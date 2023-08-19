16 августа в газете Le Figaro вышло интервью с бывшим президентом Франции Николя Саркози по случаю публикации его книги «Время сражений». Его высказывания по поводу отношений с Россией и текущего конфликта на Украине взорвали франкоязычные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози

Многочисленные судебные дела, в которых он фигурировал, стали поводом объяснять озвученные им тезисы российским пропагандистским заказом. Однако подобное болезненное отношение журналистов и политиков — часто встречающаяся реакция на нарушение сложившегося в риторике Франции консенсуса по данным темам. А российская составляющая далеко не единственная в череде занятных пертурбаций деятельности Саркози как политика и бизнесмена.

«Нам нужны русские, и мы нужны им». В статье под таким заголовком Николя Саркози назвал присоединение Крыма противоречащим международному праву. Однако и надежды Украины вернуть в свой состав полуостров являются, по его мнению, иллюзорными. Бывший президент Франции считает действия российского лидера Владимира Путина ошибкой, имеющей очень серьёзные последствия.

Но Россия, говорит он, остаётся соседкой Франции, с которой она должна поддерживать диалог. При этом Украина вполне может иметь нейтральный статус, служа мостом, соединяющим Европу и Россию, что не является ничем унизительным.

По мнению депутата Национальной ассамблеи от экологов Жюльена Байу, эти слова являются большой ошибкой Саркози, которые заставляют рассматривать его как агента российского влияния. Бывший президент, по словам Байу, «забывает, что был куплен русскими». А Рафаэль Глюксманн, журналист, писатель и близкий к социалистам и «зелёным» депутат парламентов Франции и ЕС, считает, что своими словами Саркози «ослабляет голос нашей нации в Европе».

Бывший советник МИД Франции Жером Пуаро охарактеризовал позицию экс-главы государства как «постыдную». Представитель макроновской партии Натали Луазо назвала высказанное в статье Le Figaro мнение иллюстрацией того, как политические круги Франции зависят от России. А её бельгийский коллега Ги Верхофштад не знает, «плакать или смеяться» перед такими заявлениями в адрес «террористического государства».

Саркози вменяют в вину присутствие на новогоднем корпоративе Российского фонда прямых инвестиций в ноябре 2018 г. Вскоре после этого он получил несколько денежных переводов от филиала компании в ОАЭ, которые проводившие расследование журналисты считают платой за то выступление.

Через год Николя Саркози, по словам журналистов, заключил контракт с другой российской страховой фирмой, что может являться доказательством того, что он является инфлюенсером. Косвенным доказательством тому, говорят авторы расследования, служат комплиментарные высказывания, которые иногда делал Саркози в адрес России и ее президента.

Следует отметить, что как в публичной, так и в скрытой от широкой общественности деятельности Николя Саркози часто проявляет себя не только как политик, но и как бизнесмен. Оставляя за более компетентными экспертами право высказываться по поводу оплаты за его появления где-либо, отметим, что платные выступления практикует и другой бывший президент Франции Франсуа Олланд. Так, на сайте агентства London Speakers Bureau можно договориться за гонорар пригласить его на своё мероприятие.

Также напомним, что Саркози получил обвинения по трём судебным делам. Он обязан в том числе провести определённое количество времени реального тюремного заключения, не считая домашнего ареста и условных сроков. Все эти дела касались незаконных финансирований его президентской кампании 2007 года и связанных с этим вопросов. Одним из источников финансирования было правительство свергнутого главы Ливии Муаммара Каддафи.

В упомянутых делах бывший президент Франции фигурировал в том числе как агент влияния. А в «деле Поля Бисмута» речь шла непосредственно о коррумпировании представителей закона: содействии получения важного государственного поста в соседнем государстве Монако в обмен на информирование о ходе одного из проходящих в его отношении расследований. Заявлений о «постыдности» действий Саркози от журналистов и политиков тогда не звучало.

Позитивные высказывания о Владимире Путине и России, действительно, звучали в риторике Саркози. В недавней статье Le Figaro он говорит о наличии расхождений между ним и президентом России. Однако, по словам Саркози, по опыту многочисленных бесед с российским визави он сделал вывод, что Путин вполне рационален и открыт к диалогу.

Но не стоит забывать, что ранее бывший президент Франции высказывался в основном тогда, когда Россия, несмотря на уже начавшийся в 2014 г. конфликт на Украине, ещё не была изгнана из «клуба цивилизованных стран», как выражаются польские политики. Более того, во время визита президента Путина во Францию в 2019 г. Эммануэль Макрон оказал ему тёплый приём. А в беседе с журналистами назвал Россию «великой державой просвещения», которой есть место среди европейских ценностей.

Каково бы ни было мнение по поводу позиции Николя Саркози, своими тезисами он взбудоражил общественно-политическое пространство Франции, где обвинение в «пророссийскости» стало расхожим клише, которое можно использовать для дискредитации. Можно предположить, что бывший президент высказывается свободнее, будучи осуждённым, и действует по принципу «нечего терять».

Но возможно и другое объяснение. Партия «Национальное объединение», которая долгое время в России и во Франции считалась партнёром России, уже долгое время пытается отмежеваться от этого образа и всячески высказывает лояльность властям Евросоюза. Возможно, слова Саркози предназначены в том числе той части электората «лепенистов», которые недовольны таким изменением партийной риторики. В конце концов среди французских политиков уже многие планируют свои нынешние действия с расчетом на президентские выборы 2027 года.