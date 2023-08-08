На фоне ухудшающихся польско-украинских отношений Варшава решила вспомнить о традиционном «немецком враге». Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский обвинил Берлин в том, что тот планирует заблокировать стратегические инвестиции для Польши, стремясь сменить власть правящей партии «Право и справедливость» (PiS).

Иван Шилов ИА Регнум

«Германия сделает все, чтобы заблокировать эти инвестиции. Они сделают все, чтобы сменить правительство, которое осуществляет эти инвестиции, а мотивация — устранить конкуренцию», — заявил дипломат.

По словам Яблоньского, это касается вложений Варшавы в развитие атомной энергетики, центрального порта связи, морского порта в Свиноуйсьце и в проекты улучшения судоходства на реке Одер. Якобы Берлин постарается сохранить ситуацию, в которой Польша вынуждена прибегать в этих сферах к немецким компаниям.

В последнее время для «Права и справедливости» стал работать простой принцип: не знаешь, о чем говорить, ругай Германию. Даже если то самое «провокационное» вроде бы напрямую не связано с Берлином. Это сработало и в случае с интервью председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте, немецкого политика Манфреда Вебера.

В интервью немецкому телеканалу ZDF он отметил, что в Европе «каждая партия должна признать верховенство права». Проправительственные польские издания восприняли это как выпад против PiS, которую «систематически атакуют поборники верховенства права и независимые средства массовой информации».

«У Германии есть план превращения Европейского союза в централизованно управляемое государство, — заявил Яблоньский. — Это не теория заговора, а официальное политическое требование. Манфред Вебер только что признал, что власти «Права и справедливости» являются его самым большим врагом. Это его очередной выпад против польского правительства».

Отметился и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он сообщил, что Вебер «перешел черту». Как «глава польского правительства, представляющий демократически избранное большинство Сейма, я не позволю таким образом очернять выборы польского народа, — отметил Моравецкий. — Вы обвиняете нас в нарушении демократических правил? Пожалуйста, расскажите об этом миллионам поляков в телевизионном поединке. Я приглашаю вас на дебаты 2 октября».

Безусловно, понятно, что Моравецкий воспользовался «любезностью» лидера Европейской народной партии, чтобы таким образом подлить керосина в избирательную машину «Права и справедливости». Голосование по выборам в польский парламент состоится в конце октября — начале ноября этого года. От этого «назначение» премьером даты дебатов на начало октября явно выглядит желанием использовать такую дискуссию в предвыборных целях.

Понятно и то, что вне зависимости от того, примет Вебер вызов на политическую дуэль Моравецкого или нет, правящая польская партия через него постарается нанести удар по основному своему конкуренту, оппозиционной «Гражданской платформе» и ее главе Дональду Туску. Однако вместе с тем PiS, вольно или невольно, обозначила тенденции, которые противоречат ее многолетней пропаганде о «Польше, встающей с колен».

Если Варшава исключительно с «Правом и справедливостью» «обрела суверенитет», то как Германия может щелчком пальцев обрушить его, заблокировав польские стратегические инвестиции и по сути разрушить польскую экономику? И что еще в таком случае способен сделать Берлин?

Это в том числе касается и евроатлантического партнерства Варшавы с Вашингтоном. Ранее правящая партия хвасталась, что транснациональные корпорации, контролируемые американцами, вроде бы готовы инвестировать в Польшу миллиарды, в том числе и в строительство инфраструктуры. Говоря об угрозе «стратегическим инвестициям», возможно, Яблоньский имел в виду и то, что немцы могут отговорить американцев вкладываться в Польшу.

Особенное звучание польские обвинения приобретают в ситуации, когда в соседней стране набирает силу партия «Альтернатива для Германии» (AfD), что вызывает повышенное тревожное внимание в Польше. Так, на днях фракция AfD в совете города Кверфурт выступила с инициативой отказаться от добрососедских отношений с польскими городами Гижицко и Паечно и вместо этого заключить новое партнерство с российским Ростовом-на-Дону.

Этот показатель, среди многих прочих, в Польше внимательно отслеживают. Перспектива признания «Альтернативы для Германии» приемлемой для коалиционных соглашений со стороны «старых» немецких партий начинает серьезно пугать Варшаву. Прежде всего, те польские силы, которые следуют в фарватере европейского мейнстрима. Но и для «Права и справедливости», бодающейся с Европейской народной партией, приход AfD на смену партнеров Вебера выглядит как замена хрена на редьку.

Пусть даже у «Альтернативы для Германии» пока нет своего партнера в Польше. В то время как для Европейской народной партии таковым выступает «Гражданская платформа», возвращение которой к власти так стремится предотвратить PiS.

Тактически нападки «Права и справедливости» на европейских союзников «Гражданской платформы» в этом контексте вполне понятны. Но что будет делать Варшава, если в Германии влияние на внешнюю политику станет оказывать AfD, никак не контактирующая с какими-либо польскими партиями, с руководителями которой нельзя будет доверительно переговорить? Это станет для Польши серьезным вызовом.