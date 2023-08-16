Кабинет министров ФРГ вновь запустил аттракцион неслыханной щедрости, пообещав от широты души министра финансов Кристиана Линднера дальнейшую поддержку Украине сверх уже потраченных €22 млрд. Помимо €12 млрд военных поставок, в эту сумму вошли расходы на жилье, питание и уход за украинскими беженцами в Германии.

Иван Шилов ИА Регнум

Заявление министра прозвучало в тот момент, когда в экономике наблюдается рецессия, инфляция больно бьет по всем отраслям народного хозяйства, а население страны стремительно беднеет.

«ФРГ заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед. На ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Киева», — заявил Кристиан Линднер. Забыв, однако, пояснить с каких это пор в Германии вместо утверждения годового бюджета было решено вернуться к многолетнему планированию a la Vierjahresplan («четырехлетний план») времен Третьего рейха.

Кристиан Линднер входит в партию «Свободных демократов» (в России по идеологии ближе всего к ней был почивший в бозе «Союз правых сил») и объективно является одним из немногих профессионалов в нынешнем кабинете министров ФРГ, а также в целом неглупым человеком.

Однако когда заходит разговор об Украине и помощи киевскому режиму, даже он порой теряет из виду горизонт и скатывается в милитаристскую риторику в стиле своих «оливково-зеленых» партнеров по «светофорной коалиции», забывая о прямой обязанности министра финансов — экономии.

Так, Линднер в ходе своего недавнего визита в Киев проявил «сочувствие» к Украине и выразил согласие на поставку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus немецкого производства. Хотя в данном вопросе он имеет в лучшем случае совещательный голос.

Дело в том, что Taurus баснословно дороги: на вооружении бундесвера в настоящее время находится порядка 600 ракет данного типа стоимостью около €1 млн за штуку, заказанных еще в 2005–2010 годах.

Маловероятно, что немецкая армия, испытывающая нехватку всего и вся, даже несмотря на специальный €100-миллиардный военный допбюджет, может себе позволить разбрасываться столь ценными и высокотехнологичными мегадевайсами. К тому же с вероятностью, стремящейся к 100%, ракеты попадут в руки российской армии, пусть даже и в любом виде, и позволят раскрыть передовые технологии немецкого ВПК.

Канцлер и формальный босс Линднера Олаф Шольц — хитрая лиса — еще в июне, оценив горящие в степях Херсонщины «Леопарды», понял, в чью сторону клонится победа в конфликте. Поэтому он и не хочет еще сильнее злить Россию, повышая степень участия Германии в вопросах оружейных поставок Киеву.

Стратегия, выбранная Шольцем и его ставленником, министром обороны Борисом Писториусом — многое обещать на словах, но выполнять обещания по минимуму — успешно реализуется. Так, из €4-миллиардного пакета помощи Украине, принятого в мае нынешнего года, Германия поставила всего восемь зенитных танков «Гепард», пять бронированных мостоукладчиков «Бобр» да 11 тысяч сухпайков, не считая мелочей, вряд ли достойных отдельного упоминания.

Россия, несмотря на свое в целом скептическое отношение к нынешней Германии, относится к своему недавнему другу и партнеру по бизнесу чуть менее недоброжелательно, чем к США и Великобритании, и правильно считывает сигналы, посылаемые в Москву Шольцем. В неизбежных мирных переговорах столь иезуитская позиция канцлера наверняка будет записана Германии в актив, и Берлин, не исключено, даже получит приемлемый для обеих сторон статус посредника-миротворца в мирном урегулировании.

При этом Кристиан Линднер, его однопартийка — председатель комитета бундестага по обороне и главный лоббист немецкого ВПК Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также их «зеленые» коллеги по коалиции на публике играют для Украины роль «хороших парней», уравновешивая неприятное послевкусие от и вправду немного двуличной позиции канцлера.

«Украина должна выиграть, — подчеркнул Кристиан Линднер в Киеве. — Мы знаем, что Украина защищает и наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы в целом». По словам главы немецкого минфина, коалиция хочет и дальше делать всё возможное для укрепления оборонного потенциала Киева. «Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы у Украины было благополучное будущее», — резюмировал Линднер.

Такие слова, несомненно прозвучавшие музыкой для Зеленского и его друзей, вряд ли следует воспринимать всерьез. Не исключено, что Линднер и воинственное крыло в правительстве и бундестаге действительно хотят помочь Киеву и считают себя искренними друзьями Украины. Не должны также вызывать сомнения и благие намерения немецкого народа в деле призрения беженцев, а также искренние стремления Германии помочь Украине в послевоенном восстановлении даже в ущерб собственной экономике, исходя из соображений гуманитарного характера.

Однако в деле прямой военной поддержки Киева высшее руководство Германии, по-видимому, уже приняло принципиальное решение, которое вряд ли изменит поставка пары десятков высокоточных ракет да нескольких дюжин «Леопардов», необходимая для того, чтобы достойно выглядеть в глазах союзников по Трансатлантическому альянсу. И здесь Украине вряд ли стоит рассчитывать на существенное увеличение обозначенной Линднером цифры в €12 млрд.