Литва и прочие республики Прибалтики лоббируют предложение наладить перевозку украинского зерна через порты на Балтике. Идея эта совсем не новая, впервые ее выдвинули ещё весной прошлого года. Более того, тогда она имела шанс на реализацию, поскольку в эту схему предполагалось включить Белоруссию.

Иван Шилов ИА Регнум Страны Балтии, зерновая сделка

Однако в конечном итоге Литва сама отказалась иметь дело с «режимом Лукашенко». А схема перевозки украинского зерна в Литву в обход Белоруссии имеет ряд минусов.

Не очень удачный опыт

Весной прошлого года украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский провёл переговоры с госчиновниками стран Балтии на предмет использования их территории для вывоза зерна с Украины. Идея нашла у прибалтов понимание. Тогдашний эстонский министр экономики Таави Аас заявил, что Украина ежегодно экспортирует десятки миллионов тонн зерна, из которых, по оценке Ааса, 4 млн тонн могли бы принять под перевалку эстонские порты. Министр отметил, что у Эстонии есть необходимые для этого железнодорожные и портовые мощности, а основная проблема связана с логистикой.

Однако Таави Аас не скрыл тревожащую его проблему. Если везти украинское зерно в Прибалтику через Польшу, то его придется перегружать дважды. Как известно, страны Балтии и Украина пользуются оставленной им в наследство широкой российской колеей в 1524 мм, а в Польше колея «европейская» — 1435 мм.

По словам же председателя правления эстонской железнодорожной компании Eesti Raudtee Кайдо Циммерманна, «перевалка зерна из вагона в вагон сложнее, чем в случае других грузов: вагоны загружаются зерном сверху, а разгружаются снизу, и такой возможности на погранпереходах нет». По его оценке, украинское зерно можно было бы перевозить в контейнерах, которые переставлять значительно проще. В любом случае, по словам эксперта, транспортные расходы при таком способе доставки будут достаточно высокими.

Но сразу отказаться от этой идеи ни в Киеве, ни Вильнюсе, ни в Таллине не пожелали. «Мы видим очень хорошие технические возможности и хорошо организованную инфраструктуру в ваших портовых городах», — отметил Сольский, не преминув добавить, что главной проблемой остаётся железная дорога между Украиной и странами Балтии. Он добавил, что Киев хотел бы перевозить через Прибалтику не только зерно, но и другие сельскохозяйственные культуры, ранее экспортировавшиеся через черноморские порты. Для того чтобы проверить возможности этого маршрута на практике, 27 апреля 2022 года литовцы организовали «тестовый» рейс.

Грузовой поезд вышел с интермодального терминала в Каунасе до польско-украинской границы. Потом он совершил обратный путь — из Украины через Польшу на литовскую железнодорожную станцию Шештокай. Как сообщил директор по коммуникациям Литовских железных дорог Мантас Дубаускас, пробным рейсом отправили тогда полсотни контейнеров, наполненных 2 тысячами тонн зерна. В компании отметили, что это первый такой маршрут в истории LTG, когда грузы с Украины доставили в Литву в обход Белоруссии. Этой «первой ласточке» предназначалось оценить условия нового маршрута, время транспортировки и выявить возможные логистические проблемы. Позже по этому маршруту прошли ещё несколько составов.

Однако опыт признали не слишком-то удачным. Сотрудники литовского порта в Клайпеде заявили, что маршрут по железной дороге через Польшу не позволяет задействовать все мощности данной гавани. Портовики полагают, что эффективная логистика возможна в данном случае только через белорусскую территорию. В таком случае порт смог бы отгружать около 10 млн тонн зерновых, а при перевозках через Польшу — только около 1 млн.

РИА Новости

В политических и бизнес-кругах ЕС заговорили о том, что можно пойти на сделку с Минском — договориться о том, чтобы Белоруссия пропустила эшелоны с зерном через свою территорию, а взамен разблокировать поступление белорусских удобрений на рынок Евросоюза.

Первичная реакция белорусских властей на это предложение оказалась настороженной. Но позже президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что его страна готова предоставить свою территорию под зерновой транзит. Затем выяснилось, что Москва тоже не будет возражать относительно вывоза зерна белорусским маршрутом.

«Белорусский вариант» отвергнут

Открывшиеся перспективы с воодушевлением восприняли в литовской Ассоциации бизнеса. По мнению главы этой организации Сигитаса Бесакирскаса, через Белоруссию можно было бы вывезти примерно 20 млн тонн зерна, залежавшегося на украинских складах. «Кроме того, ни у Украины, ни у Литвы нет достаточно вагонов для вывоза этого зерна, а у Белоруссии есть», — отметил Бесакирскас.

Казалось бы, всё налаживается, но тут внезапно возмутился президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что предложение о перевозках украинского зерна через Белоруссию несовместимо с санкционной политикой Евросоюза в отношении Минска. «Мы приняли очень ясные санкции в отношении белорусского режима и должны их соблюдать», — подчеркнул Науседа и добился отмены намечавшейся сделки. А сейм Литвы призвал ООН, парламенты и правительства западных государств немедленно восстановить поставки зерна и других продуктов питания из Украины через Черное море. И задействовать для этого, если понадобится, боевые корабли стран НАТО.

Так или иначе, вскоре была принята зерновая сделка, предусматривавшая вывоз через Черное море — и прибалтийский вариант маршрута остался невостребованным. Но когда нынешним летом Россия из этой сделки вышла, в Вильнюсе вновь оживились и начали опять предлагать свою территорию для транзита. Правда, на сей раз Белоруссия из транспортного уравнения оказалась исключена уже изначально.

На днях глава МИД Литвы, министр транспорта и министр сельского хозяйства отправили в Еврокомиссию письмо, в котором утверждают, что транспортный маршрут между Украиной и странами Балтии может стать «перспективной и долгосрочной альтернативой» для экспорта украинского зерна. А Литовские железные дороги изготовились строить терминал по смене подвижного состава возле границы с Польшей.

Замминистра транспорта страны Лорета Маскалиовене сообщила, что этот проект предполагается осуществить за год. Одновременно она подчеркнула, что литовскому бизнесу необходимы долгосрочные договоренности с украинскими производителями зерна.

Поляки пока молчат

Союз перевозчиков Литвы (LVS) обратился к правительству с предложением открыть так называемый «зеленый коридор» для автомобильных перевозок грузов с Украины. В LVS отметили, что перевозка грузов через Польшу поможет ослабить ограничения по экспорту украинского зерна, увеличить объем загрузки Клайпеды и создать больше рабочих мест.

Перевозчики предлагают правительству легализовать перевозку грузов крупными составами автопоездов и субсидировать покупку необходимых для них транспортных средств. Предлагается заключить соглашение между Украиной, Польшей и Литвой об определении пунктов погрузки зерна, урегулировании пограничных и таможенных формальностей и страховании грузов.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что транзит украинского зерна через порты стран Балтии может стать постоянным, но необходимы дополнительные инвестиции в литовскую транспортную инфраструктуру. Под эту цель Шимоните хотела бы выпросить инвестиции у Евросоюза. Премьер призывает «создать устойчивый транзитный коридор, который потребует более серьезных вложений». Это, по ее словам, позволило бы «снять большую часть риска для Украины — что Россия может тем или иным образом помешать ей кормить мир, который зависит от украинского зерна».

Свои пожелания получить деньги ЕС Литва перемежает с упреками в адрес Брюсселя. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что заторможенная реакция институтов Евросоюза пагубно сказывается на перспективах открытия нового зернового коридора. По его словам, разработка этого маршрута идет чересчур медленно — из-за того что многие значимые чиновники из разных учреждений Евросоюза удалились в летний отпуск.

Кроме того, литовцев беспокоит, что нет однозначного ответа от Польши, которой в схеме Вильнюса предназначено стать транзитной территорией.

Как известно, несколько месяцев назад Польша объявила о запрете доступа украинского зерна на свою территорию, где его не хотели видеть польские фермеры. Так что, если Варшава и даст добро на транзитный провоз, вагоны придется наглухо опечатывать.

Но поляки могут задаться вопросом: зачем им обеспечивать работой ту же Клайпеду, когда у них есть собственные гавани? Польша активно развивает свои порты в Свиноуйсьце, Гданьске, Гдыне, Щецине, которые нуждаются в загрузке. Поэтому такая «благотворительность» по отношению к своим прибалтийским соседям Варшаве не очень-то выгодна. Опять же, если везти зерно через польские порты, можно избежать повторной его перегрузки (или смены колесных пар), что благоприятно скажется на рентабельности.