США начали подталкивать Варшаву к тихому захвату Украины. Такой вывод можно сделать по итогам посещения Вашингтона полномочным представителем правительства Польши по польско-украинскому сотрудничеству в области развития Ядвигой Эмилевич.

Иван Шилов ИА REGNUM

По ее словам, принимающая сторона выразила заинтересованность в том, чтобы «еще больше американской помощи Украине шло через Польшу». Для чего предполагается значительно расширить инфраструктуру, связывающие две соседние страны.

Инвестиции в автомобильные и железные дороги, особенно на Западе Украины, должны пойти уже сейчас, для чего необходимо определить источники финансирования, пояснила Эмилевич. Эти вопросы она обсуждала с представителями американской администрации, бизнеса и экспертами, а также руководством Всемирного банка.

Речь идет в первую очередь о развитии сухопутной инфраструктуры, так как, по мнению Варшавы, в настоящее время Чёрное море не может рассматриваться в качестве безопасного маршрута для транспортировки грузов.

Выдвинутая польскими властями идея, пояснила Эмилевич в интервью Польскому агентству печати, «была встречена нашими американскими партнерами с большим интересом». Не только «в контексте зерна и сельскохозяйственной продукции, но и других товаров с Украины, для которых необходимо искать новые транспортные каналы на пути к рынкам назначения».

Вашингтон, со своей стороны, выразил готовность поддержать усилия Польши по участию в работе Руководящего комитета Координационной платформы доноров G7. Варшава же продолжит вести переговоры о создании «финансовой и страховой базы для инвестиций на Украине» с республиками Прибалтики и странами Центральной Европы.

Всё это говорит о том, что в Вашингтоне услышали заявления президента России Владимира Путина на недавнем заседании Совета безопасности РФ, где он рассказал о подготовке Варшавы в формате Люблинского треугольника (Литва — Польша — Украина) ко входу на Западную Украину. На днях, выступая перед журналистами по итогам саммита Россия — Африка, он еще раз вернулся к этой теме.

«Пробрасываются идеи введения определенных польских подразделений в широком плане для обеспечения безопасности (на Украине — прим. ред.), потому что всех выгребают в рамках мобилизационных мероприятий, но нужно же поддерживать порядок и дисциплину. Но если это произойдет, то это станет началом пути отторжения западных территорий Украины в пользу Польши», — цитирует ТАСС российского президента.

Ранее Путин напомнил, как в начале 1920-х годов председатель Директории УНР Симон Петлюра расплатился западноукраинскими землями с маршалом Юзефом Пилсудским в обмен на обещание того оказать военную помощь. Если сегодня киевский режим захочет «что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов, их дело, мы в это вмешиваться не будем», отметил он. Похоже, в Варшаве и Вашингтоне решили, что это дает им шанс «безболезненно» зайти на Западную Украину.

Предлогом для введения определенных польских подразделений может стать необходимость защитить инфраструктуру и инвестиции в автомобильные и железные дороги на Западной Украине. Эта задача выходит далеко за пределы текущего вооруженного конфликта и нацелена на будущее мирное урегулирование и переустройство самой Украины, определение ее контуров и границ.

Jakob Ratz/Global Look Press

Вопрос в том, кто станет партнером Варшавы в этой операции — Киев или непосредственно несколько западноукраинских областей.

С администрацией президента Украины отношения польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) в последнее время резко ухудшились. Газета Dziennik Gazeta Prawna выдвинула даже предположение, что «Зеленский в разгар предвыборной кампании в Польше, воспользовавшись расколом в Европейском союзе, откроет новый фронт в споре «объединенных правых» с Брюсселем и старыми странами — членами ЕС», и «не исключено, что ему наскучили его партнеры из партии «Право и Справедливость», и он уже играет за новое политическое открытие в Польше».

Киевский режим, как утверждает издание, крайне негативно оценил закрытие Варшавой границы для украинского зерна. По данным источников газеты, после этого Зеленский заморозил контакты с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и не хотел, чтобы его люди вступали в какие-либо контакты с ним.

«Следующим шагом могло быть только привязывание Моравецкого голым задом к столбу с помощью скотча, как это делали с мародерами в начале войны, комментирует наш собеседник, сообщая об отношении украинского президента к главе польского правительства», — пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Сомнительно, что в этой ситуации Варшава будет договариваться с Киевом о своем физическом присутствии на Западной Украине. Оптимальным для нее станет прямой выход на политические силы, представленные в западных областях, при американских гарантиях и обеспечении процесса переговоров с региональными лидерами. После чего киевский режим лишь поставят в известность о достигнутых договоренностях.

Впрочем, Зеленский может захотеть попробовать и переиграть Польшу. Раскол между ЕС и Варшавой по зерну для Киева является оптимальным вариантом для выхода на Брюссель, Берлин и Париж, чтобы заручиться их поддержкой в деле недопущения ввода поляками своего военного контингента на Западную Украину.

У Германии и Франции киевский режим также может попросить оказать давление на республики Прибалтики и страны Центральной Европы, чтобы не дать Варшаве сколотить какую-либо международную коалицию «вооруженных миротворцев».