В Вооружённых силах РФ произошла смена высшего командного состава. Командующий воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал армии Сергей Суровикин официально оставил пост. На должность временно исполняющего обязанности главкома был назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Афзалов

«Экс-главком Воздушно-космических сил России Сергей Суровикин в настоящее время освобожден от должности, временно исполняет обязанности главкома ВКС начальник Главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов», — сообщил информированный источник РИА Новости.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что генерал Суровикин оставил свой пост и не появляется на публике. До этого он занимал должность заместителя командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции. В этот период Суровикина на посту главкома ВКС временно заменял его первый заместитель и начальник главного штаба Виктор Афзалов.

Виктор Афзалов — кадровый офицер войск ПВО, и в некоторых сферах может быть более компетентен, отметил источник ИА Регнум, проходивший службу в ПВО под его командованием на Дальнем Востоке.

«Наверное, это пример такого командира, который во многом «живёт» своей работой. Это человек, который разбирается во многих технических нюансах, — подчеркнул собеседник. — Можно сказать, что он «прожил» развитие средств ПВО за последние десятилетия, знает тему изнутри и ему эта тема лично интересна».

«Бывают командиры, которых «родина послала», и они по долгу службы знают тематику в той степени, которая необходима для выполнения обязанностей. Но это не та история», — добавил источник ИА Регнум.

Когда на должность главкома ВКС назначали генерала армии Суровикина, «все понимали, почему его выбрали», отметил собеседник. Создавалась новая структура, и тогда требовался в первую очередь руководитель-организатор, пояснил он.

«Афзалов — это именно профильный командующий, который знает нашу систему ПВО изнутри, занял должность и. о. главкома в разгар СВО, организовывал работу сил противовоздушной обороны», — отметил источник ИА Регнум.

По его мнению, Афзалова «сейчас повысили по той причине, что беспилотники начали долетать до Москвы и не только до Москвы».

«Поэтому приоритет отдаётся развитию средств противовоздушной обороны. Возможно, именно такой человек сейчас нужен во главе ВКС, потому что противник постоянно меняет свою тактику применения дронов, нужно оперативное реагирование и прогнозирование новых трудностей. Так что назначение понятно и своевременно», — отметил собеседник.

Американская газета New York Times связывает смену руководства ВКС с внутриполитическими причинами и возможной сменой подхода российских войск к организации противовоздушной обороны.

Однако, как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылёв, в первую очередь назначение Афзалова связано с освобождением должности главкома, которую в ближайшее время может занять кто-нибудь ещё.

«Речь идёт о том, что главком Суровикин освободил должность в связи с переходом на другую работу. Какая это будет работа, обсуждать не будем. Должность на сегодняшний день свободна. Говорить о смене командующего пока не приходится. Об этом можно будет сказать, только если Афзалова утвердят, если его назначит указом Верховный главнокомандующий. До этого момента он будет оставаться временно исполняющим обязанности главкома», — отметил Сергей Хатылёв.

Эксперт также обратил внимание на то, что Афзалов является выходцем из войск ПВО. И именно сейчас перед этими войсками стоит первостепенная задача по обороне воздушных границ страны.

Гавриил Григоров/POOL/ТАСС Сергей Суровикин

«То, что сейчас беспилотники долетают до Москвы, — это результат сокращения войск ПВО. Потому что ранее возможность того, что какая-либо цель может долететь 560 километров до столицы с харьковского направления, была минимальной. До 1992–1995 годов на пути следования такой цели находилось восемь зенитных ракетных полков и три истребительно-авиационных полка.

На сегодняшний день дислокация войск ПВО, их качество и количество таково, что после Харькова есть силы ПВО в Воронеже и дальше до самой Москвы ничего нет. И только под Москвой стоит следующий зенитный ракетный полк. На расстоянии 500 км никакого противодействия на постоянной основе нет.

То, что зона поражения у комплексов ПВО 250 км, ничего не значит. Это работает на большой и средней высоте, а дрон летит на высоте 100 метров. Сложность в том, что его надо обнаружить. Дальность обнаружения такой цели радиолокационной станцией составляет от 37 до 60 км. Можете представить, сколько должно быть зенитных комплексов и средств обнаружения на пути беспилотника, чтобы обнаружить его и сбить. Поэтому сейчас мы имеем дело с последствиями недофинансирования и сокращения», — сообщил эксперт.

Для отражения угрозы дронов необходима разработка и массовое внедрение средств обнаружения и уничтожения, радиоэлектронной борьбы и воздушной разведки. В случае, если назначение Афзалова будет утверждено официально, новому главкому ВКС предстоит решить ряд задач по модернизации системы обороны страны. В перспективе такая система должна сочетать ПВО, ПРО и космическую оборону, считает Сергей Хатылёв.

«Сейчас узел обороны, сочетающий противовоздушную, космическую оборону, прикрывает Москву, центральный экономический район. Мы получили систему С-500, получаем ЗРК С-350 «Витязь», новые ракетные комплексы.

И вот такую группировку, как в Москве, мы можем создавать в приморских, приграничных территориях и районах. А в перспективе необходимо будет покрыть всю территорию страны. Но для этого нужна упорная тяжёлая работа по созданию боевого управления этой системой. И все эти задачи лягут на его плечи. Всё будет зависеть от того, как он будет её выполнять, какую подберёт команду, как будет решён вопрос финансирования. Так что если утвердят Афзалова на должности главкома ВКС, это будет одной из основных его задач», — резюмировал эксперт.

По информации СМИ, Сергей Афзалов является выпускником Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 2000 году он окончил Военный университет ПВО, в 2010-м — Военную академию Генштаба. В войсках ПВО Афзалов последовательно занимал должности от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

В 2017–2018 годах Афзалов командовал 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. В прошлом году президент Путин присвоил ему звание генерал-полковника.