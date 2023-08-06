78 лет назад были открыты ворота в ад — США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Спустя трое суток последовал второй удар — по Нагасаки. Военного смысла в применении нового оружия не было — в двух городах погибло более 200 тысяч жителей, но за пять месяцев до этого в ходе обычной, неядерной бомбардировки Токио было убито более 100 тысяч. То есть запугать японцев можно было и без ядерного оружия — но американцы хотели применить именно недавно изобретенную бомбу. Почему?

Иван Шилов ИА Регнум

Главный аргумент — чтобы принудить Токио к безоговорочной капитуляции и тем самым избежать необходимости битвы за острова, в которой, по американским оценкам, погибло бы несколько сот тысяч солдат армии США. Сработал ли этот расчет?

Американцы считают, что сработал, — уже 9-го числа в Токио стали обсуждать безоговорочную капитуляцию, о чем до этого не хотели даже думать. То есть американцы спасли жизни своих граждан, убив пару сотен тысяч японцев (и облучив еще большее количество, многие из которых умерли в ближайшие годы)?

Нет, и это неправда, потому что на решении высшего военного совета Японии, а точнее императора, высказавшегося за принятие условий союзников (голоса в совете разделились поровну), сказались не только и не столько бомбардировки, а тот факт, что 9 августа СССР начал боевые действия в Маньчжурии против Квантунской армии.

Вступление СССР в войну было предопределено после того, как весной Москва отказалась продлевать действие договора о ненападении. Но в Токио до последнего надеялись на то, что Сталин не присоединится к американцам.

Однако 9 августа СССР объявил войну Японии, что не оставляло ей шансов в противостоянии на два фронта. Причем приказ о начале наступления Сталин отдал 7-го — на следующий день после бомбежки Хиросимы. Получается, американцы ускорили вступление России в войну?

И это не так. После проходившей в конце июля в Потсдаме конференции союзников, на которой Японии был выдвинут ультиматум, всё и так было понятно: СССР в любом случае начал бы боевые действия. Япония была обречена. Так зачем же американцы применили ядерное оружие?

Ядерный взрыв. Нагасаки. Япония. 1945

Ответ прост — чтобы запугать всех и вся.

Не только императора Хирохито, но и Сталина — потому что СССР уже не воспринимался как союзник. В послевоенном мире США видели себя доминирующей державой, но их пугала и огромная Красная Армия, и то, что СССР получил контроль над Восточной Европой. Однако в Азии американцы не собирались мириться с расширением советского влияния, они были уверены, что им удастся сохранить в своей орбите Китай и уж точно не собирались делить Японию с СССР. Поэтому главный смысл применения ядерного оружия был в том, что это был мощный шаг к глобальному доминированию, к будущему мировому господству.

Нужно было не просто выиграть войну с Японией — нужно было поразить всех возможностями своего нового оружия.

То, что тем самым они открывают ящик Пандоры — то есть гонки ядерных вооружений, — американцев не волновало.

Во-первых, они не верили в способность СССР быстро создать ядерное оружие, а во-вторых, не понимали, насколько оно изменит весь мир. Баллистические ракеты, то есть средства его быстрой доставки, еще не были толком освоены (всего за год до этого немцы создали «Фау-2»), и им сложно было представить, что вскоре атомный удар можно будет нанести за считаные часы, а потом и минуты.

Тем не менее мир вступил в атомную эру и все восемь десятилетий удерживался от применения ядерного оружия.

Но в последние полтора года, после начала нашей спецоперации на Украине, разговоры об угрозе применения ядерного оружия перешли из чисто теоретических в практически-прагматические.

Россию подозревают в том, что она всерьез рассматривает возможность использования ядерного оружия в войне на Украине — в том случае, если начнет проигрывать. Из Вашингтона даже звучат предупреждения (правда, лишь с сенатского уровня) о том, что в случае применения ядерной бомбы на территории Украины НАТО должно расценивать это как нападение на свою территорию — ведь Европа будет задета радиацией.

В нашей стране звучат голоса — начиная от Дмитрия Медведева и заканчивая политологом Сергеем Карагановым, насчет возможности применения ядерного оружия. Причем если бывший президент говорит о том, что это возможно в случае угрозы существования России (имея в виду неудачный для нас ход военных действий), то Караганов не исключает превентивного удара по территории стран НАТО (имея в виду в первую очередь Польшу и ее военные базы и аэродромы, через которые осуществляется транзит военных грузов для Украины).

Неужели Россия действительно готовится к нанесению ядерного удара?

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М»

Нет — если, конечно, не рассматривать вариант развития боевых действий, при котором возникнет реальная угроза вторжения в Крым. Но этот вариант — с выходом украинских войск к перешейку — представляется практически невозможным, и не только из-за состояния ВСУ.

Сам Запад отлично понимает, что это стало бы той самой «красной чертой», после которой Москва действительно была бы готова использовать ядерный арсенал, и ни в коем случае не намерен доводить ситуацию до этого (даже если бы ВСУ были способны к завоеванию Крыма).

А обсуждение варианта с ударом по Польше вообще следует воспринимать как элемент психологической войны. Ведь Караганов прямо говорит, что Запад хочет взять нас измором, долгой войной, и чтобы не допустить этого и заставить его отступиться от Украины, мы должны продемонстрировать свою решимость идти до конца. И нанести демонстративный удар тактическим ядерным оружием по военному объекту на польской территории, предварительно предупредив о нем.

Сами по себе эти рассуждения призваны оказать психологическое давление на Запад, убедив его в том, что с русскими бесполезно воевать вдолгую, они всё равно не отступятся от Украины, а если их слишком измотать, то они готовы поднять ставки и перевести партию в эндшпиль.

В реальности Россия использует ядерное оружие для сдерживания Запада, не давая американцам забывать о том, с кем они имеют дело.

В противном случае Украина давно бы уже была принята в НАТО. Но как раз сдерживающий фактор ядерного оружия остается главным нашим действенным аргументом против этого. Россия не использует ядерное оружие в качестве устрашения — оно необходимо нам именно для сдерживания противника, который потерял чувство геополитической реальности и пытается забрать под себя западную часть русского мира. Но он не потерял чувство страха и поэтому хорошо понимает «ядерный язык».

Россия при этом не Америка, потому что, окажись последняя в подобной ситуации (представим себе войну с Мексикой за Техас), нет никаких сомнений в том, что она недолго бы раздумывала о возможности применения ядерного оружия. Никакая христианская мораль не остановила бы Вашингтон перед превентивным ударом по угрожающему «американскому единству» соседу.

Впрочем, всему свое время, и кто знает, как именно будет происходить распад США. А вот восстановление единства, собирание России произойдет благодаря ядерному оружию — но не его применению, а его наличию.