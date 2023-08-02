Эскалация напряженности в польско-украинских отношениях вышла на новый этап. После того как МИД Украины вызвал на ковер польского посла, последовала зеркальная реакция МИД Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM

Выступление главы Бюро по международной политике при президенте Польши Марчина Пшидача в эфире Польского радио, заявившего, что «самое важное сейчас — это защита интересов польского фермера», спровоцировало острую реакцию Киева.

Пшидач задел киевский режим, сообщив, что «Украина получает большую поддержку от Польши», «ей стоило бы начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины за последние месяцы, годы», а отсюда принимаются «такие, а не иные решения, когда речь идет об охране границы».

Сказано это было в контексте запрета ввоза украинского зерна.

Киев мог бы с легкостью закрыть глаза на выступление польского чиновника, тем более что решения по зерну и иной сельскохозяйственной продукции принимает не канцелярия президента Польши, а правительство. Однако МИД Украины почему-то пошел на публичный демарш, вызвав польского посла Бартоша Чихоцкого.

Как сообщает пресс-служба украинского дипломатического ведомства, «во время встречи было отмечено, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше не соответствуют действительности и являются неприемлемыми». Также была выражена убежденность в том, что «украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности».

Последняя фраза намекала на фактор избирательной кампании в Польше, в ходе которой правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) пытается позиционировать себя главным защитником польского села после допущенных ошибок с украинским зерном.

Но почему зерновой вопрос подняла именно канцелярия президента Польши, напрямую не задействованная в предвыборной борьбе, а не представители правящей партии и правительства?

Как отметил глава комиссии Сейма Польши по иностранным делам Радослав Фогель (PiS), обострение польско-украинских отношений будет иметь «последствия».

«Например, в виде роста поддержки партий, открыто заявляющих, что Польша должна проводить политику, аналогичную, скажем, Венгрии, — сказал он. — Я хотел бы избежать этого. Пока партия «Право и Справедливость» находится у власти, будут люди, которые сознают, насколько важна независимая и суверенная Украина для польской безопасности».

Фогель говорил о коалиционном движении «Конфедерация», часть политиков которой последовательно выступает против украинизации Польши. А в отношении поддержки Варшавой киевского режима в ходе специальной военной операции «конфедераты» заявляют, что это «не наша война». По логике заявившего получается, что именно «Конфедерации» подыграли Пшидач и МИД Украины, спровоцировавшие скандал в польско-украинских отношениях и заставившие Варшаву отвечать Киеву.

«Вызов посла страны, которая единственная осталась в Киеве в день вторжения России на Украину, не должен был произойти, — заявил по поводу инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. — В международной политике, в условиях продолжающейся войны, учитывая огромную поддержку, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить».

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский, комментируя напряженность между Варшавой и Киевом, приписал ее «заявлениям некоторых представителей украинской власти». Также он подчеркнул, что между Польшей и Украиной «остается еще много вопросов, по которым нет согласия».

В качестве одного из таковых он назвал до сих пор не решенный вопрос о Волынской резне, чем, кстати, косвенно подорвал позиции президента Польши Анджея Дуды, вложившего свой политический капитал в «примирение» по формуле «прощаем и просим прощения».

Суммируя звучащие в эти дни выступления польских политиков и чиновников, можно сделать вывод, что в руководстве как Польши, так и Украины растет усталость друг от друга.

Киев рассматривает Варшаву лишь в качестве безотказного логистического хаба, через который идут поставки оружия, но не считает ее политическим тяжеловесом, способным сыграть в его пользу в Европе.

Варшава же все больше и больше убеждается, что киевский режим не проявляет желания сделать в сторону Польши даже незначительные «доброжелательные» жесты, которые могли бы помочь «Праву и Справедливости» в трудной для нее избирательной кампании.

Хотя Яблоньский не назвал поименно «некоторых представителей украинской власти», которые вредят польско-украинским отношениям, ранее деловое издание Dziennik Gazeta Prawna выдвинуло предположение, что это сам президент Украины Владимир Зеленский «в разгар предвыборной кампании в Польше, воспользовавшись расколом в Европейском союзе, откроет новый фронт в споре «объединенных правых» с Брюсселем и старыми странами — членами ЕС», и «не исключено, что ему наскучили его партнеры из партии «Право и Справедливость» и он уже играет за новое политическое открытие в Польше».

Возможно, что заявление главы Бюро по международной политике при президенте Польши на этом фоне было попыткой Варшавы провести разведку боем и получить ту или иную реакцию украинской стороны, чтобы понять, насколько обоснованы утверждения об «измене» Зеленского.

Если так, то вызов посла Польши в МИД Украины станет для PiS дополнительным фактом, подтверждающим дистанцирование киевского режима от пока еще правящей польской партии.