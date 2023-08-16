Германия дает новые обещания Украине, но выполнять старые не торопится
Кабинет министров ФРГ вновь запустил аттракцион неслыханной щедрости, пообещав от широты души министра финансов Кристиана Линднера дальнейшую поддержку Украине сверх уже потраченных €22 млрд. Помимо €12 млрд военных поставок, в эту сумму вошли расходы на жилье, питание и уход за украинскими беженцами в Германии.
Заявление министра прозвучало в тот момент, когда в экономике наблюдается рецессия, инфляция больно бьет по всем отраслям народного хозяйства, а население страны стремительно беднеет.
«ФРГ заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед. На ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Киева», — заявил Кристиан Линднер. Забыв, однако, пояснить с каких это пор в Германии вместо утверждения годового бюджета было решено вернуться к многолетнему планированию a la Vierjahresplan («четырехлетний план») времен Третьего рейха.
Кристиан Линднер входит в партию «Свободных демократов» (в России по идеологии ближе всего к ней был почивший в бозе «Союз правых сил») и объективно является одним из немногих профессионалов в нынешнем кабинете министров ФРГ, а также в целом неглупым человеком.
Однако когда заходит разговор об Украине и помощи киевскому режиму, даже он порой теряет из виду горизонт и скатывается в милитаристскую риторику в стиле своих «оливково-зеленых» партнеров по «светофорной коалиции», забывая о прямой обязанности министра финансов — экономии.
Так, Линднер в ходе своего недавнего визита в Киев проявил «сочувствие» к Украине и выразил согласие на поставку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus немецкого производства. Хотя в данном вопросе он имеет в лучшем случае совещательный голос.
Дело в том, что Taurus баснословно дороги: на вооружении бундесвера в настоящее время находится порядка 600 ракет данного типа стоимостью около €1 млн за штуку, заказанных еще в 2005–2010 годах.
Маловероятно, что немецкая армия, испытывающая нехватку всего и вся, даже несмотря на специальный €100-миллиардный военный допбюджет, может себе позволить разбрасываться столь ценными и высокотехнологичными мегадевайсами. К тому же с вероятностью, стремящейся к 100%, ракеты попадут в руки российской армии, пусть даже и в любом виде, и позволят раскрыть передовые технологии немецкого ВПК.
Канцлер и формальный босс Линднера Олаф Шольц — хитрая лиса — еще в июне, оценив горящие в степях Херсонщины «Леопарды», понял, в чью сторону клонится победа в конфликте. Поэтому он и не хочет еще сильнее злить Россию, повышая степень участия Германии в вопросах оружейных поставок Киеву.
Стратегия, выбранная Шольцем и его ставленником, министром обороны Борисом Писториусом — многое обещать на словах, но выполнять обещания по минимуму — успешно реализуется. Так, из €4-миллиардного пакета помощи Украине, принятого в мае нынешнего года, Германия поставила всего восемь зенитных танков «Гепард», пять бронированных мостоукладчиков «Бобр» да 11 тысяч сухпайков, не считая мелочей, вряд ли достойных отдельного упоминания.
Россия, несмотря на свое в целом скептическое отношение к нынешней Германии, относится к своему недавнему другу и партнеру по бизнесу чуть менее недоброжелательно, чем к США и Великобритании, и правильно считывает сигналы, посылаемые в Москву Шольцем. В неизбежных мирных переговорах столь иезуитская позиция канцлера наверняка будет записана Германии в актив, и Берлин, не исключено, даже получит приемлемый для обеих сторон статус посредника-миротворца в мирном урегулировании.
При этом Кристиан Линднер, его однопартийка — председатель комитета бундестага по обороне и главный лоббист немецкого ВПК Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, а также их «зеленые» коллеги по коалиции на публике играют для Украины роль «хороших парней», уравновешивая неприятное послевкусие от и вправду немного двуличной позиции канцлера.
«Украина должна выиграть, — подчеркнул Кристиан Линднер в Киеве. — Мы знаем, что Украина защищает и наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы в целом». По словам главы немецкого минфина, коалиция хочет и дальше делать всё возможное для укрепления оборонного потенциала Киева. «Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы у Украины было благополучное будущее», — резюмировал Линднер.
Такие слова, несомненно прозвучавшие музыкой для Зеленского и его друзей, вряд ли следует воспринимать всерьез. Не исключено, что Линднер и воинственное крыло в правительстве и бундестаге действительно хотят помочь Киеву и считают себя искренними друзьями Украины. Не должны также вызывать сомнения и благие намерения немецкого народа в деле призрения беженцев, а также искренние стремления Германии помочь Украине в послевоенном восстановлении даже в ущерб собственной экономике, исходя из соображений гуманитарного характера.
Однако в деле прямой военной поддержки Киева высшее руководство Германии, по-видимому, уже приняло принципиальное решение, которое вряд ли изменит поставка пары десятков высокоточных ракет да нескольких дюжин «Леопардов», необходимая для того, чтобы достойно выглядеть в глазах союзников по Трансатлантическому альянсу. И здесь Украине вряд ли стоит рассчитывать на существенное увеличение обозначенной Линднером цифры в €12 млрд.