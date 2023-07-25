Президентская гонка в США только стартовала — но с каждым днём становится всё более хаотичной. Республиканские праймериз проходят под сенью растущего числа уголовных дел, которые заводятся в отношении Дональда Трампа. Множество проблем преследуют и Джо Байдена, которого теперь уже открыто обвиняют в коррупции. Раскол в американском обществе, и так очень острый, лишь продолжает усиливаться.

Иван Шилов ИА REGNUM

Фаворит под уголовным преследованием

45-й президент США официально пошёл на выборы ещё в ноябре прошлого года. Однако именно в последние месяцы он стал очевидным фаворитом среди всех кандидатов на республиканских праймериз. Рейтинги Трампа среди республиканского электората стабильно превышают 50-60%. Если бы праймериз состоялись уже завтра, то Трамп на них бы вчистую выиграл.

Во многом на пользу Трампу пошли многочисленные уголовные дела, которые против него заводятся.

Первым стало обвинение в мошенничестве в Нью-Йорке, из-за чего Трампу пришлось явиться в суд Манхэттена в марте. Затем его же обвинили в изнасиловании — там же в Нью-Йорке, хоть этот процесс уже был не уголовным, а гражданским.

От этих двух дел команда Трампа постаралась отмахнуться — мол, и доказательная база там слабая, и особых проблем они не принесут. Однако затем Трампу были предъявлены уже гораздо более серьёзные федеральные обвинения.

Специально назначенный прокурор Джек Смит, в прошлом занимавшийся расследованием военных преступлений в гаагском трибунале, завёл против Трампа расследование о ненадлежащем хранении секретных документов. Они были обнаружены в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в ходе рейда ФБР.

Теперь же Трампу грозит ещё одно уголовное дело.

Тот же спецпрокурор Смит хочет обвинить Трампа в организации мятежа. Речь идёт о штурме Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа, пытавшимися оспорить итоги выборов. Сам Трамп в этот момент находился в Белом доме и никак своими сторонниками не руководил. Но его всё равно попытаются уличить в организации такой «атаки против американской демократии».

Пока что все эти уголовные дела позволяют Трампа показать себя жертвой избирательного правосудия. Ведь, например, Байдена никто не пытается посадить за хранение секретных документов, которые у него тоже были обнаружены.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Рейтинги Трампа на фоне всех судебных баталий сильно подросли — и во многом благодаря им он и стал фаворитом на праймериз.

Однако демократы надеются, что в конечном счёте весь груз уголовных процессов всё же похоронит кандидатуру Трампа, сделав его неизбираемым.

Сам же Трамп на этом фоне вынужден ещё активнее вести предвыборную кампанию. Ведь он знает — только в случае победы на выборах он сможет отбиться от уголовного преследования. Тогда, избравшись президентом США, Трамп теоретически может сам себя помиловать — или просто уволить федеральных прокуроров, ведущих против него дела.

Закат республиканской звезды

Ещё недавно казалось, что нынешний губернатор Флориды — Рон Десантис — имеет все шансы составить реальную конкуренцию Трампу. По меркам США он молодой политик — Десантису всего 44 года, что позволяет ответить на запрос общества на смену поколений в Вашингтоне. Он придерживается близких Трампу взглядов, при этом не имея за собой шлейфа скандалов и уголовных дел.

Однако звезда Десантиса быстро закатилась. Чтобы всерьёз тягаться с Трампом, ему не хватило харизмы.

Весной рейтинги флоридского губернатора на праймериз достигали 25-30%, сейчас же они упали до 10-15%.

Он сильно отстаёт от Трампа по сбору пожертвований от сторонников. За второй квартал 2023 года Трамп собрал 35 миллионов долларов пожертвований, тогда как Десантис — 20 миллионов. Крупные республиканские спонсоры, делавшие ставку на Десантиса, теперь уходят от него к Трампу. И политик уже вынужден сократить наполовину свой предвыборный штаб ради экономии средств.

Gage Skidmore Губернатор Флориды Рон ДеСантис

Вполне вероятно, что уже ближе к осени Десантис будет вынужден выйти из президентской гонки.

Но у Десантиса всё интересное ещё может быть вперёди. Он политик молодой — и поэтому имеет неплохие шансы стать ключевым кандидатом от республиканцев уже на следующих президентских выборах. Например, в 2028 году.

Ещё хуже обстоят дела у многих других кандидатов на республиканских праймериз. Главные ястребы — бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли — могут похвастаться поддержкой менее 10% республиканского электората.

Пенс пытался прыгнуть выше головы, чтобы показать себя главным адвокатом интересов Украины — и даже дважды съездил в Киев. Но это никак ему не помогло на праймериз — и скорее навредило. Он с трудом собрал лишь 1 миллион долларов пожертвований.

На небосклоне новая звезда

Зато неожиданно «выстрелил» ещё один кандидат — финансист с индийскими корнями Вивек Рамасвами. Он долгое время работал на Уолл-Стрит, где имел собственный хэдж-фонд, вкладывавший деньги в патенты на экспериментальные лекарства.

Сколотив приличные деньги в финансовой сфере, Вивек устремился в большую американскую политику.

Он написал книгу под названием Woke, Inc., посвящённую критике политизации американского бизнеса. Вивек выступил против внедрения зелёной повестки, критической расовой теории и феминизма на уровне крупных корпораций и банков в США. Книга вызвала очень позитивную реакцию у консервативной американской общественности. И стала подспорьем для Вивека для участия в президентской гонке.

Рамасвами сходу попытался стать главным скандалистом на праймериз — обходя даже Трампа.

Gage Skidmore Вивек Рамасвами

Он начал бросаться экстравагантными предложениями, вызывающими возмущение у политического класса в Вашингтоне. Среди них — ликвидировать ФБР, повысить возраст для голосования до 25 лет и вывести Америку из ООН. Вивек также поддерживает заключение договора с Россией о разделе Украины по «корейскому сценарию» и снятие санкций с Москвы. В обмен на это, по мнению кандидата, Россия не должна помогать Китаю в противостоянии с США.

Стратегия Рамасвами увенчалась успехом.

Его рейтинги уже достигли 12%, и он наступает на пятки Десантису. Вивек имеет дружеские отношения с Трампом и очевидно метит к нему в вице-президенты. Ведь у Байдена уже есть вице-президент с индийскими корнями — Камала Харрис. Аналогичный вице-президент вскоре может появиться и у Трампа.

Украинская коррупция американского президента

Нынешнего главу Белого дома продолжают преследовать скандалы вокруг его похождений на Украине. Республиканцы в Конгрессе представили на всеобщее обозрение отчёт ФБР о получении взяток Байденом-старшим и его сыном Хантером в 5 миллионов долларов каждая.

Семейство Байденов вымогало деньги у директора украинской энергетической компании Burisma Николая Злочевского, обещая в обмен избавление от всех судебных проблем. Деньги тот заплатил — хоть в личной беседе и признавал, что платит Хантеру ни за что. Дескать, он даже более глупый, чем собака Злочевского.

Но в итоге Байдены добились увольнения тогдашнего генпрокурора Украины Виктора Шокина, ведущего расследование в отношении Burisma.

В ближайшее время в Конгресс пригласят и бывшего партнёра Хантера по имени Девон Арчер. Он готов сотрудничать со следствием и рассказать всю подноготную о коррупционных связях Байденов с украинскими олигархами. Республиканцы надеются всеми этими скандалами так сильно дискредитировать Байдена-старшего, что тот будет вынужден отказаться от выдвижения на второй срок.

В таком случае демократов будут ждать очень бурные праймериз, на которых придётся спешно разбираться с кандидатом на следующие выборы.

Пока что Байдену официально бросили вызов довольно маргинальные кандидаты — Роберт Кеннеди и Мэриэнн Уильямсон. Но есть и тяжеловесы вроде губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, которые находятся на низком старте, надеясь на снятие Байдена с выборов.

Впрочем, сам Байден, похоже, преисполнен решимости идти до конца, несмотря на все свои старческие проблемы и коррупционные скандалы.

Во втором квартале 2023 года его предвыборный штаб собрал рекордные 72 миллиона долларов пожертвований от крупных спонсоров Демпартии.

The White House Джо Байден

Правда, остаётся без ответа вопрос, как в принципе Байден сможет выдержать ещё одну президентскую гонку, с необходимостью постоянно разъезжать по Америке, если он еле-еле выступает на публике и постоянно падает.

Так что пока избирательная кампания крутится вокруг двух политиков с огромным антирейтингом и ворохом скандалов — Трампа и Байдена. Одного преследуют многочисленные уголовные дела, другого — не менее многочисленные обвинения в коррупции.

Президентская гонка 2024 года только началась — но уже рискует стать самой скандальной в современной американской истории. И на фоне всех экономических проблем и неурядиц во внешней политике это может довести США до ситуации крайней нестабильности, поставив страну на грань политического раскола.