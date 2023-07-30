Словакия считается одной из самых консервативных и пророссийских стран Европейского союза. Согласно проведённому в этом году исследованию центра Globsec, только 40% словаков считают Россию виновной в конфликте на Украине (для сравнения: в Польше этот показатель — 85%).

Florian Gaertner/Global Look Press Зузана Чапутова

При этом пост президента Словакии занимает леволиберальный политик Зузана Чапутова, которая в прошлом году обратилась к российским солдатами и офицерам на русском языке со словами: «Если вы ещё чувствуете в себе остатки человечности, оживите её и покончите с этой ужасной войной».

Чапутова была избрана на всеобщих выборах в 2019 году, получив в первом туре 40,57% голосов. Словакия — парламентская республика, поэтому президент не обладает там широкими полномочиями. Однако осенью этого года партия «Прогрессивная Словакия» (PS), от которой избиралась Чапутова, может одержать победу на выборах в парламент и сформировать леволиберальное правительство вместо действующего сейчас технократического кабинета.

Главным соперником PS выступает партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD) во главе с бывшим премьер-министром Робертом Фицо. По данным социологического опроса от 21–26 июля, Smer-SD готовы поддержать 21,5% словацких избирателей, PS — 17,1%.

За последний месяц поддержка «Прогрессивной Словакии» выросла на 3–4%, и она обосновалась на втором месте предвыборного рейтинга, оттеснив партию «Голос — социальная демократия», отколовшуюся в 2020 году от Smer-SD.

Чешский журналист в Москве Иржи Юст связывает рост популярности PS с личностью нового лидера партии Михала Шимечка, не уступающего по харизме Роберту Фицо.

Михал Шимечка стал первым словаком, занявшим пост вице-президента Европейского парламента. По тому, в каких профильных группах он состоит, можно судить о политической ориентации политика. Шимечка является членом комитетов Европарламента по правам ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств. Также он входит в состав парламентской ассоциации ЕС — Украина.

То есть лидер PS озабочен вопросами принятой на Западе леволиберальной повестки, куда входят идеи легализации однополых браков, мультикультурализма, феминизма и евроатлантической интеграции Украины.

По последнему вопросу президент Словакии Зузана Чапутова предельно ясно высказалась 7 июля на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, прибывшим в словацкую столицу.

«Я принимала в Братиславе саммит стран «Бухарестской девятки» (помимо Словакии, туда входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Чехия. — Прим. ред.), на котором мы однозначно согласились с тем, что перспектива Украины — в НАТО. Согласились мы также с необходимостью укрепить отношения с Украиной, чтобы это помогло ей на пути к будущему членству, когда закончится война и это позволят обстоятельства», — сказала Чапутова.

В свою очередь лидер Smer-SD Роберт Фицо пообещал, что если его партия окажется в правительстве, то наложит вето на членство Украины в НАТО. Он объясняет это решение заботой о безопасности своей страны.

«Членство Украины в НАТО ухудшит ситуацию с безопасностью в нашем регионе. В любом конфликте между Украиной как членом НАТО и Россией Словакия будет обязана воевать на стороне Украины. Нет уж, спасибо», — заявил Фицо.

В вопросе поставок вооружения Украине Фицо также занимает пророссийскую позицию. В апреле словацкое правительство передало Украине 13 истребителей МиГ-29 российского производства. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России назвала это недружественным жестом и грубым нарушением Братиславой своих обязательств по реэкспорту военной техники.

Глава Smer-SD раскритиковал решение правительства Словакии, назвав его «актом открытой враждебности по отношению к России». Помимо истребителей, Словакия предоставила ВСУ свой единственный зенитно-ракетный комплекс С-300 и 30 боевых машин пехоты. Фицо отреагировал на это заявлением, что действия словацких властей «вызывают серьезные подозрения в преднамеренном снижении боеспособности Вооруженных сил Словакии».

Позиция Smer-SD расходится с леволиберальной программой PS и по другим принципиальным вопросам. Фицо не раз высказывался против квот Евросоюза на размещение в Словакии мигрантов из Азии и Африки, поднимал вопрос о нежелании цыганской диаспоры интегрироваться в словацкое общество, критиковал «Прогрессивную Словакию» за выпячивание темы прав ЛГБТ-сообщества.

Журналисты и политические оппоненты часто сравнивают Роберта Фицо с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, отмечая, что оба они придерживаются национал-консервативных взглядов и якобы склонны к авторитарному стилю правления.

Вследствие того, что в словацком обществе преобладают сторонники консервативных ценностей, у Smer-SD и других национально ориентированных сил имеется прочная электоральная база. Однако в последние годы леволибералы демонстрируют бо́льшую сплочённость и политическую изобретательность, нежели консерваторы.

Примером может служить не только победа Зузаны Чапутовой на президентских выборах, но и неудачный референдум о правах ЛГБТ, прошедший в 2015 году. Несмотря на то, что подавляющее большинство словаков высказалось за признание брака союзом мужчины и женщины (94,5%), против усыновления детей однополыми парами (92,4%) и против сексуального воспитания в школах (90,3%), референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки — 21,4% вместо требуемых 50%.

Получится ли в этом году у национал-консервативных сил мобилизовать свой электорат и дать отпор леволибералам — узнаем через пару месяцев. Выборы в парламент Словакии назначены на 30 сентября.

В случае, если по их итогам Роберт Фицо займёт пост премьер-министра, политика Словацкой Республики, скорее всего, станет больше соответствовать чаяниям простых словаков: прекратится искусственное раздувание темы прав ЛГБТ, Евросоюзу будет отказано в размещении на словацкой территории инокультурных мигрантов, а на перспективе членства Украины в НАТО в обозримом будущем будет поставлен крест.