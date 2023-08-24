В крупнейшем городе штата Висконсин Милуоки состоялись двухчасовые дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии США. Место было выбрано не случайно.

Иван Шилов ИА Регнум

Висконсин является именно тем штатом, где в далёком 1854 году появилась сама Республиканская партия. Сейчас же это один из важнейших «колеблющихся» штатов на президентских выборах, за контроль над которым идёт ожесточённая борьба между демократами и республиканцами.

Дебаты проходили на площадке главного консервативного американского телеканала Fox News. Он традиционно являлся самым популярным каналом в США, обходя по рейтингам своих либеральных конкурентов вроде CNN или MSNBC.

Однако сейчас Fox News оказался в кризисе после увольнения самого популярного ведущего Такера Карлсона. Рейтинги Fox News просели на 25–30% и до сих пор толком не восстановились. И этими дебатами канал пытался вернуть доверие телезрителей.

Участников дебатов отбирал руководящий партийный орган — республиканский национальный комитет. К ним было выдвинуто три условия: наличие как минимум 1% поддержки в общенациональных опросах; не менее 40 тысяч индивидуальных спонсоров кампании; а также подписание письменного обещания поддержать победителя праймериз — неважно, кто им станет.

По этим критериям к дебатам были допущены восемь кандидатов. Ключевыми среди них являлись губернатор Флориды Рон Десантис, финансист индийского происхождения Вивек Рамасвами, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и сенатор от того же штата Тим Скотт.

При этом на дебатах не присутствовал Дональд Трамп.

Он является очевидным фаворитом на праймериз — рейтинги Трампа среди республиканского электората сейчас превышают 60%. Поэтому он не видел для себя смысла участия в дебатах. Вместо этого он в тот же день записал интервью с Такером Карлсоном, где обсудил ход президентской гонки и заведённые против него уголовные дела.

Другие кандидаты уже заранее знали, что Трамп не будет участвовать в дебатах. Они шли на дебаты с самыми разными целями.

Кадр из видео Дебаты кандидатов в президенты от Республиканской партии США в Милуоки

Например, Десантису важно было показать себя с наилучшей стороны, чтобы попытаться спасти свою президентскую кампанию, которая очевидно зашла в тупик. В начале года рейтинги Десантиса составляли 30% — с того момента они упали в два раза. Спонсоры Десантиса перестают жертвовать ему деньги — и кандидату уже приходится сокращать свой штаб.

Десантис — вполне успешный губернатор Флориды. Но ему не хватило личной харизмы, чтобы привлечь к себе избирателей в остальных штатах. И это же проявилось на прошедших дебатах.

Десантис сильно волновался и постоянно оговаривался. В один момент он умудрился очень нелепо перепутать Китай и Тайвань, сказав что-то в духе: мы должны поддерживать Китай, чтобы Китай не вторгся в Китай.

Проблема Десантиса — он всегда пытался усидеть на двух стульях.

Одновременно пытаясь угодить и сторонникам Трампа, и республиканскому истеблишменту, он постоянно менял позицию и по вопросу Украины — то призывая прийти к перемирию с Москвой, то кидаясь обвинениями в адрес России в «военных преступлениях».

На дебатах Десантис предложил сократить поддержку Украины, переложив ответственность за Киев на плечи европейцев. Но в целом он смотрелся довольно слабо — и вряд ли дебаты как-то помогли его кампании.

Зато блистал Вивек Рамасвами — 38-летний финансист и борец с политкорректностью, который снискал известность своими резонансными идеями вроде ликвидации ФБР или повышения возраста для голосования до 25 лет.

Он открыто выступил за окончание конфликта на Украине и назвал формирование альянса России и Китая величайшей угрозой для США. Ранее Рамасвами уже предлагал разделить Украину по корейскому сценарию, а также снять санкции с России в обмен на поддержку Америки в конфликте с Китаем.

Выступление Рамасвами было встречено ликованием со стороны аудитории. Ведь большинство республиканских избирателей уже давно поддерживают выход из войны на Украине. Зато ястребы на сцене встретили слова Рамасвами очень язвительно. И тут же на него набросились, обвиняя во всех «смертных грехах» — от юного возраста до неопытности.

Немалая часть дебатов вылилась в яростную перепалку между Рамасвами и двумя кандидатами, которые в прошлом были республиканскими тяжеловесами — Пенсом и Кристи.

Они оба побывали на Украине и поддерживают дальнейшую накачку Киева оружием. Пенс и Кристи попытались задавить Рамасвами своей репутацией, однако из этого мало что получилось.

Ведь что Пенс, что Кристи сейчас — это сбитые лётчики.

Одному республиканские избиратели до сих пор не могут простить то, что он отказался поддерживать стратегию Трампа по оспариванию итогов выборов в 2020 году. Второй же чуть не довёл до банкротства штат Нью-Джерси — и ушёл с поста губернатора с рейтингом в 15%.

В опросах суммарная поддержка Пенса и Кристи не более 10%. Это даже меньше, чем у отдельно взятых Десантиса и Рамасвами. Они пытаются показать себя некой альтернативой Трампу от республиканского истеблишмента. Но в итоге Пенс и Кристи лишь становятся спойлерами друг для друга и не имеют практически никаких шансов на победу на праймериз.

На дебатах не удалось выстрелить и Никки Хейли с Тимом Скоттом.

Они оба считаются возможными кандидатами в вице-президенты к Трампу, надеясь как бы дополнить его кампанию. Ведь Скотт — сенатор-афроамериканец, а Хейли — женщина индийского происхождения. За голоса женщин и представителей меньшинств республиканцы активно борются.

Однако слабое выступление на дебатах и низкие рейтинги могут поставить крест на любых планах этой пары кандидатов войти в команду Трампа.

При этом все кандидаты — за исключением Кристи — пообещали в итоге поддержать Трампа, если тот победит на праймериз.

К этому всё и идёт — а нынешние дебаты скорее являются борьбой за второе место, что может стать для кандидатов подспорьем в дальнейшей политической карьере. Всё-таки у Трампа сохраняется колоссальное преимущество над всеми оппонентами — и он с лёгкостью победил бы на праймериз, если бы они стартовали завтра.

Однако есть один фактор неопределённости — это четыре уголовных дела, заведённые против Трампа. Как минимум по одному из этих дел слушания начнутся в самый разгар голосования на праймериз в начале 2024 года. Оппоненты Трампа надеются, что это теоретически может привести к краху его президентской кампании. И тогда откроется окно возможностей для конкурентов Трампа для начала борьбы за его электорат.

Впрочем, пока что уголовные дела лишь помогли Трампу поднять рейтинги и укрепить свои позиции в рамках президентской гонки, сделав его лидером на праймериз.

Состоявшиеся дебаты не оправдали надежд многих.

Десантис показал себя очень слабым оратором. Ведущие толком не могли остановить постоянные перепалки. И для канала Fox News эти дебаты вряд ли стали большим телевизионным успехом. Единственным, кого можно назвать очевидным победителем, стал Рамасвами. Он выступал чаще остальных и оказывался в центре большинства споров.

К тому же Рамасвами удалось довольно успешно донести до избирателей свои идеи, которые близки многим рядовым республиканцам. Статистика поисковых запросов показала рост интереса к Рамасвами со стороны избирателей. Его рейтинги вполне могут подрасти — а сам Рамасвами теперь становится очевидным кандидатом в вице-президенты к Трампу.

Следующие дебаты пройдут через месяц, в конце сентября.

К тому моменту некоторые из кандидатов могут и вовсе выйти из гонки, не видя для себя перспектив. Трамп вряд ли будет участвовать и в новых дебатах. Его полностью устраивает формат интервью с Карлсоном, которое уже посмотрело более 80 миллионов зрителей, что в разы больше, чем аудитория дебатов.

Демократических дебатов на этих выборов и вовсе не будет.

Президент США Джо Байден, как и Трамп, наотрез отказался с кем-либо дебатировать. Хотя у него есть два конкурента на праймериз — в лице Роберта Кеннеди и Мэриэнн Уильямсон, суммарный рейтинг которых достигает 25%. Но Байден из-за своих старческих и когнитивных проблем просто не сможет выдержать дебатов, поэтому и не будет их проводить.

Под вопросом и большие дебаты двух кандидатов в президенты — вероятно, Трампа и Байдена.

Республиканцы ещё в прошлом году вышли из комиссии по проведению дебатов, обвиняя её в пристрастности. Ведь и в 2016-м, и в 2020 годах модераторы дебатов постоянно подыгрывали демократам.

Так что сам институт президентских дебатов в США, возникший 60 лет назад, нынче оказался в кризисе. И он может просто не пережить внутреннего раскола Америки, который с приближением выборов только усиливается.