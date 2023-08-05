Депутаты Вильнюсского районного совета, большинство которого составляют литовские поляки, обратились к премьер-министру Литвы и министерству образования с требованием издать учебники для польских школ в этой прибалтийской республике на польском языке. Это произошло после того, как власти приняли решение выпускать все учебники только на литовском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такой шаг вызвал резкое неприятие поляков, проживающих в Литве.

Поэтому депутаты Вильнюсского районного совета, представляющие альянс Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (AWPL — ZCR) заявили, что «национальные меньшинства должны иметь возможность и средства для обучения на родном языке». AWPL — ZCR настаивает на переводе на польский язык учебников, адаптированных к обновленным учебным программам для существующих в Вильнюсском районе 23 общеобразовательных школ, где преподавание ведется на польском языке.

Польское меньшинство в Литве считается самым крупным по численности среди национальных меньшинств.

Согласно последней переписи, проведенной в 2011 году, их насчитывается около 200 тысяч человек (русские — 177 тысячи человек). При этом литовские поляки задают тон среди прочих общин, многие годы в различных избирательных кампаниях с ними кооперировались русское и белорусское меньшинство. В Вильнюсском районе поляки составляют 46%.

Отношение к ним в Литве настороженное.

Как замечает литовский историк Альвидас Никжентайтис, «с детства я знал, что порядочный литовец не может доверять поляку, потому что тот всегда его обманет», и это знание «я всосал с молоком матери».

Литва не забыла Польше межвоенный период, когда Варшава оккупировала Вильнюс с окрестностями, а потом явочным порядком присоединила его ко Второй республике.

Литовские националистические силы и интеллигенция по этой причине за каждой попыткой местных поляков отстоять право обучаться на родном языке, использовать польский алфавит в документах, обозначениях улиц видят нечто большее, чем культурный интерес.

Буквально недавно министр культуры Литвы Симонас Кайрис был вынужден заниматься урегулированием скандала, спровоцированного заявлением главы Государственной языковой инспекции Аудрюса Валотки о двуязычных литовско-польских вывесках в Вильнюсском районе.

По мнению Валотки, это является обозначением «польской зоны оккупации, в которой произошла стремительная полонизация литовцев». Слова чиновника получили поддержку вильнюсского отделения правящей партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, заявившего, что в их регионе дискриминируют не польское меньшинство, а литовцев.

Особое недовольство Вильнюса вызывает Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.

Martynas16 Один из руководителей AWPL — ZCR Вальдемар Томашевский

За очень редким исключением эта политическая сила находится в оппозиции к правящим партиям. Ее лидеров обвиняют в симпатиях к России и Белоруссии, как и большинство самих литовских поляков. Последнее долгие годы вызывало также критическую реакцию Варшавы, которая хотела, чтобы AWPL — ZCR была послушным инструментом в ее руках и следовала курсу польской внешней политики.

Поэтому многих как в Польше, так и Литве крайне удивил шаг польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, наградившего в мае этого года одного из многолетних руководителей AWPL — ZCR Вальдемара Томашевского и активиста польского меньшинства Станислава Пешко. Томашевскому припомнили доброжелательное отношение к Москве и Минску, а Пешко — отказ проголосовать за независимость Литвы в 1990 году.

Польскоязычная газета Kurier Wileński в этой связи заявила, что решение Моравецкого о награждении поставило польскую общину в Литве, а также литовские власти «в сложную ситуацию».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с послом Польши Константином Радзивиллом и поднял вопрос о Томашевском и Пешко. Но от публичного протеста дипломатическое ведомство всё же воздержалось.

Возможно, Вильнюс решил не давать Варшаве повода для разогрева ситуации. Между двумя странами, которые вроде бы «сплотила» начавшаяся в прошлом году специальная военная операция на Украине, снова начались трения из-за различных геополитических ориентаций.

Правительство Ингриды Шимоните — Габриэлюса Ландсбергиса делает ставку на Берлин. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предложил Литве постоянное немецкое военное присутствие на уровне в 4000 человек. Литовское правительство при обсуждении вопроса о закупке танков готово сделать выбор в пользу немецких Leopard.

Правящая польская партия «Право и Справедливости» (PiS) выставляет Берлин главным врагом «суверенной» и «независимой» Польши. Особенно антинемецкая риторика ужесточилась в ходе нынешней избирательной парламентской кампании, когда лидер «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский обрушивается на Германию с нападками чаще, чем на Москву.

В этой ситуации Варшава намекает Вильнюсу: на его сближение с Берлином польские власти могут ответить резкой активизацией защиты польского меньшинства в Литве. Но и литовские власти, как представляется, понимают, что со стороны PiS такое станет не более чем тактическим ходом.

Для литовских поляков это означает, что их протесты против ущемления культурных и языковых интересов в конечном итоге будут игнорироваться.