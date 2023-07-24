Make Polska Great Again — по всей видимости, именно этим принципом в последний год пытаются руководствоваться в Варшаве. Неофициальные польские лица всё чаще говорят о территориальных претензиях Польши к Украине и необходимости «забрать своё», а российские политологи не исключают, что Польша вполне может воспользоваться моментом и «отъесть» сразу несколько западноукраинских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент России Владимир Путин преподал польским властям урок истории, напомнив, что её западные территории — это подарок Иосифа Сталина. Он также допустил, что польские власти рассчитывают «под «натовским зонтиком» сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину». Российский президент подчеркнул, что аналогичные планы у Варшавы есть, видимо, и в отношении белорусских территорий.

Параллельно президент Белоруссии Александр Лукашенко признался в ходе визита в Санкт-Петербург, что его начинают «напрягать» представители ЧВК «Вагнер», размещённые в полевых городках на белорусской территории. При этом белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» просили у него разрешения «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Характер такой прогулки со стороны участников частной военной компании Лукашенко не уточнил.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии ИА Регнум особо отметил политические сигналы руководству Польши по поводу того, что Минск имеет соединения с боевым опытом, которые могут в случае «агрессии или действий, противоречащих нашим интересам в безопасности, быть задействованными на польском направлении».

«Это чёткий политический сигнал, что «вагнеровцы» могут быть использованы в противостоянии с Польшей. Важно, чтобы польское руководство понимало, что у нас есть разные инструменты: это не только белорусская армия, не только ядерное оружие, но и гибридный инструмент, который вроде как и российский, и уже белорусский, но может действовать как самостоятельный субъект.

А там уже пусть поляки доказывают, кто с ними ведёт боевые действия. Это политический сигнал Польше, чтобы она умерила аппетиты не только в Белоруссии, но и на Украине», — сказал Дзермант.

Он напомнил, что ЧВК «Вагнер» — не единственная сила, которая будет защищать Белоруссию: «Да, это очень мощная, опытная, одна из ключевых сил в этом противостоянии. Мы знаем, что их немало. Я думаю, это не тысяча человек, а, возможно, десятки тысяч. Есть и белорусская армия, которая тоже не такая маленькая и которая перенимает опыт «Вагнера». А ещё есть армия России. Здесь есть несколько инструментов, которые могут быть задействованы в противостоянии с Варшавой, если оно вдруг случится».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии ИА Регнум отметил, что поляки предпринимают очень активные действия в нагнетании ситуации на границе с Белоруссией.

«Они перебросили механизированную дивизию на границу с Белоруссией, они разместили бригаду в 40 км от Бреста, а сапёрный батальон, о котором заявил министр обороны Польши, разместится в Сувалкском коридоре. Лукашенко решил сыграть на том, что «вагнеровцы» располагаются у него на территории и ЧВК сегодня достаточно организованная и боеспособная организация. И в этой связи почему бы не задать такой тон, что они с оружием хотят пройти по территории Польши?

То есть Лукашенко в завуалированной форме говорит о том, что у них есть организация, которая может принести Польше очень много неприятностей. А Путин, в свою очередь, заявляет, что территории, отданные Польше после Второй мировой, после десоветизации и декоммунизации являются юридически незаконным приобретением», — сказал Матвийчук.

По его словам, и Путин, и Лукашенко сейчас играют «чисто политическую игру на нервах поляков», предупреждая их, что такие действия имеют обоюдоострые направления: «Вагнеровцам» должна помогать и белорусская армия, потому что ЧВК самостоятельно выполнить такие функции не может. Но для диверсионных действий их сил достаточно».

Польское издание Gazeta Wyborcza отреагировало на слова Владимира Путина, назвав их «чистой пропагандой». Отмечается, что более важным, чем содержание заявлений российского лидера, «является их своевременность», потому что «если посмотреть на польско-украинские отношения в последнее время, нетрудно увидеть, что они находятся в кризисе».

«Путин знает о каждой проблеме, каждой обиде, каждой ране в отношениях таких близких союзников, как Польша и Украина. Вот почему он пытается их углубить», — утверждает газета.

Председатель комиссии по иностранным делам Сейма Польши Радослав Фогель уверен, что Путин использовал подготовленные СВР материалы, нацеленные на разжигание конфликта между Польшей и Украиной, подрыв доверия к Польше и создания точки зрения, что у Варшавы есть территориальные претензии к Киеву.

«Военное сотрудничество Польши, Литвы и Украины существует уже давно, в том числе в рамках сотрудничества Украины со странами НАТО, и направлено на поддержку Украины и обучение украинских войск», — сказал Фогель.

В польском внешнеполитическом ведомстве пообещали вызвать российского посла — так Варшава отреагировала на слова президента РФ о том, что западные территории нынешней Польши — «это подарок Сталина полякам».

Анатолий Матвийчук полагает, что для противостояния в случае вторжения Польши на Украину использование «Вагнера» возможно, и этот вариант, скорее всего, уже просчитан.

«Не в наших интересах, чтобы поляки вышли на территорию Западной Украины. Она нам враждебна, но когда там появятся поляки, для нас угроза увеличится в два раза», — отметил специалист.

Алексей Дзермант также считает, что такое задействование «Вагнера» возможно, потому что Польша, скорее всего, не будет заходить на Западную Украину под своими флагами.

«Это будет гибридная форма оккупации, которая будет маскироваться, как будто само украинское правительство пригласило их, и они размещаются по договору. Это будет выставлено как некая форма унии, но по факту это будет контроль территории вооружёнными силами. Мы в этом отношении не будем отвечать вводом войск, а будем отвечать гибридными способами, и ЧВК «Вагнер» — один из способов гибридного противостояния, который может быть задействован на территории Западной Украины», — сказал Дзермант.

В случае, если Россия и Белоруссия увидят, что Польша реально приступила к планам «мягкой аннексии» Западной Украины, то ответ двух стран может быть именно таким, резюмировал эксперт.