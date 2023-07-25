Слова, вынесенные в заголовок, были сказаны лидером третьей по величине фракции в болгарском парламенте (от партии «Возрождение») Костадином Костадиновым в отношении проекта конституционной реформы, представленного 24 июля 2023 г.

Иван Шилов ИА REGNUM

Резкую оценку оппозиционного парламентария вызвала инициатива конституционно закрепить статус главного государственного праздника за Днём болгарского слова, просвещения, культуры и кириллицы (24 мая). За этой идеей правящего блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» стоит желание дистанцировать республику от России.

Ведь в настоящее время основным национальным праздником Болгарии (и, соответственно, нерабочим днём) является День освобождения от османского ига, 3 марта. Таким образом страна ежегодно чтит память участников войны за свою независимость, которая закончилась в начале весны в 1878 г. подписанием Сан-Стефанского русско-турецкого договора.

Для прозападных партий такой государственный праздник, предполагающий чествование царя-освободителя Александра II и русских «братушек», очень неудобен.

Осуждает это предложение «западников» и Болгарская социалистическая партия (когда-то правящая, но ныне оппозиционная). По мнению лидера БСП Корнелии Ниновой, правящий альянс, разжигая спор о замене национального праздника, умышленно переключает внимание общества с насущных проблем. А таковых в условиях высокой инфляции, сокращения социальной инфраструктуры и оттока трудоспособного населения в другие страны Евросоюза немало.

Ещё одно свидетельство переориентации болгарской политики на геополитические темы — дискуссия о судьбе памятников советским воинам в Софии. Она стала одной из центральных тем стартовавшей муниципальной избирательной кампании в столице.

Сомнения в необходимости фиксации статуса национального праздника в Основном законе высказывают и ведущие болгарские правоведы.

«Я не верю в искренность аргументов, с которыми предлагается сделать 24 мая национальным праздником», — заявила вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Её мнение довольно авторитетно, поскольку Йотова — профессиональный филолог, уделяет много внимания вопросам языкознания. Вице-президент уже неоднократно делала заявления, что на фоне евроинтеграции Болгарии, как это ни странно, происходит кризис болгаристики, сокращение изучения болгарского языка иностранцами.

Вообще своеобразное противопоставление славянских первоучителей святых Кирилла и Мефодия русским символам в Болгарии происходит не впервые. К примеру, кафедральный патриарший храм в Софии строился и был освящён как собор Святого Александра Невского. В Первую мировую войну он был переименован решением парламента в честь этих святых. Синод Русской Православной церкви даже посчитал это «великим грехом Болгарии». Возвращение исторического названия храму произошло в 1924 г. уже после отречения от престола царя Фердинанда.

Презентация проекта конституционной реформы состоялась 24 июля в присутствии главы коалиционного правительства прозападных партий Николая Денкова. Разумеется, премьер-министр выступает в поддержку инициатив своих соратников.

Инициаторы же поправок всем своим видом показывают, что дискуссия о национальном празднике для них имеет второстепенное значение. Гораздо важнее изменения в системе органов власти.

Они состоят в сокращении полномочий президента, ограничении полномочий генерального прокурора, снижении самостоятельности глав муниципалитетов.

Предполагается лишить президента права назначать временные правительства в условиях распада правящей коалиции и роспуска парламента. Таким образом, управлять страной до очередных парламентских выборов будут «технические» (уходящие в отставку) кабинеты министров.

Также президент теряет даже формальное право назначения председателей главных судебных инстанций после избрания их Высшим судебным советом. Они, а также генеральный прокурор будут занимать свои должности не 7 (как сейчас), а 5 лет. Сам же генпрокурор сосредоточится сугубо на административных функциях. Его предлагается лишить функций надзора за законностью и методического руководства деятельностью всех прокуроров. Срок полномочий мэров городов планируется ограничить двумя каденциями.

Ряд критиков этих поправок уже поспешили заявить об их конъюнктурном характере.

Дело в том, что с лета 2022 г., когда в Болгария почти год жила в условиях парламентского кризиса, фактический контроль над исполнительной властью установил президент Румен Радев. Через временные правительства он попытался внести существенные коррективы в политический курс государства в сторону большего прагматизма.

Когда же две крупнейшие фракции в парламенте («Продолжаем перемены» и ГЕРБ) смогли договориться о коалиции, как говорят «злые языки», Радев попытался торпедировать их альянс через генерального прокурора. Прокуратура запросила снятие депутатской неприкосновенности с лидеров фракций, ссылаясь на проведение антикоррупционных расследований.

Политические оппоненты обвиняют Радева в том, что таким образом он собирался существенно повлиять на результаты муниципальных выборов, которые пройдут осенью 2023 г.

Если исходить из этой логики событий, сейчас под видом конституционной реформы в Болгарии происходит «зачистка» группировки Радева, попытавшейся де-факто ввести президентское правление. Ограничение же срока полномочий мэров направлено на усиление их зависимости от всё тех же парламентских партий.

Обнародованный проект реформы будет внесён в Народное собрание до 31 июля.

Однако абсолютного большинства у альянса прозападных партий в парламенте Болгарии нет. Поскольку «Возрождение» и БСП уже заявили о своём негативном отношении к реформе, резко возрастает значение протурецкой фракции. Движение за права и свободы является, по сути, обладателем «золотой акции». Так что переговоры о конституционной реформе обещают быть интенсивными.

Но вполне возможно, что реформа может обернуться против своих же инициаторов.

Ведь по законодательству Болгарии, если поправки в Конституцию касаются наиболее значимых её положений, то для их рассмотрения должно быть созвано Великое национальное (Конституционное) собрание. Данный орган избирается на всеобщих выборах, а действующий парламент в таком случае распускается. Не факт, что на новых выборах в условиях конфликта с президентом и обострения социальной ситуации прозападные партии сохранят нынешний уровень представительства в парламенте.

Таким образом, начатая конституционная реформа может быть очень опасной игрой нынешней правящей коалиции на повышение ставок. Если конечно, она не сведётся лишь к политтехнологии в рамках муниципальных выборов.