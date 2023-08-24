За долгие сытые годы неукротимого роста немецкой экспортоориентированной экономики, обеспечивавшей процветание нескольким поколениям граждан ФРГ и породившей общественный консенсус между ведущими политическими силами, германские бюргеры понемногу свыклись с тем, что всё то хорошее, что случилось с Германией после 9 мая 1945-го года, произошло благодаря свободным парламентским выборам из двух и более кандидатов. Однако эта уверенность поколебалась.

Иван Шилов ИА REGNUM

С началом конфликта в Сирии, вызвавшего кризис бесконтрольного потока мигрантов, а затем и СВО на Украине, за которой последовала потеря доступа к дешевым и стабильным поставкам российских ресурсов, стало очевидно, что золотой век немецкой экономики подходит к концу.

Экономический и внутриполитический кризисы обострили застарелые противоречия между политическими силами внутри страны, которые ранее всегда можно было гасить потоком ассигнаций из стабильно профицитного немецкого бюджета.

Однако в условиях рецессии 2023 года бюджет ФРГ, страдающий от бремени помощи киевскому режиму, необходимости содержать многомиллионную армию мигрантов и оплаты сверхдорогих поставок условно «демократических» углеводородов, уже не способен выполнять функцию внутригерманского «миротворца».

Таким образом колебания экономического базиса привели к тому, что политическая надстройка немецкого общества сильно пошатнулась, дав сильный крен вправо.

При этом сами немцы начали стремительно терять веру в демократические институты, продемонстрировавшие свою неспособность справиться с насущными проблемами общества.

Безусловно, серьезный удар по вере немцев в демократические институты нанесла еще Ангела Меркель.

Решение гостеприимно распахнуть двери Германии для экономических туристов, отправившихся в паломничество за легендарным немецким «социалом», она приняла единолично. Пандемия, а также вызванные ею экономический кризис и ограничения конституционных свобод вкупе с добровольно-принудительной вакцинацией лишь довершили начатое «Мутти Меркель».

Согласно исследованию, проведенному Фондом Конрада Аденауэра, тесно связанным с партией ХДС/ХСС, результаты которого были опубликованы в газете Tagesspiegel, всего за полгода доверие немецких граждан к демократии и ее институтам опустилось до критически низких отметок (всего были опрошены 1500 взрослых граждан в декабре 2022 и в июне 2023 года).

При этом, что оказалось удивительным для организаторов исследования, репутация бундестага и федерального правительства Германии особенно пострадала в землях бывшей ФРГ.

В то время как с демократической безграмотностью, любовью к авторитаризму и склонностью голосовать за правых и левых «экстремистов» в землях бывшей ГДР политики в Берлине уже смирились, утрата веры в демократию на Западе стала для многих экспертов неприятным откровением.

Так, нынешним летом лишь меньшинство немцев, а именно 38%, были удовлетворены или очень удовлетворены демократией немецкого образца, при том что в конце 2022 года этот показатель составлял целых 52%. Особенно сильно демократия сдала позиции в Западной Германии. Здесь ею был удовлетворен лишь 41% против 56% полугодом ранее.

На востоке страны доля граждан, удовлетворенных демократией, снизилась еще сильнее с постыдных 35% до почти катастрофических 30%.

Партия «Зеленых», набравшая в свои ряды дилетантов от политики и экономики вроде Анналены Бербок, которой «безразлично мнение собственных избирателей», и автора детских книг Роберта Хабека, активно проталкивавшего в парламенте неоднозначный закон о теплоснабжении, с энтузиазмом рыла себе могилу собственными руками.

Люди, впечатленные фортелями Бербок и Хабека, впервые начали задаваться справедливым вопросом, почему партия, набравшая на последних парламентских выборах жалкие 14,8%, имеет столь непропорционально большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны.

В итоге симпатии к «Зеленым» (не путать с готовностью голосовать за партию) снизились с 52% до 37%. Правда, 68% сторонников «Зелёных» по-прежнему удовлетворены демократией (более всех в Германии), однако снижение уровня удовлетворенности с 84% в конце 2022 года здесь выражено наиболее красноречиво.

Немецкой демократией также удовлетворены 53% сторонников ХДС/ХСС, 58% сторонников СДПГ и лишь 4% сторонников AfD, стремительно набирающей популярность по всей Германии, а в некоторых землях бывшей ГДР добравшейся до заоблачных отметок 34% в рейтингах политических предпочтений.

Если доверие немцев к судебной системе за последние полгода несколько выросло — с 64% до 69%, то сдали позиции общественно-правовые медиа (так в Германии принято политкорректно называть государственные медиа) — в первую очередь телеканалы ARD и ZDF. Хотя им по-прежнему доверяют целых 49% немцев, психологическая отметка 50% была пройдена (конце 2022 года этот показатель составлял 52%). Всё больше немцев задаются вопросом, с какой стати они должны платить более €20 «вещательного» налога в месяц, отправляющегося на финансирование машины государственной пропаганды.

Примечательно, что общественно-правовым медиа доверяют лишь 10% сторонников AfD, тогда как среди сторонников партии «Зелёных» этот показатель составляет 87%.

Также в глазах бюргеров значительно пострадала репутация законодательной и исполнительной власти.

Только 44% немцев по-прежнему доверяют бундестагу (на конец 2022 года уровень доверия к парламенту был на уровне 51%). Доверие к кабинету министров во главе с канцлером Олафом Шольцем упало с 47% до 39%.

Как видим, действия канцлера, последний год принимавшего неоднозначные решения, в особенности на внешнеполитической арене, вызывали множество вопросов не только у экспертов-политологов, но и у простых избирателей, явно не горящих стать целью для российских ракет из-за вовлеченности Германии в конфликт на Украине.

Действия правительства и отдельных министров породили в Германии всеобщую неуверенность в завтрашнем дне.

Так, согласно исследованию Фонда Конрада Аденауэра, лишь незначительное большинство немцев смотрит в будущее с оптимизмом.

Только 53% опрошенных согласились с фразой: «Неизвестно, что принесет нам будущее, но я верю, что всё будет хорошо». В конце 2022 года подобным жизнеутверждающим посылом согласились 57%. При этом если среди сторонников ХДС/ХСС, СДПГ и «Зелёных» оптимизм в отношении будущего снизился, то среди сторонников AfD он подскочил вдвое, с 16% до 37%.

Более того: если в конце 2022 года лишь 10% респондентов заявляли, что AfD им нравится в той или иной степени, то в июне этот показатель составил 17% (здесь нужно учитывать еще и то, что люди опасаются выражать симпатии «Альтернативе для Германии» в опросах общественного мнения).

Интересно, за полгода серьезно выросло число немцев, верящих в теории заговора.

Так, почти каждый третий (31%) немец заявил, что он в принципе согласен с тезисом о существовании «тайных сил, контролирующих мир» (в конце 2022 года в это верили лишь 27%). Еще более пугающе выглядят показатели веры в мировое правительство среди сторонников партии AfD (48% в декабре 2022 и 57% в июне 2023 года). Среди сторонников СДПГ в «иллюминатов» верят всего 23%, а среди сторонников «Зелёных» — лишь 15%.

Впрочем, для немцев есть и позитивные новости: доверие немцев к полиции (77%), судам (69%) и армии (53%) остается на стабильно высоком уровне и превышает психологическую отметку 50%. А это значит, что серьезные внутриполитические потрясения Германии пока что не угрожают.