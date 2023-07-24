Украинские войска ежедневно теряют бронетехнику производства стран НАТО, однако так и не могут добиться сколько-нибудь значимого успеха ни на одном из направлений своего наступления. Хотя ранее в Киеве заявляли, что поставки иностранных вооружений и помощь западных советников позволят разгромить российские войска за считанные недели. После того как эти планы обернулись провалом, на Западе начался поиск виноватых, который обнажил слабые стороны НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

В качестве одной из причин неудач ВСУ называется недостаточный уровень военной подготовки, полученный украинскими военными на полигонах ряда стран Европы. Об этом сообщает британское издание the Guardian. По информации журналистов, программы подготовки солдат и младших офицеров были разработаны много лет назад и имеют ряд упущений.

Издание также отмечает, что при подготовке новых подразделений ВСУ слишком много внимания было уделено обучению отдельных солдат, а не боевому слаживанию подразделений.

Как отметил в комментарии ИА Регнум военнослужащий 1-го Армейского корпуса, который вступил в ополчение ДНР летом 2014 года, украинские войска попали в зависимость от тактики «западных партнёров», которая серьёзно снижает скорость реагирования отдельных подразделений на изменения обстановки.

«Если взять ситуацию, которая у нас была во времена так называемой АТО, то они действовали гораздо смелее. Они первыми начали осваивать применение коптеров для сброса гранат на наши позиции, это называлось «шмаки-бум».

Удавалось это за счёт инициативы отдельных командиров, над которыми никто не стоял со стандартами и стратегиями. И если мы в чём-то преуспевали, они оперативно реагировали, через волонтёров дозаказывали разные расходные материалы. Неделя-другая — и они уже адаптировались к нашей тактике. А теперь они раз за разом допускают одни и те же ошибки, даже если несут серьёзные потери. Потому что тактика западная, европейский пан нарушать не велит», — заявил собеседник издания.

Как отметил источник, штабы и центры принятия фактических решений зачастую находятся за пределами Украины. Поэтому командование и иностранные специалисты часто не получают полную информацию о ситуации или получают её с задержкой. Это серьёзно снижает возможности командования и отдельных подразделений по оперативному реагированию на новые угрозы. В качестве примера ошибок ВСУ военнослужащий назвал тактику применения западной бронетехники их подразделениями.

«Если брать конкретные примеры, то можем посмотреть недавнее очередное наступление ВСУ в районе Пятихаток на Запорожском направлении. Что видим? Опять строем идут танки, БМП. Разведки нет, прикрытия артиллерии нет, пехота вообще потерялась. И каждая единица бронетехники ловит по «Ланцету» в лоб, в борт. Ведь знают, что наши дроны работают постоянно, но нет — прут снова и снова.

А причина в том, что иностранные специалисты так велели. Их же на месте нет, они не видят своими глазами. А экипажам танков до них не достучаться никак, они же даже на разных языках говорят. Вот и ходят строем на убой», — отметил собеседник ИА Регнум.

Guardian также обращает внимание на то, что руководители стран Запада продолжают работать в условиях «мирного времени», из-за чего решение ряда стратегически важных вопросов сталкивается с большим количеством бюрократических препятствий, согласований и других процедур.

По этой причине на Западе не придали значения угрозе российских беспилотников, из-за чего новые средства ПВО приходится выдумывать в авральном порядке.

О серьёзной недооценке российских беспилотников при планировании наступления ВСУ также сообщает американское издание New York Times. Журналисты отмечают, что на ряде участков украинские войска перешли к «окопной войне», чтобы снизить свои потери, однако и в этом случае ВСУ серьёзно уступают российским войскам.

По информации NYT, украинская артиллерия использует снаряды, поставляемые из разных стран и имеющие разные технические характеристики. Снаряды советского образца, которые украинские войска достают со складов, потеряли свои боевые качества и зачастую наносят урон орудиям.

Kay Nietfeld/Global Look Press Солдаты Украины проходят боевую подготовку на военном полигоне стран НАТО

В дополнение к точным ударам артиллерии добавляются дроны-камикадзе «Ланцет», которые точечно поражают огневые точки ВСУ. Украинские войска пока не придумали эффективных способов борьбы с барражирующими боеприпасами, потому идут в бой без какой-либо защиты с воздуха.

Недостатки украинской артиллерии в будущем могут сказаться не только на успехе украинского наступления, но и на украинской обороне, заявил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, офицер запаса Александр Михайловский. По словам специалиста, отсутствие унификации в артиллерийских боеприпасах может создать на отдельных участках ситуации, когда орудия ВСУ начнут серьёзно проигрывать в контрбатарейной борьбе.

«ВСУ сейчас используют и снаряды советского образца, которые они берут из Сербии, Пакистана, Болгарии. Плюс снаряды производства Ирана, которые перехватили США в Персидском заливе и теперь жертвуют младшим партнёрам. Добавим к этому ещё снаряды со складов армии США в Израиле. Недавно Вашингтон договорился с израильскими властями, что часть из снарядов будет передана ВСУ. Но они до тех пор хранились там длительное время, качество тоже упало.

В итоге у одной батареи, вне зависимости от того, какие орудия она использует, могут быть в запасе снаряды, которые изготовлены в разное время, в разных странах. Точность огня в таком случае снижается, потому что разные снаряды «ведут» себя по-разному. Тут не угадаешь. Отсюда серьёзные осложнения в плане контрбатарейной борьбы. А это может сыграть роковую для ВСУ роль в том случае, если наши войска пойдут вперёд. Окопы — это здорово, но они держат противника, пока есть артиллерийская поддержка. Иначе окопы просто превращаются в кладбище», — рассказал эксперт.

Как отмечает New York Times, высокие потери уже привели к тому, что командование украинской армии вынуждено ставить в строй неподготовленных и возрастных новобранцев, которые погибают ещё быстрее, чем бойцы, прошедшие подготовку на полигонах стран НАТО. При этом потери не приводят к серьёзным изменениям в ситуации на линии соприкосновения.

По словам источника ИА Регнум, украинские войска действительно всё чаще задействуют на переднем плане новобранцев, чьи боевые качества оставляют желать лучшего. Однако резерв из обученных подразделений берегут.

«Насчёт того что в окопы кидают прямо с призыва — это они практикуют, причём слухи идут с нескольких участков. Стараются беречь обученные экипажи западной брони, мотивированную пехоту. Уже есть пленные, которым за 50, даже под 55 лет. У них ни про какое обучение и речи не шло, то есть вот тупо те, кого наловили по закромам — и в бой. Но это пока не кадровый голод в полном смысле, просто берегут обученный резерв», — отметил собеседник агентства.

Общий подход командования НАТО к украинскому конфликту показывает слабость альянса перед лицом стремительно меняющейся ситуации и стратегические просчёты, допущенные при подготовке украинской армии, уверен военный эксперт Александр Михайловский. И проблемы ВСУ лежат не в Киеве, а, скорее, в Брюсселе и Вашингтоне. «Классический пример, как украинских танкистов учат «объезжать» минные поля, а не разминировать. Это верхушка айсберга. Западные правительства и штабы живут в какой-то своей безопасной реальности. Поэтому не мобилизована военная промышленность и окопы заваливают снарядами, которые Бог послал, а не боеприпасами единого образца.

Проблема не в ВСУ, а в том, кого они себе в наставники выбрали. Вот как подготовлены украинцы, так подготовлены и французские солдаты, и немецкие. И в случае чего «успехи» у них будут аналогичные», — отмечает эксперт.

Ситуация с украинским контрнаступлением показывает, что НАТО не готово к большой войне, резюмируют эксперты. Альянс нуждается в смене подходов к снабжению и подготовке войск. Причём на решение этих вопросов должны уйти годы и годы. Доживут ли до этого часа украинские солдаты, идущие в бой под Запорожьем, — вопрос риторический.