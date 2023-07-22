Украину в ООН и так в последние годы обсуждают чаще, чем все остальные страны и даже отдельные глобальные проблемы, но минувшая неделя выдалась более чем насыщенной по украинской тематике.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во вторник, 18 июля, состоялось заседание Совета Безопасности, на следующий день — заседание Генеральной Ассамблеи, и вот 21 июля Совбез ООН собрался вновь, чтобы обсудить, как заявлено, «поддержание безопасности и мира на Украине».

В центре внимания был вопрос о зерновой сделке. Россия отказалась продлевать ее, поскольку данные ей гарантии так и не были исполнены.

За год, прошедший с момента запуска черноморской инициативы, украинская часть договорённостей выполнялась стабильно: из портов страны на экспорт вывезли 32,8 млн тонн зерна, российскую же часть просто-напросто проигнорировали, никакие препоны для экспорта агропродукции и удобрений не сняты, России не позволили даже бесплатно передать удобрения самым нуждающимся.

Дважды в качестве жеста доброй воли Москва соглашалась продлить сделку, но всему есть предел.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в своём выступлении на заседании Совета Безопасности заявила, что решение России выйти из зерновой сделки привело к росту цен на мировом рынке продовольствия, а ещё одним ударом по продовольственной безопасности, по её словам, стали «атаки по черноморским портам в Одессе, Черноморске и Николаеве, которые Россия наносит 4-й день подряд, уничтожая критически важную портовую инфраструктуру, объекты и запасы зерна».

В ночь с 18 на 19 июля ВС РФ нанесли высокоточные удары по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы. Эти атаки были нанесены не просто так — это удары возмездия за теракт на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля, совершённый украинскими беспилотниками.

Как никто другой в продлении черноморской инициативы заинтересована Турция, на территории которой была заключена сделка, к тому же она выступает одной из сторон этих договорённостей.

Серен Озгур от лица республики на заседании выразила надежду, что нынешняя приостановка будет носить временный характер и операции возобновятся как можно скорее за счёт удовлетворения запросов всех игроков. Дипломат считает, что возможности для улучшения ситуации с исполнением российской части продуктовой сделки есть, для этого требуются дальнейшие шаги от всех игроков.

Однако вместо того чтобы совместно искать пути выхода из тупика и обеспечить глобальную продовольственную безопасность, спасти от голода население беднейших стран (согласно отчёту Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2022 году острую нехватку продовольствия испытывали 258 млн человек в 58 странах (+22% за год)), большинство присутствующих в зале как под копирку отчитывали Россию за её решение, говорили, как же плохо она поступила, на какие муки обретает всё человечество.

Лучше всех в этом преуспел, конечно, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица:

«Первые дни после завершения реализации черноморской инициативы полностью свидетельствуют о тех причинах, которые были у Российской Федерации для того, чтобы не продлить инициативу. Они даже не утруждают себя тем, чтобы сформулировать какое-то разумное объяснение — Россия просто намеренно уничтожает потенциал Украины по экспорту зерновых».

Этот тезис украинского представителя доступно разъяснил и опроверг в своём выступлении первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат указал, что если сравнить показатели производства зерновых двумя странами за прошлый год, то на Украине он составил порядка 55 млн тонн зерновых, из которых на экспорт пошло 47 млн тонн, при этом доля пшеницы составляет только 17 млн тонн, Россия же собрала 156 млн тонн зерна, из которых экспортировала 60 млн тонн, включая 48 млн тонн пшеницы.

«Таким образом, простая арифметика наглядно демонстрирует, что Россия занимает 20% мирового рынка пшеницы, доля Украины — менее 5%. Так кто играет большую роль в глобальной продбезопасности? <…> Если же действительно вести речь о насыщении мирового рынка продовольствием и глобальной продбезопасности, то в фокусе внимания должна быть Россия, а не Украина», — заявил Полянский.

Причём Россия осуществляла экспорт не благодаря зерновой сделке, а вопреки тем препонам, которые ей создавали.

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, кто же задаёт тон на мировом зерновом рынке, по запросу российской делегации в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи принял участие независимый макроэкономист Михаил Хазин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

В первой строке своего выступления он подчеркнул, что на сегодняшний день не существует никаких объективных критериев оценки изменения цен на рынках в связи с зерновой сделкой: да, когда она была заключена, произошло резкое снижение цены в связи с тем, что в прошлом году произошло уникальное сочетание неблагоприятных обстоятельств, и надо учесть, что начало сделки совпало с прогнозами на будущий урожай, а он был благоприятный, поэтому падение цен ожидалось, и ничего удивительного в этом нет.

«Если смотреть на объёмы зерна, поставляемого Украиной, то большую часть составляет кукуруза и ячмень, которые не поставляются бедным странам, они в продовольственной программе не используются.

Если говорить только о пшенице, то 30 млн тонн, которые были поставлены по морю, — примерно сравнимый масштаб был поставлен на экспорт Украиной по другим каналам. Нужно учесть, что это зерно было коммерческое, оно принадлежало частным лицам и было уже законтрактовано, т.е. его влияние на рынки в прошлом году связано с тем, что это зерно уже было учтено в текущем балансе.

Если мы будем смотреть на перспективу годовой, 2-летней давности, то картина будет другая: в частности, экспорт зерна из России вырос за последний год, и Россия существенно увеличила поставки пшеницы — вместо 35 млн тонн 58 млн тонн», — объяснил эксперт.

По словам Хазина, поскольку украинское зерно не носило гуманитарный характер, его влияние на поставки в самые бедные страны (в частности Эфиопию, Йемен, Афганистан, Судан, Сомали) абсолютно незначительно — на их долю пришлось всего 3% поставок.

По статистике ООН, остальные 17% зерна поступили странам с доходом ниже среднего, 37% — странам с доходом выше среднего, но больше всего — 44% — странам с высоким доходом.

Такой расклад Полянский объясняет тем, что более 17 млн га пахотных земель на Украине принадлежит западным корпорациям Cargill, DuPont и Monsanto, скупившим угодья после снятия властями по требованию МВФ 20-летнего моратория на продажу земли и, соответственно, ставшими главными бенефициарами украинского зернового экспорта.

Что же касается второй части зерновой сделки, то Хазин, подкрепляя вывод расчётами, прогнозирует, что «уход российского зерна с этого рынка действительно вызовет коллапс».

«Влияние, которое оказывает санкционная политика на логистическую, финансовую ситуацию, приводит к тому, что производство зерна в России для экспорта становится нерентабельным. В этом году такой проблемы пока нет, но в следующем году может оказаться, что поставки российского зерна на рынки из-за такой политики резко упадут. И это будет реально катастрофой на рынках. Цены вырастут очень сильно», — предупредил Хазин.

Дополнительный фактор — поставки российских удобрений.

Россия занимает больше 15% мирового рынка удобрений и значительную часть рынка тех веществ, из которых эти удобрения делаются, прежде всего аммиака. Если количество удобрений, внесённых на поля в этом году сократится, то через год резко сократится урожай по всему миру.

О значении этого типа продукции красноречивее всего говорит один факт — через месяц после начала СВО США вывели российские минеральные удобрения из-под санкций, включив в список жизненно необходимых продуктов и товаров (наравне с лекарствами), чтобы избежать дефицита. Если уж Соединённым Штатам так нужны удобрения, то что же говорить о развивающихся и бедных странах?

Одновременно с вывозом украинского продовольствия в рамках сделки должен был возобновить работу аммиакопровод «Тольятти — Одесса», предназначенный для транспортировки аммиака из России к Черному морю через территорию Украины. Ежегодно он обеспечивал, по словам Полянского, поставки порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, чего достаточно, чтобы накормить 45 млн человек.

Однако 5 июня украинская сторона подорвала эту трубу, в результате чего мировой экспорт аммиака просел на 70%, и никто не осудил эту диверсию и не сказал об упущенных возможностях для обеспечения продовольственной безопасности.

По итогам года действия сделки российские компании остались в убытке: из-за падения стоимости российского зерна на мировых рынках на 30–40% потери аграриев составили $1,2 млрд, производителей удобрений — около $1,6 млрд, рентабельность поставок упала в 2 раза из-за ситуации с морским фрахтом и стоимостью международных расчётов, а стоимость импортного сельхозоборудования и запчастей выросла на 40%, издержки при финансовых транзакциях — на 10%, отметил российский дипломат.

Минобороны Турции/ТАСС Сухогруз Navistar с украинским зерном на борту

«Вдобавок ко всему этому мы ещё и столкнулись с ситуацией, когда режим Зеленского и его западные спонсоры не гнушались вопреки договорённостям использовать гуманитарные коридоры для совершения атак на военные и гражданские российские объекты. Эти действия также оставались без надлежащей оценки со стороны ООН и западных стран. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились?» — задался вопросом Полянский.

Незадолго до начала заседания в Нью-Йорке на брифинге в Москве заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что гуманитарный зерновой коридор из Стамбула до Одессы, Черноморска (Ильичевская), Южного использовался для организации террористических атак по российской инфраструктуре, в том числе Крымскому мосту и военно-морской базе в Севастополе в октябре 2022 года.

«Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под её прикрытием значительные военно-промышленные, топливные и складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наёмников. С прекращением сделки у нас появилась возможность исправить эту ситуацию. Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России», — заявил Полянский.

С 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, Россия рассматривает как потенциальных перевозчиков военных грузов, с 21-го числа Украина ввела аналогичную меру в отношении судов, идущих в направлении российских портов.

Риска перерастания конфликта в результате военного инцидента в Чёрном море — преднамеренного или случайного — следует избегать любой ценой, поскольку это может привести к потенциально катастрофическим последствиям для всех нас, предупредила на заседании Совета Безопасности ООН Розмари Дикарло.

Если западные дипломаты традиционно выступают в роли обвинителей России, то китайские — в роли миротворцев.

Вот и на этот раз заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан вновь призвал стороны конфликта возобновить мирные переговоры как можно скорее, а международное сообщество — создать для этого благоприятные условия.

Зерновая сделка действительно имеет без преувеличения значение для всего мирового сообщества, и Россия не против этого проекта как такового и готова изучить возможность вновь присоединиться к нему, но при одном условии: если будут в полном объёме выполнены все без исключения ранее согласованные принципы участия страны в сделке. А именно:

1. реальный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки;

2. снятие всех препятствий для российских банков, финансовых институтов, обслуживающих поставки продовольствия и удобрений, в частности, речь идёт о незамедлительном подключении к международной банковской системе расчётов SWIFT;

3. возобновление поставок в РФ запчастей, комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений;

4. решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечение всей логистики продовольственных поставок;

5. обеспечение беспрепятственных условий для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, и и т. ч. должен заработать аммиакопровод Тольятти — Одесса;

6. разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью;

7. восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки — она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны ещё богаче.

«Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернёмся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности. Пока же всё, что мы видим и слышим, — это лишь демагогия и лицемерие», — подытожил Полянский.