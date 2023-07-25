«Толкают к украинскому сценарию». Поправки в конституцию расколют Болгарию
Слова, вынесенные в заголовок, были сказаны лидером третьей по величине фракции в болгарском парламенте (от партии «Возрождение») Костадином Костадиновым в отношении проекта конституционной реформы, представленного 24 июля 2023 г.
Резкую оценку оппозиционного парламентария вызвала инициатива конституционно закрепить статус главного государственного праздника за Днём болгарского слова, просвещения, культуры и кириллицы (24 мая). За этой идеей правящего блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» стоит желание дистанцировать республику от России.
Ведь в настоящее время основным национальным праздником Болгарии (и, соответственно, нерабочим днём) является День освобождения от османского ига, 3 марта. Таким образом страна ежегодно чтит память участников войны за свою независимость, которая закончилась в начале весны в 1878 г. подписанием Сан-Стефанского русско-турецкого договора.
Для прозападных партий такой государственный праздник, предполагающий чествование царя-освободителя Александра II и русских «братушек», очень неудобен.
Осуждает это предложение «западников» и Болгарская социалистическая партия (когда-то правящая, но ныне оппозиционная). По мнению лидера БСП Корнелии Ниновой, правящий альянс, разжигая спор о замене национального праздника, умышленно переключает внимание общества с насущных проблем. А таковых в условиях высокой инфляции, сокращения социальной инфраструктуры и оттока трудоспособного населения в другие страны Евросоюза немало.
Ещё одно свидетельство переориентации болгарской политики на геополитические темы — дискуссия о судьбе памятников советским воинам в Софии. Она стала одной из центральных тем стартовавшей муниципальной избирательной кампании в столице.
Сомнения в необходимости фиксации статуса национального праздника в Основном законе высказывают и ведущие болгарские правоведы.
«Я не верю в искренность аргументов, с которыми предлагается сделать 24 мая национальным праздником», — заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Её мнение довольно авторитетно, поскольку Йотова — профессиональный филолог, уделяет много внимания вопросам языкознания. Вице-президент уже неоднократно делала заявления, что на фоне евроинтеграции Болгарии, как это ни странно, происходит кризис болгаристики, сокращение изучения болгарского языка иностранцами.
Вообще своеобразное противопоставление славянских первоучителей святых Кирилла и Мефодия русским символам в Болгарии происходит не впервые. К примеру, кафедральный патриарший храм в Софии строился и был освящён как собор Святого Александра Невского. В Первую мировую войну он был переименован решением парламента в честь этих святых. Синод Русской Православной церкви даже посчитал это «великим грехом Болгарии». Возвращение исторического названия храму произошло в 1924 г. уже после отречения от престола царя Фердинанда.
Презентация проекта конституционной реформы состоялась 24 июля в присутствии главы коалиционного правительства прозападных партий Николая Денкова. Разумеется, премьер-министр выступает в поддержку инициатив своих соратников.
Инициаторы же поправок всем своим видом показывают, что дискуссия о национальном празднике для них имеет второстепенное значение. Гораздо важнее изменения в системе органов власти.
Они состоят в сокращении полномочий президента, ограничении полномочий генерального прокурора, снижении самостоятельности глав муниципалитетов.
Предполагается лишить президента права назначать временные правительства в условиях распада правящей коалиции и роспуска парламента. Таким образом, управлять страной до очередных парламентских выборов будут «технические» (уходящие в отставку) кабинеты министров.
Также президент теряет даже формальное право назначения председателей главных судебных инстанций после избрания их Высшим судебным советом. Они, а также генеральный прокурор будут занимать свои должности не 7 (как сейчас), а 5 лет. Сам же генпрокурор сосредоточится сугубо на административных функциях. Его предлагается лишить функций надзора за законностью и методического руководства деятельностью всех прокуроров. Срок полномочий мэров городов планируется ограничить двумя каденциями.
Ряд критиков этих поправок уже поспешили заявить об их конъюнктурном характере.
Дело в том, что с лета 2022 г., когда в Болгария почти год жила в условиях парламентского кризиса, фактический контроль над исполнительной властью установил президент Румен Радев. Через временные правительства он попытался внести существенные коррективы в политический курс государства в сторону большего прагматизма.
Когда же две крупнейшие фракции в парламенте («Продолжаем перемены» и ГЕРБ) смогли договориться о коалиции, как говорят «злые языки», Радев попытался торпедировать их альянс через генерального прокурора. Прокуратура запросила снятие депутатской неприкосновенности с лидеров фракций, ссылаясь на проведение антикоррупционных расследований.
Политические оппоненты обвиняют Радева в том, что таким образом он собирался существенно повлиять на результаты муниципальных выборов, которые пройдут осенью 2023 г.
Если исходить из этой логики событий, сейчас под видом конституционной реформы в Болгарии происходит «зачистка» группировки Радева, попытавшейся де-факто ввести президентское правление. Ограничение же срока полномочий мэров направлено на усиление их зависимости от всё тех же парламентских партий.
Обнародованный проект реформы будет внесён в Народное собрание до 31 июля.
Однако абсолютного большинства у альянса прозападных партий в парламенте Болгарии нет. Поскольку «Возрождение» и БСП уже заявили о своём негативном отношении к реформе, резко возрастает значение протурецкой фракции. Движение за права и свободы является, по сути, обладателем «золотой акции». Так что переговоры о конституционной реформе обещают быть интенсивными.
Но вполне возможно, что реформа может обернуться против своих же инициаторов.
Ведь по законодательству Болгарии, если поправки в Конституцию касаются наиболее значимых её положений, то для их рассмотрения должно быть созвано Великое национальное (Конституционное) собрание. Данный орган избирается на всеобщих выборах, а действующий парламент в таком случае распускается. Не факт, что на новых выборах в условиях конфликта с президентом и обострения социальной ситуации прозападные партии сохранят нынешний уровень представительства в парламенте.
Таким образом, начатая конституционная реформа может быть очень опасной игрой нынешней правящей коалиции на повышение ставок. Если конечно, она не сведётся лишь к политтехнологии в рамках муниципальных выборов.