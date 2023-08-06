В субботу, 5 августа в Джидде, Саудовская Аравия, состоялись консультации по поводу мирного урегулирования кризиса вокруг Украины, подготовку к которым предваряла массированная информационная кампания в западных СМИ. Она должна была убедить мировое сообщество, что встреча направлена на создание единого фронта Глобального Юга и Запада по поддержке Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Однако итоги мероприятия, в котором приняли участие, в том числе, представители США, Китая, Индии, Бразилии, Украины и еще более 30 государств, скорее свидетельствует об обратном. Глобальный Юг пытался убедить Запад в необходимости найти такую формулу мира, которая бы позволила Москве и Киеву сесть за стол переговоров.

Призрачные надежды

Ещё до начала встречи в Джидде стало очевидно, что киевский режим и его западные покровители пытались использовать ее в качестве некой пиар-акции и начали заранее представлять ее как «антироссийский саммит».

Предполагалось добиться соответствующего резонанса для того, чтобы, по сути, нивелировать прошедший в России Петербургский экономический форум, где присутствовали президенты Алжира и ОАЭ, а также саммит Россия — Африка, в котором приняли участие 17 глав государств, наряду с иными делегациями. Теперь для Украины и Запада было важно показать, что они якобы способны переломить эту тенденцию и заставить страны Глобального Юга присоединиться к тем или иным действиям по изоляции Москвы.

Этот подход западные СМИ активно ретранслировали, поэтому действительно могло сложиться впечатление (оно и сложилось, в том числе и у части российского экспертного сообщества), что якобы страны Глобального Юга едут в Джидду, чтобы поддержать мирный план Владимира Зеленского. А действия Саудовской Аравии, которая организовала мероприятия, фактически трактовались как недружественные в отношении России.

Поэтому во всех своих заявлениях Зеленский и подчеркивал, что на встрече в Джидде присутствовали делегации 42 государств, что, по мнению украинской стороны, должно свидетельствовать об их поддержке Украины и украинского плана урегулирования.

Этого на самом деле не было, а в перспективу принятия «10 пунктов» мирного плана, или, как его называют, украинской «формулы мира» в качестве основы для мирного урегулирования, приемлемого и для государств — лидеров Глобального Юга, не верили ни в Киеве, ни в других западных столицах. Хотя и пытались делать хорошую мину при плохой игре.

В конце концов по итогам встречи в Джидде произошло изменение информационного фона и вместо «формулы мира», которая должна была стать основой проведения мероприятия, прозвучали совсем иные комментарии. Так, согласно The Wall Street Journal, Украина уже и не настаивала на принятии предложенных Зеленским «10 пунктов», пишет газета со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Китай предлагает свой план

Запад и Украина, ввиду отсутствия очевидных подвижек, предприняли попытки найти иные позитивные для себя моменты итогов встречи, основываясь на различных «косвенных признаках» успеха.

Приезд на мероприятие китайской делегации, которую возглавлял специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, обыгрывался Западом и Украиной как якобы свидетельство растущей изоляции Москвы. В частности, по словам неназванного французского дипломата, на которого ссылается агентство Bloomberg, представитель КНР «не повторил ни одного аргумента России на саудовской встрече». Но, во-первых, Пекин никогда и не транслировал российскую точку зрения, имея собственную позицию как относительно самого конфликта на Украине, так и его урегулирования. А во-вторых, подобные заявления западных дипломатов свидетельствуют как раз об обратном, ведь других свидетельств «успехов» представлено не было.

Вместе с тем именно Китай предложил в Джидде обсудить красные линии российской стороны и представил свой мирный план из 12 пунктов. Он, в частности, предполагает уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры между Москвой и Киевом и отказаться от антироссийских санкций.

Что касается иных государств Глобального Юга, включая и организаторов мероприятия в лице Саудовской Аравии, то они, естественно, также рассматривали консультации в Джидде с иного ракурса, нежели страны Запада. Безусловно, они бы не стали участниками этого мероприятия ради того, чтобы дать возможность себя «поубеждать» в необходимости принятия «плана Зеленского» и в знак поддержки Украины.

Единственное, на что в итоге согласились участники (и что было обыграно Украиной и Западом как их готовность обсуждать «формулу мира»), так это создать соответствующие рабочие группы по обсуждению трех отдельных вопросов, которые также присутствовали и в украинском «плане». В них входит глобальная продовольственная безопасность, ядерная безопасность и освобождение пленных, а условия окончания боевых действий и те положения, которые могут найти негативный отклик в Москве, оставлены за рамками. Таким образом, «формула мира» по существу на встрече и не рассматривалась, хотя именно она и была анонсирована в качестве стержневого аспекта мероприятия.

Также западные СМИ подчеркнули, что все участники переговоров согласились, что в основе любого мирного соглашения должно быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины и верховенство Устава ООН. В этом случае прозвучало лишь подтверждение уже известных позиций лидеров Глобального Юга, озвученных в их мирных инициативах, в том числе китайской. Но несмотря на это, данные государства придерживаются иного, отличного от Запада подхода к урегулированию кризиса на Украине. Наиболее четко эту позицию в свое время сформулировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, когда говорил о необходимости достижения «мира без проигравших».

Глобальный Юг и интересы России

В свою очередь официальные лица Саудовской Аравии рассматривали субботние переговоры не как поддержку Украины и демонстрацию согласия с позицией США, но как свидетельство ее глобального влияния и подтверждение ее стремления диверсифицировать дипломатических партнеров, стать ведущим медиатором и переговорщиком по теме украинского урегулирования. Это, безусловно, требует от Эр-Рияда и сохранения нынешнего высокого уровня отношений с Москвой.

«Эти переговоры являются ярким примером успеха многополярной стратегии Саудовской Аравии по поддержанию прочных связей с Украиной, Россией и Китаем», — сказал саудовский аналитик Али Шихаби, близкий к правительству, в своем интервью изданию Le Mond.

Собственно, как сообщили источники, принявшие участие в мероприятии, оно по форме было площадкой для обмена мнениями, на что новые лидеры многополярного мира и рассчитывали.

Поэтому сама встреча в Джидде не должна рассматриваться исключительно как направленная против интересов России и в поддержку Украины. Ведущие государства Глобального Юга сами попытались убедить Украину и Запад отказаться от изначально невыполнимых условий и скорректировать позицию и очевидно добились в этом успеха. Это в перспективе может позволить начать диалог по существу и с Россией.

При этом следует учитывать, что и у Саудовской Аравии, и у ОАЭ, и у стран Африки также есть собственные варианты мирного плана, от которых они вряд ли откажутся ради принятия «10 пунктов» Зеленского, как это уже сделал Китай. Скорее речь может идти о том, чтобы свести к общему знаменателю все существующие позиции по мирному урегулированию.

Этот подход подтвердила и Индия, чей советник по национальной безопасности Аджит Доваль представлял страну в Джидде.

«В настоящее время выдвинуто несколько мирных предложений. Каждое из них имеет некоторые положительные моменты, но ни одно ни является приемлемым для обеих сторон. Ключевой вопрос, который необходимо решить на встрече, заключается в том, можно ли найти решение, приемлемое для всех соответствующих заинтересованных сторон», — сообщил индийский представитель, которого процитировала Hindustan Times.

Другой член БРИКС, Бразилия также продемонстрировала, что новые лидеры многополярного мира оказались невосприимчивы к попыткам навязать им западное видение разрешения украинского кризиса.

«Это не только конфликт между Россией и Украиной. Это также глава в давнем соперничестве между Россией и Западом», — заявил советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим в речи, которую он произнес во время переговоров.

Представитель Бразилии озвучил свои подготовленные замечания, чтобы подчеркнуть, что «любые реальные переговоры должны включать все стороны», имея в виду, конечно, Россию, согласно копии его заявления, предоставленной AFP. «Если мы действительно хотим мира, мы должны в той или иной форме вовлечь Москву в этот [переговорный] процесс», — подчеркнул Аморим. Таким образом, Бразилия выступила за то, чтобы в дальнейших мероприятиях подобной направленности могла принять участие и российская делегация.

Сама встреча была закрытой для СМИ, что корреспондент государственного телевидения Саудовской Аравии, вещавший из-за пределов места проведения, объяснил «деликатностью» переговоров. Саудовская Аравия и иные лидеры Глобального Юга очевидно пытались избежать тех или иных спекуляций по поводу своих заявлений, которые могли быть истолкованы как изменение их позиции. Так это уже преподносилось западными СМИ в ходе подготовки самого мероприятия.

Этот аспект, а также то, что никакого окончательного заявления не было опубликовано, свидетельствует, что планы Украины и Запада, направленные на то, чтобы Глобальный Юг хотя бы «прекратил молчать», когда речь идет об «осуждении России», не сбылись. Он снова «промолчал» по этому поводу, предпочитая сохранять нейтралитет.