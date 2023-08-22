Накануне еврейского Нового года посольство Украины в Израиле перешло в атаку. Объявлено о возможном запрете на въезд десятков тысяч паломников-хасидов, ежегодно прибывающих в г. Умань Черкасской области на могилу основателя своего учения. Причина — озабоченность нарушением израильской стороной соглашения о безвизовом режиме, отчего порядка 10% прибывающих украинских граждан оттуда депортируют.

Сергей Корсун ИА Регнум

Кроме того, как утверждает посол Украины Евгений Корнийчук, все они проходят в аэропорту «унизительные процедуры». Например, чтение переписок в телефоне, хотя для украинцев это давно является нормой, и отобрать телефон для изучения у них на родине могут в любой момент просто на улице.

В ответ посол Израиля на Украине Михаэль Бродский попытался робко возразить что тех, кого завернули, не 10, а всего 5%.

Но его коллега продолжил бушевать, утверждая, что «украинское правительство не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль».

Корнийчук выразил мнение, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен лично вмешаться в решение этого вопроса, поскольку «израильская сторона вообще в начале войны единственная в мире ввела квоты и ограничения на въезд украинцев (впоследствии это решение было обжаловано в суде), фактически создав прецедент для выхода из безвизового соглашения. Это очевидная системная политика по дискриминации наших граждан».

Однако трогательная забота о гражданах, которым в лихую годину «цивилизационной войны» вдруг захотелось в турпоездку (а речь шла в первую очередь о туристах) или вообще оставить Родину, возникла не на пустом месте.

Два месяца назад посольство Украины в Израиле распространило в соцсетях заявление с острой критикой политики еврейского государства.

В нем, в частности, утверждалось, что израильские власти фактически заняли пророссийскую позицию. Посольство призвало Израиль «изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами». И ход с хасидами, которые десятилетиями ездят на могилу своего духовного учителя, является лишь попыткой продавить ситуацию, которая никак не продавливается.

«В Украине устали от того, что израильская сторона затягивает выполнение обязательств, взятых на себя во время визита главы МИД Израиля Эли Коэна в Киев. В частности, нет подвижек в вопросе содействия нашей стране в разминировании, увеличении числа раненых украинских бойцов, принимаемых на лечение, госгарантий на сумму более чем 200 млн долл. на израильские проекты в области здравоохранения и гражданской инфраструктуры», — без двусмысленностей сообщает одно из старейших украинских изданий «Зеркало недели», объясняя другой выпад из офиса Зеленского.

Кадр из видео Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в Киеве. 16 февраля 2023

Через англоязычную, ориентированную на иностранцев газету Kyiv Post в середине августа был сделан вброс о намерении Украины просить исключить Израиль из встреч стран-доноров военной помощи в формате «Рамштайн». Неназванный источник в Совете нацбезопасности и обороны заявил, что Израиль совершает недружеские действия и, опять-таки, «пророссийскую позицию на международной арене». Не дает оружия и систем ПВО, зато может сливать информацию с рамштайновских встреч россиянам.

Израиль продает оружие другим странам, например, к концу десятилетия в Финляндии должен быть введен в эксплуатацию израильский комплекс ПРО «Праща Давида», приобретенный за 316 миллионов евро. На днях США одобрили продажу израильской системы противовоздушной обороны Arrow-3 Германии на сумму 3,5 млрд. долларов. Это соглашение станет крупнейшей продажей израильского оружия в истории. А Украине достаются только отговорки, что технологии якобы могут попасть в руки врагов Израиля и системы ПВО нужны ему самому.

Осень дает новый козырь.

Простой мониторинг прессы показывает главный месседж украинской дипломатии: помогите защитить хотя бы своих паломников.

И даже посол Корнийчук не удержался в интервью от хвастливой реплики: «Эта позиция хорошо прошла в израильской печати». Непреклонного Нетаньяху, который «позитивно рассматривает» приглашение приехать в Киев, но никак не едет, шантажируют тем, что обеспечить безопасность хасидов украинские власти не в состоянии. Ракеты ударят по скоплению людей, кому такое надо?

Но даже если бы Израиль и озаботился противовоздушным прикрытием пьяных и счастливых хасидов, на несколько дней превращающих Умань в гудящий улей, то комплексы ПВО можно было бы привезти и увезти. Так раньше работали полтора десятка израильских полицейских, приезжавших вместе с паломниками обеспечивать правопорядок. С 2022 года они ездить перестали, предоставив свободным людям право свободного выбора, где отмечать Рош ха-Шана. Так почему же должны кататься ракетные комплексы?

Публично украинские выпады другой стороной никак не комментируются, хотя после июньского выступления в соцсетях посла вызвали в МИД Израиля.

Стрингер/РИА Новости Паломники-хасиды во время молитвы на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Умань

Неофициально израильские дипломаты считают попытку надавить на них через паломников заведомо провальной и удивляются, почему нужно создавать новые проблемы вместо решения старых.

Поэтому не случайно атака идет на уровне посла и не поднимается на уровень МИД и высшего политического руководства Украины, которые только и могут принимать какие-то решения относительно безвизового режима или запрета на хасидские гулянки. Если сигнал не пройдет, все можно списать на горячность отдельно взятого человека.

Между тем, паломничество в Умань важно для электората ортодоксальных партий в правящей коалиции Израиля, но явно не настолько, чтобы склонить чашу весов в пользу предоставления ПВО. Что, как следует из практики, еще должны согласовать США, стоящие за спиной Израиля.

Так что вероятнее всего в нынешнем сентябре на улицы Умани все равно выйдут люди с пейсами из-под черных шляп, а украинская пресса выдаст очередную порцию юдофобии.

И, кстати, на этом уровне хорошо видно, как устроено украинское мышление.

Паломники за несколько дней тратят такое количество денег, что местные жители живут на них несколько месяцев. Однако ненавидят и проклинают пришельцев, требуя их не пускать в страну. Так и во внешней политике. Получая от Израиля гуманитарную помощь и медицинские препараты, местные жители ненавидят и проклинают его, требуя не пускать его хотя бы в «Рамштайн».

Так что и для хасидов, и для правительства Израиля ответная реакция совершенно логично одинаковая: делать то, что нужно им. А не странным, агрессивным людям, считающим, что все вокруг что-то должны Украине.