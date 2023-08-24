Власти Эстонии возмутились тем фактом, что в Нарве, самом русскоязычном городе государства, до сих пор некоторые улицы носят имена погибших советских солдат-освободителей. Правительство распорядилось их переименовать. Мнение самих нарвитян, которых вполне устраивают названия улиц, на которых они проживают, во внимание демонстративно не принимается. Однако депутаты горсобрания устроили форменный бунт.

Иван Шилов ИА Регнум

Большинство голосов было отдано за то, чтоб имена улиц остались прежними. Точно так же в прошлом году Нарва отказалась «по доброй воле» сносить памятники советским солдатам. Государству пришлось ломать непокорный город, что называется, через колено.

Последний бой «старого танка»

В прошлом году по Эстонии прошлась эпидемия узаконенного вандализма — по приказу государства были демонтированы все имевшиеся в этой стране памятники советским солдатам.

Отдельная эпопея оказалась связана с мемориальным танком Т-34, в 1970 году поставленным у дороги между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу на том месте, где советские войска в 1944 году в ходе упорных боев форсировали реку Нарова.

Несколько поколений нарвитян ежегодно возлагали к Т-34 цветы: как 9 мая, так и 26 июля (дата освобождения Нарвы от немецко-фашистских захватчиков). Остановка у танка для фотосессии являлась практически обязательной частью свадебной программы.

Одно время «тридцатьчетверка» пребывала в неухоженном состоянии, но в 2015 году группа добровольцев зачистила старую краску, загрунтовала и покрасила машину, вернув ей исторический облик. Этот труд нашел в Нарве широкий отклик, работникам помогали многие местные жители и несколько предприятий. Позже участники реставрации создали НКО «Память» и занялись восстановлением других военных памятников под Нарвой.

Навещали «тридцатьчетверку» и вандалы, оставлявшие на броне оскорбительные надписи, но большего вреда нанести бронированной машине они не сумели.

Однако в 2022 году президент Эстонии Алар Карис заявил, что танк следует либо убрать, либо разместить рядом с ним выставку о «продолжающейся на Украине войне, развязанной Россией». Но мэр Нарвы Катри Райк предложение не поддержала — зная, насколько Т-34 популярен у горожан. В свою очередь нарвитянин Михаил Паншин предложил провести опрос на предмет того, должны ли советские памятники оставаться на своих исторических местах. Жители города, обеспокоенные судьбой танка, начали собираться у него и нести дежурства. Заверениям властей о том, что тайком и под покровом ночи убирать Т-34 не будут, никто не верил.

IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press Демонтаж мемориала Т-34 в Нарве

После этого в Нарву приехали сначала глава Социал-демократической партии Эстонии министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, а потом и премьер Кая Каллас — они постарались внушить нарвитянам, что их протесты не имеют смысла и танк в любом случае уберут. Причем Ляэнеметс попытался «подкупить» горожан — заявил, что если они смирятся с демонтажом танка, то он предложит коалиционным партнерам обсудить строительство в Нарве новой больницы, новых жилых домов и компенсацию для горожан высоких цен на отопление.

Но эти самые партнеры вознегодовали — мол, «национальные ценности» не могут быть предметом торга!

Властям очень важно было обставить дело так, будто нарвитяне сами, по доброй воле отказываются от «оккупационного символа». Но когда добиться этого не удалось, начали действовать грубой силой.

В город стянули огромные силы полиции, блокировавшие подъездные пути к монументу. В итоге Т-34 демонтировали 16 августа 2022 года — равно как ещё шесть других находившихся в Нарве памятников, посвящённых советским солдатам. Депутат горсобрания Нарвы Михаил Стальнухин призвал жителей не выходить на улицы для защиты танка, поскольку это могло бы окончиться для них самым печальным образом.

Тем не менее без инцидентов не обошлось — в Нарве были задержаны восемь человек, призывавших встать на защиту танка. Т-34 доставили на территорию военного музея в волости Виймси. По этому поводу президент Эстонии Алар Карис заявил, что «музей — подходящее место для старого танка», где он, дескать, «станет частью истории и больше не даст нам ссориться».

В то же время президент упрекнул горсобрание Нарвы в «нерешительности» — поскольку окончательное решение о демонтаже Т-34 пришлось принимать не муниципалитету, как хотели в Таллине, а самому правительству. Карис также выразил благодарность жителям Нарвы за «сохранение спокойствия» во время переноса танка, за проявленные ими «послушание закону» и «лояльность». Эта похвала прозвучала издёвкой — многие нарвитяне чувствовали себя жестоко униженными.

А Стальнухина, открыто назвавшего правительство Эстонии, распорядившееся сносить памятники, «откровенными нацистами», показательно изгнали из рядов Центристской партии.

Павшие герои

Спустя год история повторяется.

Внезапно в правительстве вспомнили, что в Нарве до сих пор есть улицы, носящие имена Алексея Юханова, Арсения Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача, и потребовали от города сменить их названия. Все эти люди — герои, отдавшие свои жизни за освобождение Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

31-летний младший лейтенант Алексей Семёнович Юханов был командиром взвода 593-го стрелкового полка 131-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Ленинградского фронта. 25 июля 1944 года он со своим подразделением в числе первых начал переправу через Нарову.

Хотя Юханов получил ранение ещё при посадке в лодку, он остался со своим взводом. В их суденышко на середине реки попал вражеский снаряд — и Юханов добрался до западного берега вплавь; его взвод с ходу атаковал вражескую траншею.

Как значится в документах, комвзвода гранатами забросал немецкий блиндаж и уничтожил девять гитлеровцев. В ходе атаки второй траншеи Юханов получил повторное ранение — однако отступать не стал и ворвался в третью траншею. Всего в том бою Алексей лично уничтожил 16 солдат противника и израненным был эвакуирован в тыл.

Командир полка, отдавший приказ об эвакуации Юханова, представил его к званию Героя Советского Союза, которое Алексею впоследствии и было присвоено. Увы, сам он не выкарабкался — 20 сентября 1944 года умер в госпитале.

24-летний гвардии старшина Арсений Михайлович Бастраков был командиром отделения 2-й пулемётной роты 191-го гвардейского Красносельского стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й ударной армии.

Tibukonn Мемориал Арсентию Бастракову на вокзале Аувере

Воевал с первых дней войны, защищал Ленинград, а 17 февраля 1944 года встретил смерть в районе железнодорожной линии Нарва-Таллин.

Гитлеровцы упорно атаковали, стремясь прорваться к станции Аувере. Бастраков косил немцев из своего пулемёта — он был ранен, но продолжал вести огонь. Когда закончился боеприпас к пулемёту, Арсений взялся за автомат. Гитлеровцы окружили бойца, но тот гранатой подорвал и себя, и их. Посмертно Бастраков получил звание Героя Советского Союза.

Младший лейтенант Игорь Александрович Графов, командовавший зенитно-пулемётным взводом 803-го армейского зенитно-артиллерийского полка 2-й ударной армии, на момент гибели был ещё моложе Бастракова — всего 20 лет.

Графов, мечтавший стать кинематографистом, оказался на фронте в январе 1942-го. Он погиб в феврале 1944-го, вскоре после того, как его взвод переправился через Нарову.

Стремясь выбить советские подразделения с занятых позиций, враг обрушил на них огневой удар, а потом в течение 17 часов предпринимал контратаку за контратакой. Графов занял место погибшего пулеметчика, вёл огонь — и не покинул поля боя, даже невзирая на ранение. Во время отражения седьмой по счёту немецкой атаки у него закончились патроны, и немцы подобрались совсем близко. Графов погиб в рукопашной.

Боец Александр Румянцев, командовавший одним из отделений взвода Графова, открыл огонь по немецким солдатам, убившим Игоря. Приняв командование взводом на себя, Румянцев отбивал вражеские атаки до подхода подкрепления. Графов же посмертно получил звание Героя Советского Союза. В Нарве ему поставили памятник, который по приказу эстонских властей был в августе 2022-го разрушен.

27-летний Михаил Михайлович Горбач был орудийным номером 760-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 2-й ударной армии. 11 февраля 1944 года расчёт Горбача первым в своём подразделении переправился через реку Нарва. На подходе к берегу плот сильно качнуло от близкого взрыва — и орудие оказалось в воде. Спрыгнув в ледяную воду, Горбач привязал к пушке трос и вместе с другими бойцами вытащил орудие.

Нарвская наступательная операция. 1944

Артиллеристы, не теряя времени, открыли стрельбу. Горбач сначала подавал снаряды, потом заменил выбывшего наводчика. Метким огнём они поразили несколько миномётных и пулемётных гнёзд врага, обеспечив переправу стрелковым подразделениям. Когда десантников контратаковали танки, расчёту Горбача удалось подбить две машины.

Все артиллеристы, кроме Горбача, были тяжело ранены, Михаил продолжил вести огонь в одиночку, добившись попаданий ещё в два танка. Когда кончились снаряды, он взял автомат и стрелял по немецкой пехоте. Записанные на его счет 20 солдат и офицеров противника вызывают сомнение, но как минимум нескольких врагов он положил точно, прежде чем сам сложил голову в неравном бою. Михаил тоже получил за свой подвиг звание Героя Советского Союза.

Через колено

Ещё 29 марта правительство проинформировало администрацию Нарвы о том, что «определённые названия улиц не подходят для Эстонии». Помимо вышеназванных, в Нарве есть ещё улицы, названия которых в правительстве сочли неприемлемыми — Партизанская, 1 мая и 26 июля.

Повторилась прошлогодняя ситуация: город к столь «толстому» намеку не прислушался.

Городские власти пытались всячески замотать вопрос, но правительство не давало «слезть с темы».

Тогда 18 августа горсобрание Нарвы на своём заседании прямо поддержало решение о сохранении названий улиц, носящих имена Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача. За постановление, подготовленное юристом Александром Гамазиным по заданию временной комиссии городского собрания по историческому наследию, проголосовали десять депутатов (Антон Николаев, Екатерина Платонова, Тамара Комлова, Андрей Яковлев, Андрей Фишер, Ирина Янович, Алексей Евграфов, Виктор Шемарин, Марина Шурупова, Наталия Умарова). Против были пятеро (Анна Коваленко, Яна Кондрашова, Юрий Рауд, Антон Праткунас, Денис Ларченко), воздержались два члена горсобрания (Владимир Жаворонков, Роман Бойко). Ещё пять присутствующих в зале депутатов не стали голосовать вообще.

Впрочем, депутатское большинство согласилось на переименование улиц 1 мая, 26 июля и Партизанской. Таким образом, они рассчитывали обойтись «малой кровью» — надеясь на то, что правительство удовлетворится сделанной уступкой и не станет требовать большего.

Однако 24 августа министр по делам регионов Мадис Каллас (Социал-демократическая партия Эстонии) отправил в Нарву письмо, из которого явствует, что идти на компромисс он не согласен.

Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Каллас предупредил, что переименует улицы своей властью, а на мнение нарвитян правительству плевать. Собственно, это вполне предсказуемый финал, если бы не одно «но».

Своим сопротивлением Нарва ещё раз продемонстрировала, что эстонские власти ведут себя в этом городе, как на оккупированной территории, — открыто оскорбляют чувства горожан, сносят дорогие им памятники, переименовывают улицы.

Впрочем, город, 87% населения которого составляют русские, изначально не мог согласиться с идеологией эстонского государства, для которого советский солдат — «оккупант».