате от партии «Европейская Солидарность» Алексее Гончаренко, который в прошлом году выступал в «парламенте Косово» и внёс в Верховную раду Украины проект постановления о признании независимости «Республики Косово».

Не далее как 8 августа 2023 года председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, член президентской партии «Слуга народа», подписал обращение к правительствам западных стран с призывом пересмотреть политику в отношении Белграда и Приштины. В документе, который инициировала британский депутат албанского происхождения Алисия Кернс, содержались призывы фактически усилить поддержку частично признанной «Республики Косово».

Александр Вучич тогда заявил: «Если Украина признает независимость Косово, в один день потеряет все, что было у неё в руках, — уровень политического доверия, не говоря уже об отношениях с Сербией. Как после этого она сможет сказать, что придерживается международного права, Устава ООН. Никак. Убежден, что Владимир Зеленский не выбросит этот козырь из рук».

Стоит отметить, что с начала СВО Вучич старательно избегал встреч с Зеленским, однако 22 августа политики всё же провели переговоры — в рамках неформального саммита лидеров балканских стран и руководства Европейского союза в Афинах. При этом главной «звездой» на саммите стал президент Украины, и конфликт на территории этой страны стал ключевой темой встречи.

После общения с Зеленским Вучич выразил «более чем уверенность», что и Киев не изменит своей позиции по вопросу непризнания независимости самопровозглашённого Косово. Сербский лидер подчеркнул, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и будет продолжать это делать. В ходе получасового разговора, по словам Вучича, обсуждались и вопросы сотрудничества в будущем послевоенном восстановлении Украины.

«У меня был корректный и открытый разговор с Зеленским. Его интересовало, какова ситуация, что думают люди в Сербии, почему они так думают. Тогда я рассказал ему о том, что произошло в 1999 году (бомбардировки НАТО — Прим. ред.), говорил и о территориальной целостности. Я подтвердил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины и не меняет этой позиции. Мы говорили о будущих формах сотрудничества. Украинцы сейчас участвуют в серьёзной войне, но им приходится думать и о том, как они собираются восстанавливать страну. Поговорили мы и о Косово и Метохии», — заявил Вучич.

Однако в сообщении о встрече с Вучичем на сайте Зеленского Косово и Метохия не упоминается. Там лишь указано, что «взаимная поддержка территориальной целостности и суверенитета — важная часть партнёрства Украины и Сербии». Является ли формой такой поддержки упомянутое выше письмо однопартийца Зеленского — вопрос риторический. Также понятно, что в Киеве не ожидают от Белграда взаимности в стиле письма к правительствам незападных стран с призывом поддержать признание российского статуса Крыма.

В конце встречи Владимир Зеленский предложил Александру Вучичу «поддержать украинскую формулу мира и принять участие в третьем саммите международной «Крымской платформы» 23 августа текущего года». Это казалось фигурой речи, несмотря на то, что в подписанной президентом Сербии декларации Афинского саммита были слова: «Мы выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому за его упорные усилия, направленные на установление принципов мира в его формуле мира в соответствии с Уставом ООН».

Сербия принципиально отказывалась принять участие в двух предыдущих саммитах «Крымской платформы», которые проходили в Киеве и Загребе. В Белграде справедливо считали этот формат западной пропагандистской акцией, направленной против России, и не видели смысла раздражать Москву по пустякам. Однако в этом году всё изменилось.

Во время заседания «Крымской платформы» 23 августа в Киеве неожиданно было объявлено об онлайн-выступлении сербского премьера Аны Брнабич. Несомненно, что решение о её участии в мероприятии приял Александр Вучич. Она заявила, что Сербия «не является нейтральной в вопросах ценностей», добавив, что её страна «полностью уважает территориальную целостность и суверенитет Украины».

Брнабич подчеркнула «наше обязательство соблюдать принципы международного права, территориальной целостности и политической независимости государств», добавив: «Мы искренне сожалеем о страданиях Украины и украинского народа, разделяем чувства украинского народа и Украины, которые имеют истинного друга в Сербии».

crimea-platform.org

«Мы продолжим уделять особое внимание гуманитарной ситуации на Украине и продолжим оказывать помощь Украине, о чем свидетельствует наше недавнее решение пожертвовать товары и лекарства для облегчения гуманитарных страданий», — заявила Брнабич.

Провластные СМИ Сербии акцентировали внимание на том, что премьер не комментировала цели «Крымской платформы» и «не осудила Россию за, как прямо заявляли другие участники и организаторы, агрессию и оккупацию части Украины». Действительно, на фоне формулировки из упомянутой выше декларации Афинского саммита — «перед вызовом российской агрессии мы выражаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая основывается на ценностях демократии и верховенства права» — Брнабич не сказала ничего крамольного.

Но ситуацию усугубил личный приезд в Киев двух членов президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), представителей хорватов и мусульман — Жулько Комшича и Дениса Бечировича.

Они не только приняли участие в заседании «Крымской платформы», но также участвовали в пропагандистском перформансе в Буче и жёстко критиковали лидера сербов БиГ, президента Республики Сербской Милорада Додика, за его откровенную пророссийскую позицию. Комшич и Бечирович, которые прибыли в Киев де-факто как частные лица, ибо президиум БиГ решения об их визите не принимал, также заявили, что позиция Додика «не отражает мнения всех граждан Боснии и Герцеговины». В ответ сам Додик сказал то же самое о представителях хорватов и мусульман, подчеркнув, что сербы в БиГ имеют особую позицию относительно конфликта на Украине.

При этом посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине решительно осудило приезд Желько Комшича и Дениса Бечировича в Киев. «Присутствие отдельных членов Президиума Боснии и Герцеговины на так называемом саммите «Крымская платформа» воспринимается российской стороной как откровенно недружественный шаг. Любой вид участия в данном мероприятии мы рассматриваем как нападение на территориальную целостность Российской Федерации. Мы оставляем за собой право ответных мер на недружественные действия», — сказано в заявлении российского диппредставительства.

Видимо, чтобы упредить аналогичное заявление посольства России в Белграде, утром 24 августа с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко встретился глава сербской дипломатии Ивица Дачич. «Собеседники обменялись мнениями о нынешнем состоянии двусторонних отношений, выразив обоюдную приверженность дальнейшему развитию политического и экономического сотрудничества», — говорилось в сообщении МИД Сербии. Никакого демарша с российской стороны не последовало, а сербская сторона на следующий день обнародовала оправдание в стиле «участвуем, но не входим».

«Премьер-министр участвовала в работе этой встречи в онлайн формате, но мы не поддержали и не приняли декларацию «Крымской платформы», поскольку она выходит за рамки приемлемого для нас», — заявил глава МИД Сербии 25 августа.

Балканские аналитики не сомневаются, что Москва и Белград сохранят тесные отношения даже в том случае, если Запад вынудит Сербию ввести санкции против России (пример — Венгрия). Собственно, участие сербского премьера в «Крымской платформе» оправдывается тем, что это компромиссное решение, позволяющее Сербии продемонстрировать «единство с демократическим миром», но не присоединяться к его ограничениям в отношении РФ.

Однако это участие также больно ударило по единству так называемого «сербского мира», к которому, кроме, собственно, Сербии, относят также Республику Сербскую (РС, около трети населения БиГ) и сербскую общину Черногории (составляет около 30% жителей этой страны).

Так, судя по реакции, Милорад Додик явно не знал о планируемом выступлении Аны Брнабич перед киевской аудиторией. А ведь против президента РС не только введены американские и британские санкции, но и открыто уголовное дело с подачи нелегитимного Высокого представителя в БиГ. Потому Додик вполне может расценить такие действия руководства Сербии как подготовку к его «сдаче» и замене на более приемлемого для Запада руководителя сербского энтитета Боснии и Герцеговины. К сожалению, подписанные в 1995 году Дейтонские мирные соглашения позволяют Высокому представителю в БиГ отправить в отставку любое должностное лицо, в том числе избранное.

Что же касается черногорских сербов, то их политические представители в парламенте этой страны ныне ведут переговоры об участии в составе будущего правительства Черногории. Мандат на его формирование получил лидер прозападной партии «Европа сейчас» Милойко Спайич, который отдаёт приоритет «политическим черногорцам», албанцам и мусульманам, а сербам предлагает один-два несущественных портфеля (и то не факт, что те их получат). И в этой ситуации Александр Вучич, на которого черногорские сербы ориентируются, показывает, что можно неожиданно поменять позицию, чтобы заслужить похвалу Запада.