Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер была вынуждена держать ответ перед Европейским парламентом по весьма деликатному делу. Выяснилось, что конкурс на должность главного экономиста ведомства выиграла гражданка США, родившаяся, учившаяся и сделавшая себе карьеру в Штатах, Фиона Скотт Мортон. Это назначение вызвало бурную полемику в политических кругах. Приводимые «за» и «против» аргументы раскрывают действительность гораздо более значимую, чем вопросы простой формальности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Скотт Мортон попала в число кандидатов по вполне стандартной процедуре: оказалась в списке из 11 человек, потом осталось 4, из которых её посчитали самой компетентной. И действительно, в профессиональных качествах этого экономиста сомневаться не приходится. Выпускница Йельского и Массачусетского технологического университетов, она специализируется в вопросах экономической конкуренции и антитрастового законодательства.

Такого специалиста нельзя упускать, говорится в письме, составленном учёными с мировыми именами, среди которых было несколько нобелевских лауреатов, когда была обнародована информация о предстоящем назначении. И тем не менее факт того, что американка займёт одну из ключевых должностей в Евросоюзе, взбудоражил многих.

Во-первых, Фиона Скотт Мортон работала в администрации президента США Барака Обамы. А значит, находилась и продолжает находиться в контактах со спецслужбами, которые вряд ли будут считать, что следование должностной инструкции еврочиновника важнее, чем преследование интересов их государства. Вдобавок для работы в структуре управления ЕС как бывший госслужащий она должна будет получить разрешение от ЦРУ. Также она работала в Министерстве юстиции США.

Во-вторых, она оказывала консультационные услуги европейским лоббистам крупных международных компаний. В частности, она признаётся в работе с организацией Charles River Associates, продвигающей интересы корпораций GAFAM в Европарламенте. По словам Скотт Мортон, оплата её услуг составляла в разных проектах от 1 до 2 млн долларов. Помимо того она консультировала отдельно компании Apple, Microsoft и Amazon.

Здесь кроется весьма чувствительный для европейцев момент. Ведь именно эти компании некоторые европейские страны, например Франция, пытаются заставить платить налоги с зарабатываемых на их территории прибылей. И на протяжении вот уже многих лет они успешно занимались, в том числе при помощи Фионы Скотт Мортон, поиском путей уклонения и оптимизации затрат на уплату налогов.

Несмотря на уверения комиссара Вестагер, главный экономист её ведомства, согласно должностной инструкции, имеет доступ к секретной информации. В связи с этим возникают законные сомнения: не окажется ли так, что госпожа Скотт Мортон будет вынуждена теперь действовать против своих бывших работодателей? И не выдаст ли в связи с материальной или личной заинтересованностью сведения, которые помогут вышеупомянутым корпорациям и нанесут тем самым ущерб государственным интересам стран — членов ЕС?

Против этого назначения высказались многие политики. Несколько еврокомиссаров, в том числе Жозеп Боррель и Тьерри Бретон, потребовали вмешательства главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Особенно активно возмутились во Франции, ведь пост главного экономиста антимонопольного европейского ведомства был создан в 2003 г по французской инициативе.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала ЕС пересмотреть решение. Жан-Люк Меланшон назвал это решение «кораблекрушением» европейского суверенитета, а Марин ле Пен доказательством того, что Европа уже «не европейская».

Евродепутат Рафаэль Глюксманн выразил недоумение по поводу того, что после усилий, направленных на урегулирование деятельности корпораций GAFAM, именно их лоббисту хотят доверить управление данным регулирующим механизмом. Во Французской компартии тоже посчитали это решение противоречащим интересам Европы.

(сс) Kaiser Permanente Thrive Фиона Скотт Мортон

Другого рода сомнения озвучил президент Франции Эммануэль Макрон. Полностью придерживаясь идеи того, что победить должен лучший, он отметил, что, согласно руководству ЕС, видимо, в Европе не нашлось ни одного кандидата, чьи таланты соответствовали бы компетенциям Фионы Скотт Мортон. И если это так, то в каком же плачевном состоянии находятся европейцы. Президент также отметил, что в США назначение на аналогичную должность иностранца просто невозможно, ибо противоречит закону. Почему же Европа должна действовать иначе?

Выбор этого кандидата оспаривали также представители других стран. В целом голоса разделились на страны юга, к которым примкнула Франция и которые считают, что в делах экономического управления государства не место людям, тесно связанным с крупным частным бизнесом. Им противоречат страны Северной Европы, по мнению которых транснациональные компании имеют право преследовать свои интересы при государстве.

Однако позиция властей Евросоюза была непреклонной. Решение в пользу Скотт Мортон защищала как сама Вестагер, так и представитель главы Еврокомиссии Дана Спинат, заявившая, что никакого пересмотра не будет. Только самоотвод Фионы Скотт Мортон помог избежать того, что одну из важнейших должностей крупнейшего европейского объединения займёт представитель США.

Из всего произошедшего возникают два вопроса-вывода, которыми можно задаться и над которыми стоит поразмышлять. Первое, это функционирование Европейского союза. В очередной раз выяснилось, что это весьма закрытая структура, решения в которой принимаются ограниченным числом людей при закрытых дверях и без какого-либо обсуждения. Например, лица, подписавшие в итоге документ о принятии кандидатуры Скотт Мортон, даже не были в курсе её гражданства, поскольку этот момент не был обозначен в предоставленном резюме.

Следствием этой же закрытости служат многочисленные коррупционные скандалы. Одним из самых крупных является вопрос о допущении на европейский рынок вакцин от Covid-19. А по предполагаемому сговору Урсулы фон дер Ляйен с лоббистами Pfizer в октябре 2022 г. открыли уголовное дело. Хотя и это пока не помогло добиться от главы Еврокомиссии требуемых документов и SMS — сообщений, посредством которых решались эти важнейшие для миллионов человек вопросы.

Второй вопрос связан с основами, на которых строится ЕС. По мнению издания Marianne, данная история демонстрирует несостоятельность рассуждений о моральных и культурных ценностях, присущих единой Европе. И что суть её, как и в 1980-е гг., остаётся в создании наиболее выгодных условий для функционирования свободного рынка. Вопрос о том, чьи интересы представляет этот бизнес, разумеется, не стоит. А это, в свою очередь, рано или поздно, но неизбежно приведёт к ущемлению интересов европейских стран.

Фиона Скотт Мортон должна была вступить в должность с 1 сентября 2023 г. В связи с отзывом её кандидатуры ожидается, что пост достанется вышедшему с ней «в финал» сопернику испанцу Хуану Хосе Гануса Фернандесу. Его компетентность, по мнению многих экспертов, не уступает компетенции обошедшей его американки. Только подход Гануса Фернандеса к экономическому управлению носит другой характер.

Специалист в вопросах промышленного развития и социальной экономики, он является сторонником коллегиального принятия решений и ответственности бизнеса в борьбе с социальным неравенством. Однако пока ни он сам, ни представители ЕС не уточняют вопрос дальнейшего занятия поста главного экономиста антимонопольного ведомства.

Тем временем произошедшее показывает готовность как минимум части Европы быть подконтрольной США уже не косвенно, а напрямую. В этот раз попытка провалилась. Однако если провести нужную работу с несогласными, в следующий раз всё может получиться. И кто знает, на какие ещё должности в Евросоюзе будут претендовать кандидаты от более влиятельного заокеанского партнёра?