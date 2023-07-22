Польский вопрос неожиданно громко прозвучал сегодня в ходе заседания Совета безопасности России под председательством Владимира Путина. Открывая его, российский президент предоставил слово директору СВР Сергею Нарышкину.

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявил Нарышкин, ссылаясь на поступающую информацию, «официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину», а «вопрос поражения Украины — это вопрос только времени».

В этой связи у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы вести контроль на западных территориях Украины путем размещения там своих войск. В частности, планируется существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады, которая действует под эгидой так называемого Люблинского треугольника.

В свою очередь президент России констатировал, что «западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления». По словам Путина, киевскому режиму не помогают ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников, которые «были самым активным образом использованы в попытках прорвать фронт нашей армии».

Последнее напрямую касается Польши, ставшей главным логистическим центром по поставкам западного оружия Украине, а также негласно отправляющей в окопы польских наемников и, вероятно, также кадровых военных и сотрудников спецслужб. И хотя польская пресса старается насытить информационное поле «мнениями» различных «экспертов», пропагандирующих «успехи» киевского режима, иногда прорываются альтернативные суждения.

На днях в интервью порталу Wirtualna Polska бывший командующий Сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак так прокомментировал ситуацию на фронте. Он назвал ее «сложной», «прогресс украинского наступления — ограниченным». По мнению Скшипчака, «русские восстанавливаются», и «через месяц-два они смогут остановить контрнаступление украинской армии».

Но что дальше? Просто остановкой «контрнаступления» дело вряд ли ограничится, дальше возможны варианты.

И в этой ситуации Путин не случайно в своем выступлении на Совете безопасности обратился к «некоторым урокам истории ХХ века», а именно к трагедии Гражданской войны, которой воспользовалась Польша, аннексировав некоторые исторические российские губернии и навязав Москве заключение Рижского договора в 1921 году с фактическим признанием отторжения территорий.

Но Рижский мир не стал спасением для деятелей Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Председатель Директории УНР Симон Петлюра расплатился западноукраинскими землями с маршалом Юзефом Пилсудским в обмен на обещание того оказать военную помощь. Территории Варшава забрала, но УНР спасти не спасла. Петлюра подался в эмиграцию и закончил свою жизнь в Париже под пулями одесского анархиста Самуила Шварцбурда.

Финт с «присвоением» Западной Украины столетней давности Варшава может попытаться повторить и сегодня.

Как подчеркнул президент России, киевский режим готов пойти на всё и готов торговать всем — и людьми, и землей. Такие «предатели и сегодня готовы открыть ворота для зарубежных хозяев и в очередной раз продать Украину».

Это предполагает вариант, когда либо нынешняя украинская центральная администрация, либо какие-нибудь западноукраинские региональные лидеры обратятся к Варшаве с просьбой ввести войска, чтобы хотя бы на западной части Украины создать буферное государство и решить важную — в случае для Польши — проблему удержания на месте миллионов потенциальных беженцев, не дав им прорваться на Запад.

Формально польские власти будут при этом до последнего заявлять о своей приверженности принципу территориальной целостности Украины.

Вопрос в том, решатся ли они прощупать белорусское направление. Как подчеркнул Путин, «развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против России», на что «мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами».

А вот что касается киевского режима, то если они «хотят, как это водится у предателей, что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами — это, повторю, в конце концов, их дело, мы в это вмешиваться не будем», сказал российский президент. Равно как дело самих поляков, хотят ли они стать новым «пушечным мясом» Запада взамен ставшего ныне дефицитным украинского.

В любом случае Москва усиливает контроль: Путин поручил Нарышкину внимательно следить за развитием событий.

Это предполагает повышенное внимание за перемещениями польских, украинских и литовских военных подразделений и активностью спецслужб на восточном направлении в целом и особенно на границах с Белоруссией в частности, когда деятельность Варшавы, Киева и Вильнюса будет оцениваться с точки зрения подготовки возможного вторжения альянса Люблинского треугольника на Западную Украину.