В Госдуме решили бороться с недобросовестными заводчиками домашних животных, или, как называют их зоозащитники, «разведенцами». Комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды уже подготовил поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». По словам парламентариев, их инициативу поддержали в Минприроды.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно предлагаемым поправкам, сфера деятельности лиц, занимающихся разведением домашних питомцев, будет регулироваться жёстче. Например, к таким лицам могут начать применять обязательную регистрацию и налогообложение, а питомцев хотят поручить вакцинировать в обязательном порядке.

Депутаты считают, что проблема «чёрных заводчиков» сегодня крайне актуальна: безответственные хозяева начинают разводить животных буквально в промышленных масштабах, не особо заботясь об уходе за ними и гигиене.

Для этого арендуется квартира или помещение, в которых содержатся несчастные животные, им оставляют еду и воду и раз в неделю приезжают для контроля либо отбора одного из животных для продажи. При этом часто животные либо погибают из-за ненадлежащих условий содержания, либо их попросту выбрасывают на улицу по достижении определённого возраста: взрослого питомца продать труднее, чем щенка.

Зоозащитники полагают, что на бумаге эта идея звучит прекрасно, однако механизм регулирования этой сферы по-прежнему непрозрачен и непонятен, что может повлечь за собой неэффективность поправок. Президент Фонда помощи животным «Забытые животные» юрист Анастасия Комагина в комментарии ИА Регнум указала на необходимость комплексного подхода к проблеме «разведенцев» и бездомных животных.

«С точки зрения правоприменения вообще непонятно, как всё это будет решаться. Идея прекрасная, но подход законодателей напоминает лоскутное одеяло. Вместо того чтобы изначально принять федеральный закон об ответственном обращении с животными, который бы всё это предусматривал и регулировал, у нас получается, что сперва приняли какой-то закон, который сейчас сместили на полномочия в регионы, потому что изначально было понятно, что он не будет работать.

Сейчас точно так же пытаются навести порядки во всём остальном, но так это не работает. Должен быть комплексный подход по всем направлениям, а не точечно», — сказала Комагина.

Волонтёр, экс-владелец подмосковного котокафе «Муркино» Евгения Логачёва в комментарии ИА Регнум согласна с тем, что «на бумаге» инициатива выглядит хорошо, но вопрос в том, как это реализуется: главное, чтобы в ней не было принципа «хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Проблема безнадзорных животных стоит очень остро. Но здесь нужно работать комплексно, в том числе и с людьми, чтобы у них менялось отношение к животным, и они чувствовали свою ответственность. Есть добросовестные заводчики, которые всё делают правильно, следят за скрещиванием, чтобы не было близкородственных котят или щенков. А есть «разведенцы», которые берут породных или околопородных животных и разводят их бесконтрольно, а затем продают как получится. Если люди не состоят ни в каких ассоциациях, то отследить их и вынудить соблюдать закон будет несколько проблематично», — сказала Логачёва.

А вот в российских регионах решили подойти к проблеме отслеживания животных и их владельцев более внимательно. Например, в Московской области с 1 сентября вступит в силу закон о регистрации домашних питомцев. Пока он касается только собак и кошек: первые подлежат обязательной регистрации, а вот вторые — по желанию хозяев. Закон был принят ещё в конце 2022 года, а вот порядок регистрации в регионе разработали несколько месяцев назад.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что после регистрации питомцев власти могут пойти на более радикальный шаг — налогообложение хозяев Мурок и Шариков: такая система уже действует в Белоруссии. Однако в «верхах» подчёркивают, что побудило их к принятию соответствующей меры растущее число укусов со стороны собак, а также увеличение количества брошенных питомцев.

Согласно закону, владелец животного по достижении трёхмесячного возраста в течение двух недель должен зарегистрировать его на региональном портале госуслуг. В анкете нужно будет указать свои паспортные данные, адрес регистрации и контакты для связи.

В анкете на животное придётся достаточно подробно его описать: в базу нужно внести породу, окрас, кличку, дату рождения (можно примерную), сведения о прививках и адрес, где проживает питомец. Надо также сфотографировать животное и загрузить фото на портал.

После этого пользователю предложат выбрать государственную ветклинику и привести туда животное. Ветеринар сверит данные из заполненной владельцем анкеты, а затем проведёт вакцинацию от бешенства (если таковой у животного нет) и чипирует питомца. При этом за процедуру чипирования владельцу придётся заплатить 1500 рублей.

Как же быть, к примеру, пожилым людям, которые живут в дальних подмосковных посёлках и не дружат с интернетом? Новая процедура не обойдёт и их.

Такому человеку нужно будет прийти в ближайшую ветклинику с документами, где ветеринары заполнят нужные анкеты и внесут данные в общероссийскую базу «Ветеринария», а сертификат в бумажном виде выдадут человеку. При этом такие владельцы также не будут освобождаться от уплаты полутора тысяч рублей за чипирование.

Анастасия Комагина поддерживает идею всеобщей регистрации домашних животных: по её мнению, это поможет созданию более комплексного подхода к решению вопроса.

«Должна быть всеобщая регистрация, и должен быть орган, который будет отслеживать всех «разведенцев». Должен быть уполномоченный орган, который будет этим заниматься: возможно, местные государственные и ветеринарные службы. Когда зарегистрированы все животные, уже проще отследить, что с ними происходит в дальнейшем. Причём речь о всех животных, а не только о породистых. Всё разведение нужно ставить под контроль, а не только заводчиков», — сказала Комагина.

По её словам, помимо всеобщей регистрации, нужно также проводить работу с населением в плане ответственного содержания питомцев, оказывать помощь малоимущим гражданам в льготной стерилизации животных, а также просвещать людей.

Специалист также полагает, что заводчики уже сейчас должны платить налоги со своей деятельности, и всё упирается в то, что пока нет упомянутой обязательной регистрации: «Регистрируются сейчас только в профильных организациях и ассоциациях, которые выдают родословные и ведут документы по породам».

А вот нужно ли обучение хозяев всех пород собак, а не только лишь крупных и бойцовых? Маленькую собаку проще контролировать, значительного вреда она не нанесёт, и ущерб от действий крупных и мелких собак несопоставим по тяжести.

Дрессировке, конечно, подлежат вообще все породы, ведь маленькие собаки также способны тянуть поводок, портить вещи, лаять на других животных, атаковать их и даже кусать подбегающих к ним детей. Такое поведение тоже требует коррекции. Однако добровольная дрессировка и обязательное обучение — вещи совершенно разные.

Евгения Логачёва предлагает пойти на более радикальный шаг: ввести систему профпригодности для содержания животных. В качестве примера она приводит систему, которая существует для приобретения автоправ или усыновления ребёнка.

«Когда человек хочет получить оружие или автомобильные права, он проходит медкомиссию и собирает справки. И то — мы не застрахованы от каких-то отдельных случаев. То же самое для усыновления ребёнка: люди проходят школу приёмных родителей, предоставляют кучу справок. А у нас с животными такой системы нет — любой может завести себе животное, и это никак не контролируется: сегодня человек может его завести, а завтра — выбросить», — считает Логачёва.

Нормы, регулирующие такой процесс, необходимы, однако можно допустить и тот факт, что добросовестные хозяева могут от них пострадать тем или иным образом, резюмировала эксперт.