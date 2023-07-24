Тысячи людей в разных городах России объединяются для того, чтобы поддерживать бойцов на передовой, снабжать их необходимым, и жители Новомосковска Тульской области тоже включились в этот процесс. С осени прошлого года волонтеры посещают разные направления в зоне СВО, чтобы лично передавать военнослужащим снаряжение и посылки из дома. Херсонская область, Сватово, район Попасной — везде, где необходима помощь, практически ежемесячно бывают туляки, и каждый раз количество полезных грузов растёт — теперь дело не обходится без целой фуры.

Виктория Толкачева ИА Регнум Встреча Владимира Серегина с внуком на фронте

Но в этот раз визит Новомосковской районной организации ветеранов боевых действий «Память» был отмечен особым событием. Вместе с гуманитарным конвоем в район Первомайска в ЛНР отправился Владимир Серегин, старшина запаса погранвойск, чтобы доставить на фронт помощь своему 24-летнему внуку Николаю.

Коля уехал на СВО ещё в сентябре прошлого года, сразу после окончания артиллерийской академии в Петербурге. Молодому лейтенанту, которому в подчинение передали взвод взрослых людей с самыми разными привычками и характерами, на службе пришлось нелегко. Но с опытом и временем дела стали налаживаться. По словам деда, парень всегда мечтал стать военным, и в итоге он добился этой цели. Как признался нам сам Николай, сначала он хотел стать десантником, но потом выбрал другое направление, и ни разу об этом не пожалел.

Что касается самой войны, то тут он честно говорит, что бывало страшно, особенно сначала. «Страх есть у всех, просто не все умеют его контролировать. Просто сначала немножко непонятно, где ты находишься, что происходит. Одно дело, когда ты смотришь фильм военный, другое, когда ты в реальности всё это видишь. В какие-то моменты страшно, адреналин захватывает. Были моменты достаточно тяжёлые, но справляемся. Наша самая главная задача в том, чтобы это всё не увидели наши дети. Но при этом мы должны сохранить свою историю и передать её следующим поколениям. Чтобы они тоже понимали, за что и почему мы здесь», — подчеркнул лейтенант, выбравший себе позывной «Вишня».

Несмотря на все тяготы и лишения, он уже в декабре, через несколько месяцев после начала боевой работы, стал кавалером ордена Мужества. И на вопрос о том, есть ли у деда гордость за своего внука, Владимир Алексеевич, не раздумывая, отвечает: «Ещё какая».

О помощи из тыла оба мужчины высказались одинаково: поблагодарили волонтёрскую группу за их работу. В этот раз дедушка привёз внуку генератор, боевые вещи, продукты и обувь. По словам Коли, вся помощь, которая поступает от гражданских на передовую, ещё больше стимулирует двигаться к победе, особенно когда приходит осознание, что помочь старались «твои близкие, родственники, друзья, школа».

Встреча Владимира Серегина с внуком на фронте (© ИА Регнум)

И ведь действительно, очень часто бойцы говорят о том, что с посылками из дома, с любой помощью к ним приезжает и тепло, и забота от родных людей. Кому-то достаточно небольшого письма, кому-то — фотографии маленькой дочери. А когда к поддержке моральной прилагаются коптеры или тепловизоры, бить противника получается куда легче.

Как рассказал ИА Регнум председатель Новомосковской районной организации ветеранов боевых действий «Память» Василий Храпов, все грузы формируются по предварительным заявкам от военных. Заявки получается закрывать разными способами: деньги собирают горожане, помогают предприниматели, выделяют средства общественники и представители власти.

«В общем, если раньше мы возили, скажем, только нижнее белье, перчатки, что-то из быта, то сейчас постепенно мы уходим на обмундирование, боевые вещи. В частности, сегодня мы привезли коллиматорные прицелы, тактические наушники, тепловизоры, электростанции восемь штук», — отметил Храпов.

Хотя и это далеко не всё. Снаряжение, вода, продукты, генераторы: несколько подразделений, приехавших забрать помощь, под завязку забили свои «Уралы» и броневики. Потому что только на это направление в ЛНР общий вес груза составил около шести тонн.

Виктория Толкачева ИА Регнум

За всю проделанную работу волонтёры отчитываются в специальной группе, чтобы жители могли видеть, что помощь действительно доходит до адресатов. Что касается людей, которые собирают гуманитарку на местах, то они со всей искренностью относятся к своей задаче обеспечить бойцов всем необходимым. Поэтому туляки еще взялись плести маскировочные сети. Это расходник, который всегда нужен фронту в самом разном виде и огромном количестве. Грамотная маскировка может спасти не одну жизнь, поэтому тульские волонтёры теперь стараются охватить и это направление помощи.