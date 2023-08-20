Соратников экс-премьера Словакии Роберта Фицо обвинили в попытке государственного переворота. Сам Фицо, партия которого лидирует в опросах накануне внеочередных выборов, назвал это «полицейским переворотом».

Надежда Ли ИА Регнум

17 августа, руководитель словацкой полиции Стефан Хамран на специальной пресс-конференции объявил о расследовании двух дел, связанных с попыткой государственного переворота в стране.

В первом, по словам Хамрана, фигурируют семь человек, в том числе руководитель Управления национальной безопасности Словакии, а также нынешний и бывший руководители Словацкой информационной службы (SIS) — Михал Алач и Владимир Пчолинский. Они якобы вступили в преступный сговор с бизнесменом Петером Кощем, чтобы помешать расследованию дел о коррупции во времена Фицо.

В результате были задержаны четверо следователей Национального уголовного агентства Словакии (NAKA). Их обвинили в манипулировании показаниями, но суд позже отклонил обвинения.

Во втором деле фигурируют два человека. Их обвиняют в сговоре с целью избавиться от сотрудника органа безопасности, который выдает чиновникам допуски к секретной информации.

Сам экс-премьер назвал обвинения «полицейским переворотом», потребовал отставки Хамрана, а также инициировал внеочередную сессию парламента Словакии для обсуждения этого вопроса. По его словам, президент Словакии Зузана Чапутова знала о расследовании заранее и давала указания по нему. Также Фицо считает, что оба упомянутых дела направлены против него, чтобы помешать победе его партии Smer-SD на грядущих внеочередных выборах в парламент, которые состоятся 30 сентября.

На следующий день, 18 августа, состоялось заседание Совета безопасности Словакии под председательством президента, где обсуждались упомянутые дела. На заседании Чапутова заявила, что «в Словакии не было никакого полицейского переворота», а слова Фицо о её вовлеченности в расследование назвала ложью. «Эта ложь также дополнит судебный иск, который я вскоре подам против Роберта Фицо», — подчеркнула президент Словакии.

В свою очередь, и. о. премьер-министра и глава МВД Словакии Людовит Одор заверил, что страна остается правовым государством. По его словам, нужно подождать, что скажут прокуратура и суды.

Ответ прокуратуры не заставил себя ждать. Руководитель SIS Михал Алач, который 17 августа находился в заграничной командировке, прервал её и на следующий день явился на допрос в NAKA. Там чиновнику были предъявлены обвинения в создании преступной группы, злоупотреблении властью и воспрепятствовании правосудию. Алач был задержан, и, как отметил Роберт Фицо, это было бы невозможно без согласования со специальной прокуратурой.

Примечательно, что руководителя SIS назначает и увольняет президент Словакии по представлению правительства страны, однако заседания кабмина по этому поводу не было. На это обратила внимание лидер партии «За народ» Вероника Ремишова.

«Правительство угрожает безопасности людей в Словакии, потому что, если нашими силовиками руководит лицо, обвиняемое в тяжких преступлениях, это в корне подрывает доверие иностранных партнеров и обмен тайной информацией, важной для борьбы с организованной преступностью», — заявила она.

Большинство словацких комментаторов уверены, что громкие заявления полиции за месяц с небольшим до парламентских выборов имеют политическую мотивацию, ведь партия Роберта Фицо Smer-SD лидирует в рейтингах. Согласно опросу, проведённому 10–14 августа, за Smer-SD готовы проголосовать 19,7% словаков, на втором месте проправительственная партия «Прогрессивная Словакия» с 16,9%, на третьем — партия Hlas-SD ещё одного словацкого экс-премьера Петера Пеллегрини.

Кроме того, у наезда на Фицо есть и ощутимый русофобский душок. Дело в том, что экс-премьер Словакии выступает против предоставления военной помощи Украине и за установление прагматичных отношений с Россией. Ранее Зузана Чапутова заявляла о своей обеспокоенности «распространением российской дезинформации в Словакии», а также тем, что в случае победы «популистских партий» на предстоящих выборах внешнеполитическая линия страны может стать похожей на ту, которой придерживается премьер Венгрии Виктор Орбан, и поддержка Украины ослабнет.

Согласно последнему опросу GLOBSEC, в Словакии только 40% респондентов считают Россию главным виновником вооружённого конфликта на Украине. В то же время около половины опрошенных словаков считают США угрозой безопасности для своей страны, а 66% — что США «втягивают Словакию в войну с Россией, потому что выигрывают от этого».

При этом представители словацких властей ранее прямо обвиняли людей Роберта Фицо в работе на Россию. Так, в конце мая 2023 года бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что словацкие спецслужбы будто бы разоблачили попытку России сфальсифицировать предстоящие парламентские выборы в пользу партии Smer-SD.

«Мы получили разведывательную информацию из-за рубежа, которая включает точное лицо, время и место, когда гражданин Словацкой Республики находился в России, чтобы получить финансовые ресурсы в пользу политической партии Smer-SD для манипуляций на выборах», — сказал тогда Надь в интервью брюссельскому изданию Euractive.

Роберт Калиняк, член президиума Smer-SD и ближайший соратник Роберта Фицо, в ответ заявил, что партия никогда не принимала внешних денег. Он назвал обвинения «невероятной чушью». Стоит отметить, что никакого продолжения заявления Ярослава Надя не имели, а полиция и спецслужбы Словакии их не комментировали.

Ситуация вокруг взаимных обвинений в перевороте явно получит продолжение, ведь спикер парламента Словакии Борис Коллар назначил его внеочередное заседание на понедельник, 21 августа. Однако пока невозможно сказать, состоится ли оно, поскольку депутаты от ряда провластных партий могут отказаться голосовать за открытие заседания.