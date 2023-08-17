Крупнейшая газета немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Ostsee Zeitung провела опрос, призванный выявить отношение к акциям движения «Последнее поколение», борющегося с глобальным изменением климата. Результаты его были вполне прогнозируемыми.

Иван Шилов ИА Регнум

Явное большинство мекленбуржцев считает их акции протеста чрезмерными: 72,7% настаивают на том, что они должны быть прекращены. За продолжение выступает каждый четвертый опрошенный — 25,3% — и лишь около 2% не определились с мнением.

Такое однозначно отрицательное отношение к активистам выявлено на фоне заявлений прокурора Штральзунда Мартина Клоппенбурга о возможном пожизненном лишении прав водителя, который около месяца назад силой раскидал проводящих очередную акцию молодых людей.

В Штральзунде 41-летний водитель грузовика резко затормозил перед двумя климатическими активистами, вылез из кабины, пригрозил обоим жестокой расправой и, не особо церемонясь, оттащил одного из них с дороги.

После чего хладнокровно завел двигатель и протащил одного из молодых людей несколько метров своим грузовиком. Водителю при этом с энтузиазмом помогали растаскивать юнцов неравнодушные граждане, которые просто проходили мимо.

Прохожими же были сделаны фотографии и видео, вызвавшие немалый ажиотаж не только в Германии, но и за её пределами. Видеозаписи попали в ленты новостей и социальные сети, вызвав настоящую бурю в комментариях. Интересно, что уровень радикализма комментаторов, не привыкших ввиду особенностей немецкого общества получать жесткий отпор за асоциальное поведение и требующих крови дальнобойщика-линчевателя, как правило, был обратно пропорционален их возрасту.

Водитель счел за лучшее сдаться в руки полиции, где его тут же лишили водительских прав. Как сообщил Клоппенбург, скорее всего, права дальнобойщику пока не вернут.

«Два суда — окружной и региональный — приняли решение о том, что этот человек не получит свои водительские права до дальнейшего уведомления», — сказал прокурор. Он добавил, что это решение будет действовать до суда, который может состояться в ближайшее время. Прокурор, однако, дал понять, что речь на суде будет идти не о тюремном заключении, а, скорее, о денежном штрафе и порядке возврата водительских прав.

Адвокат водителя грузовика решение обеих инстанций обжаловал и потребовал вернуть его клиенту водительское удостоверение, поскольку без него тот не может вернуться к своей постоянной работе, кормить семью и платить налоги, которые идут в том числе и на содержание нигде не работающих борцов с глобальным потеплением.

Активисты движения «Последнее поколение» ворвались в немецкую новостную повестку около года назад. Отчеты об их акциях неизменно фигурируют в заголовках ведущих немецких медиа. Здесь и приклеивание к автобанам, и перекрытие дорожного трафика, и порча произведений искусства в национальных музеях, и самоприковывания цепями на маршрутах транспортировки энергоносителей.

По мнению значительной части немецкого общества, активисты заняты исключительно тем, что настраивают рядовых граждан против себя, радикализируя и так неспокойное немецкое общество, еще не успевшее прийти в себя после пандемийных ограничений, наплыва миллиона украинских беженцев и рецессии в экономике.

Приклеивать себя к асфальту немецкое законодательство не запрещает, однако участники «Последнего поколения» проводят свои акции исключительно в часы пик и преимущественно на трассах федерального значения. В итоге от их действий страдают и обычные автовладельцы, и профессиональные водители, зарабатывающие грузоперевозками.

Помимо результатов опроса очень показательно отношение общества в «Последнему поколению» проявилось в кампании по сбору средств в помощь пострадавшему водителю грузовика, лишившемуся возможности работать.

Еженедельник «Junge Freiheit», относимый мейнстримными медиа к крайне правым, собрал для 41-летнего мужчины более 25 тысяч евро, а «правопопулистская партия» локального масштаба Bürger für Stralsund добавила к ним еще десять.