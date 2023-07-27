Террористическая атака на Крымский мост и последующий выход России из зерновой сделки серьёзно обострили ситуацию в Черноморском регионе. У берегов Румынии стоят десятки кораблей, ожидающих возможности войти в порт Одессы за украинским зерном. Перевозчики ждут политического соглашения, которое могло бы обеспечить безопасность судоходства.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако существует вероятность, что Запад может попытаться решить вопрос силовым путём, обеспечив снабжение сухогрузов при помощи своих военных кораблей или организовать провокацию с участием гражданских судов.

За последние несколько дней ВВС стран НАТО серьёзно нарастили своё присутствие в западной части Чёрного моря. По данным мониторингового сервиса ItaMil. Radar, в районе территориальных вод Румынии и Болгарии действуют военные самолёты и беспилотники ВВС США, Италии, Великобритании, а также разведывательные борта, принадлежащие авиакрылу объединённых сил НАТО в Европе.

Регулярные вылеты в район Чёрного моря совершает разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D с позывным MAGMA-10, базирующийся на Сицилии. Дрон включает транспондеры только в воздушном пространстве стран НАТО и «исчезает» в районе румынских территориальных вод. Последний вылет завершился в ночь с 26 на 27 июля.

В районе дельты реки Дунай совместно действуют самолёт радиоэлектронной разведки Boeing E-3A и разведывательный борт ВВС Италии Beechcraft 350 SPYDR. Дозаправку разведчиков осуществляет самолёт-заправщик ВВС Турции Boeing KC-135R Stratotanker. По данным FlightRadar, по состоянию на 15:00 27 июля борт совершал очередной вылет в южной части Чёрного моря.

К активности НАТО в небе добавляется присутствие в районе разведывательных судов и надводных беспилотников. По информации Mash, в среду 19 июля в акватории Чёрного моря был впервые замечен американский разведывательный беспилотник SeaTrac Systems SP48. Как отмечает издание, дроны такого типа могут находиться в открытом море длительное время, перезаряжая аккумуляторы при помощи солнечных батарей.

В командовании НАТО официально заявили, что будут усиливать разведку в западной части Чёрного моря, сославшись на ситуацию вокруг зерновой сделки.

«НАТО и ее члены наращивают наблюдение и разведку в Черноморском регионе, в том числе посредством морских патрульных самолетов и беспилотных летательных аппаратов», — сообщается на сайте альянса.

В альянсе не раскрывают целей разведывательной миссии. Однако, как отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Артамонов, НАТО может планировать провокацию.

«Дело в том, что НАТО всегда себя позиционировала как талассократия. НАТО — это морской альянс, собственно, поэтому он и называется североатлантическим. Долгое время считалось, что НАТО обладает возможностью добиться успеха за счёт преимущества на море и в приморской зоне прежде всего. До сегодняшнего дня во многом им сопутствовала удача», — отмечает эксперт.

По словам Александра Артамонова, на Западе считают, что для того, чтобы добиться победы и успеха в любом противостоянии, необходимо занять береговую линию.

Кадр из видео. SeaTrac Systems/youtube.com Американский разведывательный беспилотник SeaTrac Systems SP48

«В этом смысле Крым стал камнем преткновения, потому что вся их философия войны строится от моря. У них подход такой. Они учат будущих офицеров тому, что Россия всегда проигрывает войны на море. Как они говорят, Россия побеждает на суше, но на море всегда проигрывает. Поэтому для них вопрос военного присутствия в Чёрном море крайне важен», — добавил специалист.

Объясняя активность НАТО в Чёрном море, западные СМИ традиционно для таких случаев говорят о необходимости борьбы за «свободу судоходства». Американская газета New York Times сообщает о росте напряжённости в регионе и угрозе атак на гражданские суда. Издание также приводит доклад британской разведки, согласно которому «Россия планирует установить морскую блокаду украинского побережья».

О рисках военного противостояния в Чёрном море также заявила официальный представитель Великобритании в Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд. Не называя источников, дипломат заявила о рисках атак на гражданские корабли.

С аналогичным заявлением выступил представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер. С его слов, для провокации могут использоваться украинские морские мины.

Однако ни исключено, что организовать провокацию готовится как раз коллективный Запад, отмечает Александр Артамонов. При этом Турция, которая ранее держалась условного «нейтралитета» по ситуации на Украине, может стать главной ударной силой альянса на Чёрном море.

«В этой связи я считаю, что у НАТО есть шансы нам насолить и пойти на провокацию для защиты своих зерновых маршрутов. И, к сожалению, наш Черноморский флот не обладает аргументами, которые могли бы запретить им её осуществить.

Если брать с нашей стороны, то у нас был один крейсер «Москва». Есть пять фрегатов, из них только три новых. Ещё есть шесть подлодок и десять ракетных кораблей и катеров. Общий тоннаж 60–70 тысяч тонн. У ВМС Турции — 88 тысяч. Турция достраивает вертолётоносцы, у них очень неплохо с подлодками. Всего у них сейчас на флоте 165 боевых вымпелов.

Правда, бытует мнение, что в Чёрном море задействуют не более трети кораблей, но перевести их через Босфор не проблема. Поэтому сейчас нет таких решающих аргументов, которые бы сказали, что «Чёрное море наше», — отмечает эксперт.

Для организации такого рода провокации НАТО может не задействовать боевые корабли, используя только морские беспилотники или гражданские суда.

Так, по информации ФСБ России, для доставки взрывчатки на Украину использовался сухогруз BMO River, который ходит под флагом Палау. Ранее судно следовало по маршруту Синоп — Ростов-на-Дону, а до того дважды заходило в украинский порт Рени.

Гражданские суда могут также применяться для спуска на воду беспилотных катеров. На проходящей в Стамбуле выставке вооружений International Defence Industry Fair Украина представила новый беспилотный катер MAGURA V5, который обладает дальностью применения в 450 морских миль (около 833 км) и может нести до 320 кг взрывчатки.

Носители подобных катеров, отмечает Александр Артамонов, могут считаться законной военной целью.

«Любое плавсредство, которое используется в военных целях, превращается в военную цель. Приведу пример из авиации, который не я сформулировал, но он вполне подходит под ситуацию.

Американцы собираются поставить Украине самолёты F-16. Вот представим, что самолёт стал украинским. Но как только он получает целеуказание от самолётов AWACS, и истребитель, и самолёт с комплексом наведения становятся спаренной военной целью, потому что они принимают участие в боевых действиях.

Аналогично с гражданскими кораблями, которые запускают БЭКи — безэкипажные катера, которые атакуют наши объекты и корабли. Дальность применения катеров не позволяет запускать их с берега, то есть запуск осуществляется в море с гражданских судов, которые являются легитимной целью и могут уничтожаться для недопущения провокаций», — отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Александр Артамонов, российские войска могут также осложнить деятельность НАТО на Чёрном море, уничтожая инфраструктуру украинских портов.

«Мы правильно действуем, разрушая причальные схемы в Одессе и других портах. Потому что НАТО уже контролирует ряд портов на Черноморском побережье. Это не только побережье Турции, Болгарии, но также Батуми и Поти, где стоит разведцентр НАТО и даёт указание кораблям и беспилотникам.

Грузия отдала им недостроенный порт Анаклия, а теперь они стремятся заполучить Одессу, Николаев и Херсон. То есть конечная цель для альянса — это захват всей береговой линии Чёрного моря, поэтому уничтожение портовой инфраструктуры здесь приобретает особое значение», — отмечает специалист.

Несмотря на то что НАТО постепенно обостряет обстановку в Черноморском регионе, у России остаются ресурсы для того, чтобы не допустить роста влияния альянса. Однако создавшаяся вокруг зерновой сделки ситуация позволяет Западу задействовать свои ресурсы для организации провокаций, конечная цель которых не снабжение зерном голодающих стран, а военная экспансия в регионе.