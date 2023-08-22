Ведущая польская газета Rzeczpospolita «неожиданно» предоставила свои страницы вице-премьеру Украины Ирине Верещук. В ней та еще раз поблагодарила Варшаву за помощь киевскому режиму.

Иван Шилов ИА Регнум Ирина Верещук

«Прежде всего, я не устаю благодарить Польшу, мы должны благодарить поляков, — заявила Верещук. — Лично я являюсь ярой сторонницей польско-украинского геополитического союза. Если это произойдет, то существование Российской империи станет невозможным. У нас есть вопросы для обсуждения, такие как историческая память или тема зерна. Но они должны быть второстепенными».

Интервью с украинским вице-премьером не было вызвано каким-то серьезным информационным поводом, кроме одного — ухудшения репутации Украины в глазах поляков, которое наметилось в последнее время. «Тема зерна», названная Верещук «второстепенной», не выглядит таковой уж малозначительной в глазах Варшавы. И на неё, как на шампур, стали нанизываться другие «подозрительные сигналы».

Проправительственный польский портал wPolityce посвятил одну из своих публикаций послу Германии на Украине Мартину Ягеру, который месяц назад заступил на этот пост. Как отмечает издание, Ягер — опытный и хорошо образованный дипломат, ранее выполнявший миссии, в частности, в Афганистане. И с его приходом отношения между Европейском союзом и Украиной стали развиваться «необычайно быстро».

Контрагентом немецкого посла со стороны киевского режима выступает вице-премьер Ольга Стефанишина, отвечающая за евроинтеграцию. С начала августа Киев активизировал переговоры с Брюсселем относительно будущего членства Украины в ЕС. По словам Стефанишиной, украинское правительство рассчитывает выполнить все требования для начала обсуждения вступления в Евросоюз к октябрю.

До начала реальных переговоров, которые не гарантируют членство, Украина должна выполнить семь требований, установленных Европейской комиссией. Речь идет о порядке избрания судей Конституционного суда и более эффективной борьбе с коррупцией, особенно на высоком уровне. Брюссель также требует соблюдения стандартов в борьбе с отмыванием денег и реализации закона против чрезмерного влияния олигархов.

Вряд ли кто-то серьезно верит, в том числе в Польше, что киевский режим способен реализовать такие масштабные реформы, да еще в короткий срок. Опасения в Варшаве вызывает другое. 8 августа Стефанишина встретилась с Ягером, официальным поводом для чего были названы переговоры о будущем членстве Украины в ЕС. Немецкий посол фактически выступил на них официальным представителем всего Европейского союза.

14 августа в Киев прибыл министр финансов Германии Кристиан Линднер, который провел ряд встреч с высокопоставленными украинскими чиновниками. «Украина и впредь может рассчитывать на поддержку Германии как на международном, так и на двустороннем уровне», — заявил Линднер, пообещав, что Берлин до 2027 года будет ежегодно выделять на военную помощь киевскому режиму по 5 млрд евро.

После этого последовало заявление Стефанишиной, которое прозвучало в самый неподходящий для правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) момент формирования избирательных списков. Как заявила украинский вице-премьер, «Киев надеется, что Еврокомиссия найдет решение по снятию временного запрета на импорт украинской агропродовольственной продукции в ЕС».

Она уточнила, что Еврокомиссия не намерена продлевать ограничения, наложенные до 15 сентября. «Да, некоторые страны намерены ввести ограничения в одностороннем порядке, но это будет нарушением базовых принципов ЕС. Мы ожидаем, что решение будет найдено», — подчеркнула Стефанишина.

Под некоторыми странами подразумевалась Польша. Попытки Варшавы сколотить коалицию в составе Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии увенчались успехом только на первом этапе. Сейчас, как сообщает польская радиостанция RMF FM, Еврокомиссия нашла подход к «оппортунистам» и они уже готовы пойти на соглашение с Брюсселем. То есть Варшава остается опять одна в своей позиции по блокированию украинского зерна.

Проблема для правящей партии в том, что она не может вычислить, в чём состоит интерес Берлина. Если смотреть на пропаганду близкой к «Праву и Справедливости» прессе, то складывается впечатление, что у Германии есть некий «хитрый план», связанный с Украиной.

Якобы Берлин «играет с Украиной туманными обещаниями вступления в ЕС и настраивает её против Польши. Сравниться с немцами по активности в эпоху предвыборной кампании в Польше будет, скорее всего, невозможно, а в случае смены власти преемственность политики в отношении Украины окажется прервана».

Для Польши это означает полное поражение ее восточной политики. Она вложила свой капитал в антироссийскую кампанию, надеясь оторвать Украину не только от Москвы, но и от Берлина. Как сегодня отмечают польские издания, близкие к правящей партии, «огромный политический потенциал, построенный на польской щедрости и военной поддержке нашего восточного соседа, не был растрачен впустую, но он тает».

Очевидно, для Польши повторяется история восстановления её независимости столетней давности, когда Варшава рассчитывала вернуться к границам Речи Посполитой первой республики, но даже слабая на тот момент Германия смогла сбить крылья белому польскому орлу.