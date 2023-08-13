Идущая сейчас СВО в Донбассе полна исторических параллелей. Все это Россия проходила уже 80 лет назад, когда освобождала свое сердце от нацистов, а потом лечила его от последствий нацистской оккупации.

Иван Шилов ИА Регнум

В период Советского Союза (или Большой России) Донбасс не только был одним из самых урбанизированных регионов страны, но и считался ее самым настоящим промышленным сердцем. До войны в нем добывалось 62% всего советского угля, выплавлялась четверть всей советской стали и половина чугуна. Именно донбасское сердце давало кровь для всей советской промышленности, стимулировало экономическое развитие всего Причерноморья, а также важнейший для страны процесс индустриализации.

И это сердце во время войны было захвачено фашистами. «Уже в 1941 г. Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией, расположенной между Азовским морем, низовьями Дона и нижним и средним течением Донца и простирающейся на западе примерно до линии Мариуполь — Красноармейское — Изюм, будет зависеть исход войны», — писал в своих мемуарах немецкий маршал Эрих фон Манштейн.

Немцы называли Донбасс «Восточным Руром» (Рурская область была промышленным центром самой Германии) и использовали ресурсы региона для нужд своего ВПК. «Совершенно невозможно отдать противнику Донбасс даже временно. Если бы мы потеряли этот район, то нам нельзя было бы обеспечить сырьем свою военную промышленность», — приводил Манштейн еще один довод нацистов.

Почти 700 дней Донбасс находился под их оккупацией. Почти 700 дней против жителей Донбасса (которые, в отличие от местного угля, нацистам не были нужны) проводился самый настоящий геноцид.

«Моя бабушка по маме Анастасия во время оккупации была с детьми в Сталино (сегодняшний Донецк). Она не сумела эвакуироваться, эшелон разбомбили, на котором она должна была ехать, ей пришлось вернуться с железнодорожного вокзала в свой дом на Горсаде. Их дом заняли немцы, поэтому ей пришлось ходить по селам и менять вещи на еду», — рассказывает ИА Регнум донецкая поэтесса, заместитель председателя общественной палаты ДНР Анна Ревякина.

«Бабушка не любила вспоминать тот трагический период своей жизни. Говорила, что самое страшное, когда твой ребёнок хочет есть, а тебе нечего ему дать. Также говорила, что полицаи-украинцы были гораздо более жестокие, чем немцы. Они и людей расстреливали с большим остервенением, и в лагеря отправляли. Один из них был там, где сейчас горит Вечный огонь. И в этом лагере погибло очень много людей, от голода. Бабушка подходила к забору и бросала тем людям хлеб. За это ее могли расстрелять, но Господь миловал», — добавляет она.

Начать освобождение своего сердца советские войска смогли лишь на третий год войны — ровно 80 лет назад, 13 августа 1943 года, войска Южного и Юго-Западного фронтов при поддержке Азовской военной флотилии начали Донбасскую операцию. Донецк, Артемовск, Мариуполь — все эти города были освобождены. Ярким эпизодом операции стали бои за важнейшую высоту — Саур-Могилу, где бойцы советской армии совершили самый настоящий подвиг, который через 71 год повторят их внуки, защищавшие высоту от идейных потомков нацистских карателей.

В результате почти за месяц (с 13 августа до 22 сентября) Донбасс был освобожден. Советская армия прошла до 300 километров и вышла на линию Днепропетровск — Мелитополь, освободив города Донецк, Таганрог и Мариуполь и выход к Днепру.

Красной армией были разгромлены тринадцать дивизий из состава немецкой группы армий «Юг». 60 тысяч советских солдат отдали жизни за освобождение региона, который, естественно, был разрушен гитлеровскими войсками по принципу «так не доставайся же ты никому». Отступая с Донбасса, гитлеровские войска уничтожали все производственные объекты, все мощности.

Именно поэтому после военного подвига сразу же стартовал гражданский. Советский союз стал ускоренными темпами восстанавливать Донбасс и вводить в строй его предприятия. Уже через месяц после освобождения заработали генераторы Рудченской ГЭС и Зуевской ТЭЦ. В 1943 году на Енакиевском металлургическом заводе был восстановлен полный металлургический цикл. К сентябрю 1944 года выпуск продукции машиностроения на юге Украинской ССР достиг 30% довоенного уровня. В том же году СССР получил 21,1 млн тонн донбасского угля, а к началу 1945 года добыча угля была налажена на большинстве шахт.

Георгий Зельма/РИА Новости Восстановление шахт Донбасса, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны

Освобождаем, восстанавливаем и модернизируем

Сейчас, через 80 лет, история повторяется, с учетом, конечно, современных особенностей. Российские войска снова освобождают Донбасс от нацистов, за которыми снова стоит военно-промышленный потенциал большинства европейских стран. Снова наши солдаты не только освобождают территории и предприятия, но и спасают жизни людей от тех, для кого жители Донбасса являются «вторым сортом». Ватниками, колорадами — теми, кого можно убивать и уничтожать, после чего сбрасывать в шахты.

Да, на этот раз оккупация продлилась дольше — земли Донбасса находятся под ней уже 9 лет (если считать с украинского майдана) или даже 30 лет (если вести отсчет с создания украинского государства). Да, на этот раз быстрого освобождения не получается — за почти полтора года СВО удалось освободить почти всю территорию Луганской Народной Республики и лишь часть Донецкой.

Однако стратегический перелом уже наступил. Отчасти потому, что ресурсы Украины на исходе — мобилизационный потенциал показывает дно, из-за чего «будущих водителей Леопардов» приходится палками загонять в военкоматы. Экономики почти не осталось: бюджет страны более чем наполовину зависит от внешних заимствований, а военные расходы превышают всю довоенную доходную его часть. В США и ЕС растет число граждан и политиков, которые выступают за прекращение финансирования киевского режима, тем более на фоне отсутствия у него военных успехов.

Поэтому сейчас наши бойцы сдерживают натиск украинских нацистов, для которых нынешнее летнее наступление станет, по сути, последней большой наступательной операцией. Россия изматывает их силы, чтобы в дальнейшем продолжить освобождение оккупированных территорий.

При этом, как и 80 лет назад, наши солдаты понимают, что воюют за правое дело. За уничтожение террористического нацистского режима, не гнушающегося ни пытками пленных, ни ядерным терроризмом, за освобождение русских земель Донбасса и Новороссии. Ну и, конечно же, за жизнь каждого россиянина — как и 80 лет назад, этот военный конфликт имеет для нас экзистенциальный характер.

«Для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития страны и наших детей», — заявил Владимир Путин.

Украинский режим, снова отражая поведение своих нацистских идейных предков, при отступлении уничтожает инфраструктуру региона. «Нацисты всегда действуют одинаково. Нынешние украинские вояки относятся к населению Донбасса примерно так же, как и немцы относились к нему 80 лет назад. И те, и другие считали эти земли своим военным трофеем, населенным чуждыми им людьми. И те, и другие, готовясь к отступлению, прибегали к тактике выжженной земли», — поясняет ИА Регнум политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Россияне, отражая поведение своих предков, Донбасс уже начали восстанавливать. На всей освобожденной территории — даже той, до которой еще долетают поставленные Киеву западные ракеты — идет масштабная стройка. И не просто масштабная, а общенародная.

На объектах трудятся строители со всей России, а российские регионы берут шефство над городами и районами Донбасса — в лучших советских традициях, когда надо было всем миром восстанавливать тот же Ташкент от последствий землетрясения. И Донбасс сейчас напоминает именно территорию после землетрясения, причем часть объектов разрушена киевским режимом в ходе войны, а часть — им же за 30 лет его потребительского отношения к региону. Чужому, в общем-то, для украинского государственного проекта «анти-Россия».

Поэтому Россия не просто восстанавливает, но еще и модернизирует. В городах строятся новые дома, а промышленные предприятия возрождаются на основе новых технологий. Некоторые уже возродились. Так, из Мариуполя водным путем в Ростовский порт уже пошла металлопродукция из Макеевки, Енакиево, Алчевска. «Выход продукции промышленных предприятий Донбасса на рынок России — очередной этап интеграции новых регионов в экономическое пространство страны», — говорит вице-премьер Марат Хуснуллин.

Очередной и далеко не последний. Ведь страна не может существовать без сердца. Без всего сердца. Которое будет снова, как 80 лет назад, вырвано из нацистских рук.