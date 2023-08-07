После того как президент Украины Владимир Зеленский призвал ради снижения дипломатической эскалации между Киевом и Варшавой не дать «никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами» и попросил остудить эмоции, советник руководителя его офиса Михаил Подоляк дал новую пищу для разогрева споров.

Иван Шилов ИА Регнум

Выступая в эфире телеканала FRЕЕДОМ, Подоляк заявил, что «после конца войны у нас, конечно, будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки, потребительские рынки и так далее». И добавил, что Киев точно будет оставаться на проукраинской позиции и жестко защищать свои интересы в отношении Польши и любой другой страны.

По большому счету советник главы офиса президента Украины не сказал ничего нового, чего ранее не говорилось в самой Польше. Как писал по итогам июльского саммита в НАТО польский журнал Do Rzeczy, маловероятно, что в будущем польско-украинская «дружба» выдержит испытание временем. Украина станет на Западе главным конкурентом Польши, поскольку Киев будет ориентироваться не столько на Варшаву, сколько на западноевропейские столицы.

«Своих грандиозных успехов за последние тридцать лет Польша добилась, разумеется, непреднамеренно, во многом за счет Украины, — констатировало издание. — Достаточно вспомнить, что польский ВВП за последние 30 лет вырос более чем в пять раз, в то время как украинский ВВП за тот же период все еще находится на уровне 1991 года. При этом у украинцев есть большие преимущества. Дешевая рабочая сила, дешевая энергия, менее раздробленное сельское хозяйство».

Так что Подоляк всего лишь повторил эти тезисы, только не на политическом польском, а на политическом украинском языке. Однако в Польше некоторые политики и издания восприняли заявления советника главы офиса президента Украины довольно эмоционально.

«Спасибо за честность», — язвительно отреагировал депутат Европейского парламента от правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Яцек Сариуш-Вольский. «Украина еле жива, а парень, представляющий президента Украины, говорит такие ужасно глупые вещи, — заметил журналист проправительственного телеканала TVP Яцек Ленский. — Украинцы, которых я знаю, хватаются за головы». «Вот чем заканчиваются неопилсудские мечтания о «Ягеллонской Польше» и Нищеморье», — прокомментировал профессор Адам Веломский.

Однако в целом Подоляк затронул тему, которую — в отличие от украинского зерна и польских фермеров — Варшаве будет труднее отбить. В свое время польские пропагандисты подхватили тезис киевского режима о том, что, конфликтуя с Россией, тот защищает от «русской угрозы» всю Европу. Это означает, что сейчас Польша должна быть априори «благодарна» Украине за решение проблем польской безопасности и не критиковать ее.

Непонятно другое: зачем советник офиса президента Украины так уверенно рассуждал о польско-украинских отношениях в контексте европейской политики. Польша является страной, входящей в Европейский союз и НАТО, куда вроде бы так хочет войти Украина. Если «нерушимая дружба» польского и украинского народов, по мнению Подоляка, даст трещину в будущем, то какой смысл будет видеть Варшава в поддержке европейских и евроатлантических устремлений киевского режима?

Возможно, дело в том, что в Киеве внимательно прислушались к словам президента России Владимира Путина, который недавно предупредил о подготовке Польшей операции по заходу на Западную Украину. «Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений» и «если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», отметил Путин.

Как заметило на днях одно из словацких изданий, среди прочего, напряжение на линии Варшава — Киев провоцируют «великодержавные амбиции Польши, проявляющиеся в зондировании поляками мыслей о создании конфедерации, в которой она доминировала бы в Прибалтике и на Украине» и «создание чрезмерно мощной и амбициозной польской армии, что в кругах украинского генералитета вызывает смешанные чувства».

В этой ситуации выступление Подоляка могло преследовать две цели. Во-первых, он постарался развеять опасения украинцев, обеспокоенных слишком тесным сближением Варшавы и Киева в ходе нынешней военной операции и инициативами Польши по реализации на Украине собственных экономических и иных проектов с перспективой поглощения Западной Украины.

Во-вторых, советник главы офиса президента Украины передал послание самой Варшаве, откуда в течение последнего года слышались «оптимистические» рассуждения о польско-украинской интеграции вплоть до создания некоего конфедеративного государства. Киевский режим не видит Польшу, конфликтующую с ведущими европейскими центрами принятия решений, обязательным участником мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса и выстраивания новой архитектуры безопасности на постсоветском пространстве.

Это неприятный момент для правящей польской партии. Но в настоящее время у Варшавы нет рычагов давления на Украину, кроме разве что попыток публично пристыдить этих «неблагодарных». И так же очевидно, что Польше не будет проще с Украиной после того, как киевский режим перестанет «защищать» Европу от «русской угрозы», о чем прямо сказал Подоляк.