Соединенные Штаты собираются наказать Турцию за помощь России в деле обхода санкций. Об этом написала влиятельное американское издание The Wall Street Journal. В своей статье оно даже рассказывает о механизмах обхода — в частности, о находящейся в Турции компании, которая якобы занимается серой транспортировкой российской нефти.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

И, казалось бы, все логично. Соединенные Штаты, чьё принуждение России к заморозке конфликта через успешное наступление ВСУ провалилось (поскольку наступление успешным не было) занимаются эскапизмом. Пытаются убедить себя в том, что пакетная сделка с Москвой не является единственным выходом из ситуации, что Россию еще можно победить в конфликте — в частности, через придание большей эффективности санкционному режиму.

Однако Запад в своей санкционной политике дошел до некоего стеклянного потолка: уже сложно найти такие новые ограничения, которые жестко ударят по России, но в то же время будут относительно безболезненными для экономики Европы и США. Поэтому целью новых пакетов санкций становится контроль за исполнением старых — то есть прикрытие всех лазеек для обхода.

Есть чем давить

Вашингтон оказывает давление на те страны, на которые может — Киргизию, Сербию и, конечно же, Турцию. Которая, при всем своем суверенитете и характере Эрдогана, сейчас крайне уязвима перед американским давлением.

Уязвима по двум причинам. Во-первых, суверенитет Реджепа Эрдогана всегда опирался на сильную турецкую экономику, а сейчас с ней всё не очень хорошо. Инфляция в стране к концу года может достигнуть 60%, а бюджет ждут грандиозные расходы на восстановление юго-восточных районов страны после землетрясения.

«Сейчас Эрдогану очень нужны большие вливания для поддержки экономики после землетрясения и прошедших выборов. Суммы варьируются от 50 до 100 млрд долларов», — говорит ИА Регнум политолог, обозреватель портала www. stanradar.com Полина Беккер. И деньги эти могут дать только западные институты.

«Основной инструмент давления для США — финансы. Турция испытывает тяжелый экономический кризис и хотела бы получить в виде кредитов или траншей международных финансовых институтов деньги, а это в значительной мере зависит от Вашингтона», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Собственно, Соединенные Штаты уже показали туркам крючок. «Не так давно США пообещали Эрдогану выделить кредит на сумму 11-13 млрд, но для пострадавшей Турции — это капля в море», — говорит Полина Беккер. Для получения дополнительных средств Анкара должна пойти на уступки.

Второй инструмент — это внутренняя дестабилизация. Да, Соединенные Штаты не стали разжигать оппозиционные настроения после второго тура выборов президента Турции (когда Эрдоган опередил единого оппозиционного кандидата лишь на 4,5% голосов), в обмен на что, по слухам, Анкара согласилась одобрить принятие Швеции в НАТО. Однако оппозиция никуда не делась, а экономические проблемы после выборов лишь усилились — местный бизнес не верит в экономическую политику Эрдогана. Поэтому инструмент дестабилизации лишь заточился.

«С учётом нарастающего поствыборного внутриполитического кризиса возможен вариант использования «цветной революции». Многие эксперты рассматривали этот вариант после выборов-2023, сейчас он возможен из-за внутренней нестабильности и откровенной усталости населения», — говорит Полина Беккер.

Благо что главный политический противник Эрдогана и вдохновитель части религиозного (то есть номинально проэрдогановского) электората Фетхулла Гюлен все еще проживает на территории США и имеет тесные связи с американской разведкой.

«США управляют движением гюленистов в стране, поддерживают связи с иной турецкой оппозицией и могут пытаться дестабилизировать обстановку провоцируя выступления против Эрдогана», — считает Никита Мендкович.

Да и, в конце концов, выборы в Турции не закончились — весной следующего года избиратели снова отправятся на участки. «Эрдоган должен заняться муниципальными выборами, запланированными на март следующего года. Чтобы восстановить контроль над крупными городами (такими как Анкара и Стамбул, которые сейчас контролируются оппозицией), ему необходимо привлечь на свою сторону прозападных городских избирателей», — напоминает Фонд Карнеги.

Без маневра нет жизни

Однако при всех этих возможностях шансы США продавить Эрдогана на отказ от поддержки России (не снижение уровня поддержки, как это было с запретом в Турции карт платежной системы МИР в 2022 году, а именно отказ) невысоки. Просто потому, что цена этого отказа для Эрдогана будет критичной.

Дело в том, что вся внешняя политика Анкары основана на наличии у нее пространства для маневра. У Турции нет достаточного количества ресурсов для того, чтобы быть ведущим игроком на Ближнем Востоке (не говоря уже о Евразии), но при этом есть большие амбиции.

И амбиции эти Эрдоган реализовывает за счет постоянного лавирования между центрами силы, которые противостоят друг другу. За счет попытки сохранить хорошие отношения со всеми — и взимания платы за то, что эти отношения таковыми сохраняются. За то, что Турция не вмешивается в конфликт на стороне оппонентов — а также за предоставление Турцией логистических возможностей.

«Маневрирование, видимо, останется часть турецкой внешней политики в ближайшей перспективе. Стране нужно решать свои финансовые проблемы за счет создания нового торгово-логистического центра между Востоком и Западом по газу, зерну, иным товарам. А это возможно только в случае одновременной игры с США-ЕС и Россией-Китаем. Турция не обладает экономической субъектностью в настоящий момент и лавирование для нее — способ сохранения суверенитета», — говорит Никита Мендкович.

Сейчас Америка не просто заставляет Турцию отвернуться от России — Вашингтон пытается вынудить Эрдогана отказаться от маневра и привязать себя к американской внешнеполитической колеснице. И не только в «русском вопросе». Вслед за требованием отвернуться от России последуют аналогичные указания в отношении Ирана, Китая и других американских соперников. Последуют, конечно, в том случае, если Турция даст слабину.

Вот Эрдоган её и не дает, понимая, что в этом случае он может поставить крест и на суверенной политике страны, и на собственных лидерских амбициях. Поэтому, скорее всего, он запустит контригру — будет демонстрировать готовность разорвать отношения с американцами в том случае, если они будут вмешиваться в турецкие дела. В надежде на то, что Соединенные Штаты (взвесив всю важность наличия Турции в НАТО) решат все-таки оставить его в покое.

При этом, конечно, турецкий президент не будет собой, если не попытается использовать это американское давление для расторговок с Россией. Не попытается убедить российское руководство идти на какие-то дополнительные уступки для того, чтобы укрепить турецкую решимость противостоять американским санкциям. Уступки по Кавказу, зерновой сделке, Сирии, газовому хабу и прочее.

Впрочем, Москва тоже умеет читать игру турецкого партнера — благо мы играем уже много лет. И может ответить ему вежливым «нет». Во-первых, потому, что значимость Турции в российских схемах обхода санкций хоть и высока, но имеет тренд к сокращению. «Да, Турция является транзитной точкой при работе с рынками Африки и путь обхода санкций для сохранения торговли с Европой. Но у нас достаточно много торговых треков в других направлениях, как Китай и Южная Азия», — считает Никита Мендкович.

Во-вторых, потому, что Турция не является российским союзником, и бесплатных одолжений ей делать никто не будет. «Россия сейчас использует все возможности, продолжает работу и с Турцией, хотя было бы ошибкой назвать ее однозначно дружественной страной. Она, как торговец-южанин на рынке с хитрыми прищуром и непонятным происхождением. Что там у него на уме — неясно, и весы неточные, но помидоры самое то по качеству и цене», — говорит Никита Мендкович.

Мы покупаем помидоры, пока они нужны и пока не будет предложения получше. Не более того.