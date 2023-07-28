Тематика НЛО захватила политический класс в Вашингтоне. Ещё пару десятилетий назад любые упоминания «летающих тарелок» или зелёных инопланетных человечков ассоциировались с маргиналами-уфологами. Но за последние восемь лет в США повестка НЛО стала мейнстримной — причём до такой степени, что её теперь обсуждают с высоких трибун Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уфологи как движение возникли сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда же и сформировался миф о летающих тарелках, якобы курсирующих в небе над США.

Долгое время это было чисто американским явлением — поэтому практически все упоминания НЛО приходятся на США и Канаду. Хотя в дальнейшем свои уфологи начали появляться в Британии и континентальной Европе. Впрочем, за пределами западных стран их число продолжает оставаться сравнительно невысоким.

О первой летающей тарелке Америка узнала в 1947 году — так её обозвали журналисты в штате Вашингтон со слов местного пожарника, который якобы увидел в небе над горами быстро перемещающиеся объекты в воздухе. Там располагался испытательный полигон для запуска ракет — и американские военные быстро объяснили этот феномен своими тестами.

Шумиха привела к тому, что тысячи американцев по всей стране внезапно начали наблюдать летающие тарелки в небе над своей головой. И тогда же состоялся получивший широкую известность Розуэлльский инцидент — с падением НЛО в пустыне Нью-Мексико.

Пентагон назвал это крушением одного из своих зондов, следящих за ядерными испытаниями на близлежащем полигоне. Но на протяжении многих десятилетий уфологии рассматривают этот инцидент как доказательство существования пришельцев.

И не зря снискала известность «Зона 51», располагающаяся в соседней Неваде. Именно здесь, по заверениям уфологов, и ведутся опыты над инопланетянами.

Уфология при всём скепсисе, который она вызывает, тем не менее стала очень прибыльным бизнесом.

Это многомиллиардная индустрия из различных псевдонаучных книг, «документальных» и фантастических фильмов, а также видеоигр. Немалую роль в раскрутке темы пришельцев сыграл как Голливуд, показывающий зрителям то, что они хотели бы увидеть, так и футурологи-фантасты.

А за ними пошли и сектанты.

Не зря единственным квазирелигиозным течением, открыто признающим существование инопланетян, является сайентология. Причём для сайентологов вопрос пришельцев является краеугольным в их постулатах — а вся концепция построена на смеси фантастики и технологий управления сознанием, чтобы попавшие под влияние сайентологов люди слепо в это верили.

Американские военные вполне официально вели расследование присутствия НЛО в небе над США на протяжении нескольких десятилетий. Оно получило название «Проект Синяя Книга».

У Пентагона были опасения, что летающие тарелки могли быть некими тайными разработками Советского Союза для слежки за Америкой. Однако в 1969 году это расследование прекратили за неимением доказательств наличия НЛО.

В последующие десятилетия тематика летающих тарелок стала уделом уфологов или зрителей сериала «Секретные файлы».

Но ситуация внезапно начала меняться на излёте президентства Барака Обамы.

В 2015 году Пентагон неожиданно опубликовал целую серию видеозаписей с камер пилотов своих истребителей, которые сталкивались с неопознанными объектами. Те летали на скорости, недоступной истребителям, и были слишком манёвренными для всего, что могло быть в военном арсенале США.

В кампанию за обсуждение НЛО включился и сам Обама — он признался, что лично интересуется тематикой неопознанных объектов.

В последующие годы Пентагон ещё неоднократно будет публиковать свои видео. А мейнстримная пресса США, которая долгое время называла НЛО уделом конспирологов, начнёт это всерьёз обсуждать.

Но настоящий прорыв для всех любителей темы НЛО произошёл уже в 2023 году.

Бывший сотрудник военной разведки ВВС США по имени Дэвид Груш дал интервью телеканалу NewsNation, в котором заявил о наличии у Пентагона доказательств существования пришельцев. Якобы американские военные впервые получили в свои руки летающую тарелку во время оккупации Италии в годы Второй мировой войны. И начали активно изучать тему НЛО сразу после окончания войны.

У Пентагона, по заявлениям Груша, имеются как остатки летающих тарелок, так и некие биоматериалы внеземного происхождения. Изучение пришельцев идёт в обстановке строжайшей секретности. Тем, кто пытается об этом разузнать, грозят увольнением со службы или даже физическими последствиями — вплоть до убийства.

Интервью Груша наделало много шума и привлекло внимание Конгресса.

Обеспокоенные американские законодатели спешно приняли поправку к следующему оборонному бюджету США, в котором они запрещают вести тайные программы изучения НЛО. И требуют от всех причастных к этим программам публично сообщить подробности своей работы.

Самого Груша — как и некоторых его сторонников из отставных военных пилотов США — пригласили дать показания в Конгрессе. Здесь они уже под присягой подтвердили факты того, что сталкивались с НЛО.

Сергей Корсун ИА Регнум

Один из пилотов сообщил, что он видел, как один объект стремительно пикировал с высоты 24 километров прямо до поверхности океана за считанные секунды. Он двигался со скоростью в три раза быстрее скорости его истребителя F-16. Они полагают, что в солнечной системе имеется некий «материнский корабль» пришельцев — и он может отправлять на Землю свои «пробники» в виде летающих тарелок.

Доказать или опровергнуть это невозможно, так что НЛО вновь превращается в вопрос веры каждого отдельного человека.

Пентагон старается не комментировать разоблачения своих отставных разведчиков и пилотов. Хотя отдельные американские военные в частном порядке утверждают, что эти объекты могут быть некими перспективными разработками США, России или Китая, двигающимися с гиперзвуковой скоростью. Зато в Белом доме де-факто выразили поддержку заявлениям о существовании НЛО, сообщив, что сами с интересом за этим следят.

Стремительно меняется и общественное мнение в Америке.

30 лет назад лишь 20% американцев полагали, что в небе над США курсируют инопланетяне. В 2022 году доля сторонников этой версии выросла до 34%. И она, очевидно, будет расти и дальше на фоне всех разоблачений. Увеличивается процент и тех, кто надеется увидеть скорый контакт с пришельцами. Причём чем моложе американцы, тем больше у них веры в инопланетян.

Нынешнее увлечение темой НЛО можно объяснить разными факторами.

Это и способ эскапизма — жить в своей виртуальной реальности и пытаться сбежать от сиюминутных проблем с экономическими невзгодами и высокой инфляцией.

Это и очевидный религиозный кризис в США. Доля посещающих церкви из года в год падает, растёт процент атеистов. А верить во что-то хочется — поэтому вместо Бога теперь появляются пришельцы.

Белому дому, очевидно, хочется отвлечь внимание американцев от актуальных проблем такой квазинаучной жвачкой, как НЛО.

Если же взглянуть более глубоко, то можно обнаружить параллели со многими другими политическими системами эпохи явного упадка. В позднем Советском Союзе заряжали воду у телевизоров, в нынешней Америке же пытаются разглядеть в небе летающие тарелки.

Конечно, всегда есть вероятность того, что НЛО и правда существуют, инопланетяне пытаются выйти на связь с человечеством и хотят заранее подготовить людей к первому контакту. В таком случае мы довольно быстро узнаем, правда это или нет. Если начнет вскрываться всё больше фактов о существовании пришельцев, а Пентагон и Конгресс будут их рассекречивать, тогда это может действительно оказаться правдивым.

В ином же случае истерика вокруг НЛО всё больше напоминает поистине масштабную манипуляцию общественным сознанием. Причём на уровне целой нации — и сверхдержавы, которая вместо решения действительно наболевших проблем увлекается поисками зелёных человечков.