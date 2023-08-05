Власти Литвы обеспокоены: Вильнюс не хочет стать «польской зоной оккупации»
Депутаты Вильнюсского районного совета, большинство которого составляют литовские поляки, обратились к премьер-министру Литвы и министерству образования с требованием издать учебники для польских школ в этой прибалтийской республике на польском языке. Это произошло после того, как власти приняли решение выпускать все учебники только на литовском языке.
Такой шаг вызвал резкое неприятие поляков, проживающих в Литве.
Поэтому депутаты Вильнюсского районного совета, представляющие альянс Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (AWPL — ZCR) заявили, что «национальные меньшинства должны иметь возможность и средства для обучения на родном языке». AWPL — ZCR настаивает на переводе на польский язык учебников, адаптированных к обновленным учебным программам для существующих в Вильнюсском районе 23 общеобразовательных школ, где преподавание ведется на польском языке.
Польское меньшинство в Литве считается самым крупным по численности среди национальных меньшинств.
Согласно последней переписи, проведенной в 2011 году, их насчитывается около 200 тысяч человек (русские — 177 тысячи человек). При этом литовские поляки задают тон среди прочих общин, многие годы в различных избирательных кампаниях с ними кооперировались русское и белорусское меньшинство. В Вильнюсском районе поляки составляют 46%.
Отношение к ним в Литве настороженное.
Как замечает литовский историк Альвидас Никжентайтис, «с детства я знал, что порядочный литовец не может доверять поляку, потому что тот всегда его обманет», и это знание «я всосал с молоком матери».
Литва не забыла Польше межвоенный период, когда Варшава оккупировала Вильнюс с окрестностями, а потом явочным порядком присоединила его ко Второй республике.
Литовские националистические силы и интеллигенция по этой причине за каждой попыткой местных поляков отстоять право обучаться на родном языке, использовать польский алфавит в документах, обозначениях улиц видят нечто большее, чем культурный интерес.
Буквально недавно министр культуры Литвы Симонас Кайрис был вынужден заниматься урегулированием скандала, спровоцированного заявлением главы Государственной языковой инспекции Аудрюса Валотки о двуязычных литовско-польских вывесках в Вильнюсском районе.
По мнению Валотки, это является обозначением «польской зоны оккупации, в которой произошла стремительная полонизация литовцев». Слова чиновника получили поддержку вильнюсского отделения правящей партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, заявившего, что в их регионе дискриминируют не польское меньшинство, а литовцев.
Особое недовольство Вильнюса вызывает Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей.
За очень редким исключением эта политическая сила находится в оппозиции к правящим партиям. Ее лидеров обвиняют в симпатиях к России и Белоруссии, как и большинство самих литовских поляков. Последнее долгие годы вызывало также критическую реакцию Варшавы, которая хотела, чтобы AWPL — ZCR была послушным инструментом в ее руках и следовала курсу польской внешней политики.
Поэтому многих как в Польше, так и Литве крайне удивил шаг польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, наградившего в мае этого года одного из многолетних руководителей AWPL — ZCR Вальдемара Томашевского и активиста польского меньшинства Станислава Пешко. Томашевскому припомнили доброжелательное отношение к Москве и Минску, а Пешко — отказ проголосовать за независимость Литвы в 1990 году.
Польскоязычная газета Kurier Wileński в этой связи заявила, что решение Моравецкого о награждении поставило польскую общину в Литве, а также литовские власти «в сложную ситуацию».
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис встретился с послом Польши Константином Радзивиллом и поднял вопрос о Томашевском и Пешко. Но от публичного протеста дипломатическое ведомство всё же воздержалось.
Возможно, Вильнюс решил не давать Варшаве повода для разогрева ситуации. Между двумя странами, которые вроде бы «сплотила» начавшаяся в прошлом году специальная военная операция на Украине, снова начались трения из-за различных геополитических ориентаций.
Правительство Ингриды Шимоните — Габриэлюса Ландсбергиса делает ставку на Берлин. Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предложил Литве постоянное немецкое военное присутствие на уровне в 4000 человек. Литовское правительство при обсуждении вопроса о закупке танков готово сделать выбор в пользу немецких Leopard.
Правящая польская партия «Право и Справедливости» (PiS) выставляет Берлин главным врагом «суверенной» и «независимой» Польши. Особенно антинемецкая риторика ужесточилась в ходе нынешней избирательной парламентской кампании, когда лидер «Права и Справедливости» Ярослав Качиньский обрушивается на Германию с нападками чаще, чем на Москву.
В этой ситуации Варшава намекает Вильнюсу: на его сближение с Берлином польские власти могут ответить резкой активизацией защиты польского меньшинства в Литве. Но и литовские власти, как представляется, понимают, что со стороны PiS такое станет не более чем тактическим ходом.
Для литовских поляков это означает, что их протесты против ущемления культурных и языковых интересов в конечном итоге будут игнорироваться.