В то время как украинская армия не может продвинуться дальше нескольких километров в рамках своего «контрнаступа», продолжая ввиду слабой обученности личного состава с астрономической скоростью расходовать боеприпасы, в германском бундесвере думают не только о том, как помочь нерадивым союзникам по трансатлантическому миропорядку, но и как обеспечить собственную безопасность.

Иван Шилов ИА Регнум

Нынешним летом выяснилось, что на складах бундесвера приходится не более 6 снарядов на каждый танк и каждое артиллерийское орудие в германской армии. При интенсивности конфликта, подобного украинскому, подобного количества хватит не более чем на полчаса серьезного боя.

«Дивиденд мира»

Однако сам погибай, а украинскую «демократию» выручай, решили в немецком Минобороны. И вот уже 20 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия поставит Украине еще 30 тысяч 155-мм снарядов в рамках очередного пакета помощи.

Еще в начале июля на весь бундесвер насчитывалось не более 20 тысяч снарядов данного калибра. Заявление Писториуса свидетельствует о том, что немецкому ВПК в целом и концерну Rheinmetall в частности за прошедшие три месяца все же удалось нарастить производство боеприпасов, несмотря на то что аммуниционные депо бундесвера еще далеки от наполнения до целевого уровня.

Впрочем, учитывая, что рамочный контракт корпорации с государством на поставку снарядов на сумму €556 млн от 2020 года был увеличен до объема €4 млрд, старались немецкие промышленники отнюдь не из альтруизма.

Интересно, что Борис Писториус хочет выделить на производство боеприпасов в пять раз больше — €20 млрд. Правда, не вполне понятно, откуда он собирается достать эту сумму.

Специальный военный бюджет бундесвера в €100 млрд, принятый в прошлом году на волне антироссийской истерии, уже распределен: минимум 60% от него откусят американские военно-промышленные корпорации. Собственных же средств, ежегодно выделяемых германской армии, бундесверу не хватало даже на закупку термобелья для военнослужащих. Но, может быть, самый популярный на сегодняшний день политик Германии найдет какое-то оригинальное решение проблемы?

До последнего времени нехватка артиллерийских боеприпасов являлась для бундесвера скорее нормой, чем аберрацией.

Так, хотя в войсках имеется значительное количество исправных артиллерийских систем типа «Танковых гаубиц 2000» (14 из которых уже были переданы Украине в нынешнем году), снарядов для них было настолько мало, что артиллеристов на учениях редко допускали к тренировкам с боевыми снарядами. Обычно это делалось лишь тогда, когда на показательные маневры заезжал министр или статс-секретарь министерства обороны. Если не заезжал, солдаты обходились тренировочными боеприпасами.

Долгое время эта пустота в арсеналах не вызывала опасений у ответственных лиц в министерстве обороны. После воссоединения Германии еще одна сухопутная война в Центральной Европе практически не рассматривалась. Политики экономили на войсках везде, где только могли. Этот принцип получил название «дивиденд мира» и, если объективно, стал одним из факторов богатства и процветания Германии 1990-х и начала 2000-х.

Средства, необходимые на содержание боеспособной армии, перераспределялись на социальные нужды и перспективные инновационные проекты, слабо связанные с национальной обороной. Однако беспечность последних десятилетий обернулась настоящей проблемой: в данный момент Германия объективно не в состоянии не то что серьезно помочь Украине, но даже обеспечить собственную безопасность.

Федеральный министр обороны Борис Писториус и руководители германской оружейной промышленности работают над тем, чтобы изменить ситуацию с закупками боеприпасов. «Без боеприпасов самые современные системы вооружений бесполезны, даже если они готовы к применению», — глубокомысленно изрек политик в интервью Spiegel. По словам Писториуса, именно поэтому устойчивая закупка снарядов является его «главным приоритетом».

«К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более €20 млрд», — продолжил министр.

В «режиме улитки»

Недавно правительство само невольно сделало достоянием гласности то, насколько драматична ситуация с артиллерийскими арсеналами.

В течение нескольких месяцев после начала спецоперации на Украине Берлин пытался сохранить в тайне точное количество имеющихся снарядов. Даже парламентарии отмахивались от журналистов, мотивируя это тем, что разглашение информации поставит под угрозу благополучие государства.

Однако в июле Министерство финансов в конфиденциальном сообщении бундестагу указало, что в настоящее время в войсках имеется всего около 20 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Специалистов, разбирающихся в военных делах чуть лучше, чем предыдущий министр обороны Кристина Ламбрехт, эта цифра привела в ужас. В соответствии с требованиями НАТО бундесвер должен располагать количеством боеприпасов, которого артиллеристам должно хватить на 30 дней интенсивного боя, то есть не менее 230 тыс. снарядов.

Причин у подобной нехватки немало. Например, в последние годы бундесвер заказывал свежие боеприпасы только небольшими партиями. Несмотря на то что армии в Германии стали уделять все же чуть большее внимания после 2014 года, наибольшим приоритетом пользовались зарубежные миссии, например в Афганистане и Мали, где серьезные артиллерийские дуэли не были предусмотрены по объективным причинам.

В связи с этим существующие контракты с такими производителями оружия, как Rheinmetall и Diehl, не использовались в полной мере, и управление закупок заказывало лишь несколько тысяч новых снарядов, когда у армии появлялись лишние деньги. В то же время были закрыты несколько складов боеприпасов, поскольку их эксплуатация представлялась чиновникам Минобороны, мало смыслящим в по-настоящему военных делах, слишком дорогой.

Интересно, что и после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года закупка снарядов едва сдвинулась с мертвой точки.

На совещании с закупщиками в министерстве, состоявшемся через несколько дней после начала СВО, руководители оружейных компаний предупредили, что им необходимо быстро узнать, сколько боеприпасов потребуется войскам, прежде чем наращивать производство.

Но тогдашний министр Кристина Ламбрехт оставила решение этой проблемы на усмотрение своего неповоротливого аппарата, надеясь, что проблема рассосется сама собой. Хотя даже столь некомпетентная фрау, как Ламбрехт, прекрасно знала, что без приказов сверху аппарат вверенного ей министерства обычно работает строго по правилам, то есть в «режиме улитки».

Новые миллиарды на снаряды и порох

В июне, спустя почти 16 месяцев после начала войны, бундестаг одобрил несколько рамочных контрактов на миллиарды евро на поставку артиллерийских и танковых боеприпасов как бундесверу, так и украинским вооруженным силам. «Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем реализовывать еще больше проектов», — пояснил Писториус, заявив, что в общей сложности в 2023 году он хочет потратить на боеприпасы €1 млрд.

Однако до достижения запаса в 230 тыс. снарядов еще далеко.

Наибольшую проблему это представляет для ВСУ: «Украинцам для проведения успешного контрнаступления нужно около миллиона снарядов. Мы хотим переломить ситуацию уже в следующем году, увеличив годовой объем производства до 600 тыс. единиц», — говорит Армин Паппергер, генеральный директор дюссельдорфского производителя вооружений Rheinmetall.

Это означает, что только его предприятие будет производить 60% от необходимого количества. Однако практика последних полутора лет наглядно показала, что желания немецких политиков и оружейников зачастую расходятся с их возможностями, поэтому цифра в 600 тысяч снарядов многим экспертам представляется чересчур оптимистичной.

Немецкие медиа, однако, отмечают, что между такими предпринимателями, как Паппергер, и новым министром обороны существует хорошая связь. Компания Rheinmetall подписала с министерством обороны рамочные контракты на сумму €1,2 млрд, в основном на поставку боеприпасов калибра 155 мм. Первые поставки боевых и учебных боеприпасов на сумму €127 млн уже начались. В соответствии с этим соглашением компания также обязуется в случае кризиса перейти на максимальный объем производства.

Rheinmetall намерен значительно расширить свои мощности не только для выполнения этого пункта контракта. Помимо производства в Германии, Rheinmetall располагает площадками в Южной Африке и Австралии.

В 2022 году был приобретен испанский производитель, который только в следующем году должен дать 300 тыс. единиц 155-миллиметровых боеприпасов. Гильза, взрыватель и взрывчатка собираются в снаряды именно там. И, что важно, нехватка квалифицированных рабочих в Испании не ощущается столь остро, как в Германии. «Вы не можете себе представить, сколько молодых испанцев обращаются к нам, потому что хотят сделать что-то полезное для страны», — говорит Паппергер.

Rheinmetall — не единственный производитель 155-миллиметровых боеприпасов. Оборонная компания Diehl также недавно подписала рамочное соглашение с правительством Германии, причем нюрнбергская фирма объединила свои усилия с норвежским производителем Nammo. Компания обещает «поставлять бундесверу высокоэффективные артиллерийские боеприпасы в долгосрочной перспективе».

Более серьезные трудности с производством снарядного пороха.

Еще недавно Паппергер хотел построить для него новый завод в Саксонии, и об этом уже писали местные газеты. Но теперь глава Rheinmetall решил отказаться от этих планов. Вместо этого, по его словам, концерн хочет расширить существующую площадку в Ашау-ам-Инн в Баварии, потратив на это «солидную сумму, исчисляемую двузначными миллионами». Завод будет производить 7000 тонн пороха в год в три смены в круглосуточном режиме.

Наибольшую сложность представляет собой изготовление заряда.

Он состоит из так называемой нитроцеллюлозы — дезинтегранта, требующего высокой степени очистки хлопка. До сих пор 80% этого компонента, называемого линтером, поставлялось из Китая, но в будущем Rheinmetall планирует производить 10 тыс. тонн этого компонента в Германии из австралийского хлопка.

Урсула строит планы на миллион

Обещанная Писториусом передача Украине 30 тыс. снарядов — это всего лишь дневная норма расходования боеприпасов в конфликте, подобном нынешнему. Следующая поставка будет осуществлена не ранее, чем через полтора-два месяца.

Путем нехитрых арифметических подсчетов можно прийти к выводу, что немецкие снаряды не окажут существенного влияния на обстановку на фронте. В лучшем случае они способны лишь продлить агонию украинского «контрнаступа».

Тем не менее отдельные государственные деятели объединенной Европы, ранее уже прославившиеся своими неоднозначными заявлениями (здесь, конечно, имеется в виду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен), поспешили заявить о том, что эти 30 тысяч — лишь первая ласточка, а всего ЕС планирует поставить Киеву 1 миллион артиллерийских боеприпасов к февралю 2024 года.

Впрочем, в реальность угроз от политика, ранее заявлявшего о том, что русские солдаты выковыривают микрочипы из стиральных машин и микроволновок, переставляя их в управляемые ракеты, верится с трудом.