Вооружённые силы стран НАТО, и в частности — армия США, учатся воевать с российской армией. Об этом свидетельствует сообщение американского портала Defence Blog, приводящего появившиеся в Сети фотоснимки. В немецкий порт Бремерхафен в рамках ротации контингента армии США прибыла новая партия военной техники, говорится в сообщении. В составе учебных подразделений американской армии были замечены уникальные образцы военной техники, изображающие вооружения российского производства.

Сергей Корсун ИА Регнум

На фото были запечатлены американские бронетранспортёры Stryker, которые были превращены в движущиеся макеты российских БТР-82, а бронеавтомобили Humvee — в российские ГАЗ «Тигр». Для этого технику обшили листами из фанеры и картона и перекрасили в цвета, нетипичные для американской армии.

Предполагается, что «макеты» будут использоваться на полигонах армии США в Германии для отработки боевых действий против российской армии.

Поставки макетов западной военной техники свидетельствуют о том, что американская армия рассматривает возможность прямого боестолкновения непосредственно с Россией, сказал ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. В отличие от советской бронетехники, которая до сих пор состоит на вооружении десятков стран (в том числе стран НАТО), БТР-82 и «Тигры» — современные образцы военной техники, разработанные непосредственно для Вооружённых сил России, напомнил специалист.

«Бронетехника советского образца давно закупается Пентагоном для подготовки мотопехотных и танковых подразделений армии США, — указал Михайловский. — Речь идёт о небольших партиях в три-пять штук. В 1990-е они закупили на Украине, в Грузии и других постсоветских республиках танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, артиллерийские установки, словом — массу военной техники. В Германии выкупили даже некоторое количество доставшихся от ГДР советских военных самолётов».

Минобороны России Танк Т-72Б3М

Эта техника используется как учебное пособие для курсантов в военных училищах, на полигонах. Но использовать эту технику — нерационально, указал эксперт. В армии США не так много экипажей для неё, запчастей и прочего. Для этой цели и создаются эрзац-поделки бронетехники условного противника на базе различных моделей американской военной техники, приблизительно подходящей по габаритам, пояснил эксперт. Михайловский рассказал:

«Ранее на полигонах армии США были замечены боевые машины пехоты M113, играющие роль российских БМП, а также боевые машины Bradley, которые «гримируются» под самоходные артиллерийские установки российских ВДВ».

В армии США такие макеты называют VISMOD, буквально — «визуально модернизированные». Также роль вероятного противника могут отыгрывать вооружённые силы других стран, которые используют военную технику советского образца.

«Несколько лет назад пресс-служба одного из подразделений армии США, которое прибыло в Южную Корею на учения, распространила фотографии с американскими танкистами, которые изучают танки Т-80У корейской армии, — рассказал Михайловский. — И там же был размещён пресс-релиз, согласно которому американские танкисты устроили учебный бой с корейцами, изучили возможности танков Т-80. Для танкиста это ценнейший боевой опыт — познакомиться с техникой условного соперника, причём как изнутри, так и через свой прицел».

Ранее роль «противника» на учениях НАТО также играли подразделения Вооружённых сил Польши, Болгарии и даже Украины. Однако чаще американские войска предпочитают использовать на полигонах свои же учебные подразделения, не доверяя младшим партнёрам тайны военной подготовки своих бойцов.

«Для подготовки американских ВВС была создана даже специальная частная военная компания, пилоты которой работают с армейскими лётчиками, играя роль «условного противника», — добавил Михайловский.

Похоже обстоит дело и с бронетехникой. Ещё в 1960-е годы было сформировано специальное учебное подразделение, базирующееся на армейском полигоне «Форт-Ирвин» в Калифорнии. Там создан самый большой парк советской бронетехники, но его ресурсы, как я уже говорил, ограничены, рассказал собеседник. Поэтому для частей, которые базируются в Европе, создают свои поделки, отрабатывая с их помощью различные сценарии боевых действий.

Ранее в Сети не появлялись фотографии макетов наиболее современных образцов военной техники российской армии, отметил Михайловский. Он обратил внимание на то, что в составе партии военной техники, которая ранее прибыла в Бремерхафен, было замечено несколько армейских грузовиков для создания макетов колёсных артиллерийских установок. Предназначение этих макетов не до конца ясно, поскольку российская армия не использует подобные образцы бронетехники. Однако, скорее всего, американские военные планируют разыграть на учениях бой с подразделением российских десантников или бойцов спецназа.

«Учения с этими макетами не вчера начались. В последние годы проходят всё чаще, — отмечает Михайловский. — В большинстве случаев американская бронетехника имитирует вооружения наших Воздушно-десантных войск. Возможно, потому, что американцы считают их главным своим противником в Европе.

В пользу этой версии можно отметить, что макеты советских танков на учениях не используются. Хотя, может, дело в том, что для имитации мотострелкового подразделения у них достаточно настоящих танков, БТР, БМП, артиллерийских установок и так далее. Без всяких поделок».

«Но в любом случае они в Германии уже делали макеты боевых машин десанта — БМД, самоходок «Нона», теперь вот дело дошло до колёсной бронетехники. Получается полный набор техники для «роты» условного противника», — отмечает Александр Михайловский.

Война в спальном районе

Использование макетов современной российской военной техники не единственный признак того, что США готовятся к возможному конфликту в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в 2016 году на территории военного полигона армии Литвы в Пабраде был открыл учебный комплекс Mūšis mieste, он же — Battle City («Боевой город»), предназначенный для подготовки подразделений спецназначения. Комплекс повторяет планировку типового спального района советского типа с жилыми домами, школой, поликлиникой, общественным транспортом и другими деталями, призванными максимально приблизить макет к реальности.

Некоторые признаки того, что Штаты готовятся к войне в Европе, остались вне поля зрения СМИ, добавляет Михайловский.

«Наверное, два-три года назад в специализированной американской прессе прошла небольшая статья, которую многие не заметили, — указывает эксперт. — Речь там шла о том, что подразделения службы снабжения и материально-технического обеспечения контингента армии США в Европе начали перекрашивать военную технику. Речь идёт о тысячах единиц техники, которые хранятся на резервных складах армии США в Италии, Германии и Нидерландах».

К публикации прилагались фотографии танков Abrams M1A2, которые перекрасили из пустынного камуфляжа в чёрно-зелёный. «По-моему, он называется «лесным», — отметил Михайловский. — Видите ли, последние войны США вели на Ближнем Востоке, поэтому «песчанка» была основным камуфляжем. Несколько лет назад они поняли, что новые конфликты будут идти в Европе и начали медленно, но верно готовить армию».

Техника с баз резерва американской армии предназначена для подразделений, которые в случае военных действий могут быть оперативно переброшены с территории США в Европу. Военная доктрина Пентагона предусматривает, что техника на консервации должна быть готова к расконсервации в предельно сжатые сроки. А для боевых действий в Европе песочный камуфляж вряд ли подойдёт.

Подготовка подразделений армии США в Европе показывает, что Вашингтон рассматривает возможность участия своих подразделений в боевых действиях. Вопрос лишь в том, где и когда их планируется ввести в бой.