Польша приступила к активному втягиванию Латвии в свою орбиту. Предлогом для этого стали «пограничные проблемы» с Белоруссией и — на заднем плане — с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, президент Латвии Эдгар Ринкевич созвал в четверг, 17 августа, заседание республиканского Совета национальной безопасности, на котором была дана оценка угрозам «в контексте гибридной войны со стороны Белоруссии и России».

Распоряжение латвийского президента последовало после того, как он днем ранее побывал с визитом в Варшаве, где встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Ринкевич заявил, что в Белоруссии «появилась группа «Вагнер» и поэтому «мы должны готовиться к провокациям».

Однако нынешние пограничные проблемы на латвийско-белорусской границе Рига связывала не столько с ЧВК, сколько с «нелегальной миграцией». Командование Пограничной службы на днях отозвало из отпусков сотрудников, чтобы более эффективно препятствовать проникновению мигрантов. При этом президент Латвии обрушился с критикой на судебный корпус и прокуратуру республики, так как последние проявляют «либерализм» в отношении тех, кто «помогает организовывать переправку нелегальных мигрантов и содействует режиму Александра Лукашенко».

Что интересно, также соседствующие с Белоруссией Польша и Литва проблем с повышенным наплывом мигрантов сегодня не испытывают. Но почему-то при этом Варшава, Вильнюс и Рига «на троих» обсуждают перспективы полной блокады с западного направления Белоруссии, прикрывая эти разговоры ссылками на некие «провокации».

В начале августа президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Сувалках заявил, что Варшава, Вильнюс и Рига должны быть готовы к возможному закрытию границы с Белоруссией, если «ситуация с безопасностью начнет ухудшаться из-за действий наемников».

28 августа в Варшаве пройдет совещание министров внутренних дел Польши, Литвы и Латвии, на котором будет обсуждаться вопрос блокады Белоруссии. «Неделю назад у меня состоялся разговор с министром внутренних дел Польши, — сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. — Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритм, как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение, если бы страны Прибалтики и Польша сделали это одновременно».

Но кто является инициатором и лоббистом подобной идеи? Не похоже, чтобы Вильнюс. Литовские политики неоднозначно относятся к ужесточению пограничного режима. Многие местные жители все же годами на велосипедах или даже пешком ездили в соседнюю Белоруссию за дешевой едой, сигаретами, алкоголем и лекарствами.

Опасается последствий для республики и министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. После того как некоторые депутаты литовского Сейма заговорили о введении новых ограничений на въезд в страну для граждан Белоруссии, министр выступила против таких мер, так как это вызовет отток белорусских IT-специалистов, которых в настоящее время в Литве проживает около 5,2 тысячи человек, и их считают «бежавшими от репрессий минского режима».

Похоже, что за концепцией блокирования Белоруссии стоят Варшава и Рига. По словам Дуды, во время его переговоров с Ринкевичем самым важным вопросом «была безопасность с точки зрения войны, которую Россия ведет против Украины, российской агрессии против Украины, гибридной угрозы со стороны Белоруссии».

«Здесь речь идет об атаках на наши границы, и у Польши, и у Латвии есть такая проблема, что граница подвергается гибридной атаке со стороны белорусских властей», — заявил польский президент. Но если Варшава не первый день разыгрывала тему «миграционных угроз» со стороны Минска, то Рига этим до сих пор не отмечалась. Поэтому складывалось впечатление, что встраивание Латвии в один ряд с Польшей служило какой-то иной цели.

Интригующим в этой связи выглядит комментарий Ринкевича по итогам переговоров с Дудой. Латвийский президент пояснил, что Рига и Варшава являются близкими партнерами, ведущими активный политический диалог и координацию по региональным вопросам, Европейскому союзу и НАТО.

Ринкевич подчеркнул, что Польша играет стратегическую роль в укреплении региональной безопасности, что особенно важно в нынешнем геополитическом контексте. Рига благодарна Варшаве за участие в боевой группе усиленного присутствия НАТО в Латвии под руководством Канады и в миссии воздушного патрулирования Прибалтики.

Суждения такого рода играют на руку попыткам Польши представить себя гарантом и экспортером региональной безопасности. Ряд варшавских экспертов и политиков уже вбрасывали в информационное пространство тезисы о том, что ускоренное перевооружение польской армии и планируемое повышение ее численности должно привести к тому, что Польша сможет прикрыть своим «военным зонтиком» те страны, которые она причисляет к контуру инициативы «Троеморье».

Тот факт, что Ринкевич спустя несколько недель после вступления в должность, совершив «обязательные» визиты в Литву и Эстонию, направился в Польшу, говорит о подготовке Варшавой и Ригой неких новых геополитических инициатив. И в случае с польско-латвийской дугой просматриваются два направления потенциальной экспансии — помимо Белоруссии, целью может стать и Калининградская область. Варшава и Рига, склонив на свою сторону Вильнюс в деле блокирования Белоруссии, могли бы попробовать создать проблемы российскому эксклаву на суше.

Судя по заявлениям латвийского президента, игра предполагается в долгую. Как сообщил Ринкевич в интервью газете Rzeczpospolita, «вне зависимости от исхода этой войны (специальной военной операции на Украине. — Прим. ред.) нам придется жить с Россией, что будет серьезной угрозой нашей независимости и безопасности, так что у меня нет хороших новостей для обоих сценариев — победы России и поражения». Такой настрой предполагает активную наступательную политику со стороны Варшавы и Риги.