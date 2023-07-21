Новую поправку к закону о национальной обороне принял 20 июля Сенат США. Её суть, как сообщает S&P Global, состоит в полном запрете на продажу нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) страны в Китай, Россию, КНДР и Иран. Поправка была одобрена 85 голосами против 14.

Иван Шилов ИА Регнум

В настоящее время министерство энергетики США по закону обязано принимать самые высокие ставки на аукционах по продаже объёмов из SPR от любых участников торгов, кроме организаций, которые находятся под санкциями властей США. Так, в 2022 году почти 1 млн баррелей был продан Unipec America — подразделению китайской государственной нефтяной компании Sinopec, что вызвало резкую критику со стороны республиканцев.

Однако 1 декабря прошлого года официальный представитель министерства энергетики страны сообщал комитету Сената по энергетике и природным ресурсам, что у США нет возможности отслеживать перевозку нефти из SPR после её доставки покупателю и что после этого она может быть ещё не раз перепродана.

Кроме того, в январе 2023 года Палата представителей уже принимала закон, запрещающий продажу и экспорт нефти из стратегического резерва организациям, находящимся в собственности, под контролем или влиянием Коммунистической партии Китая (КПК).

А согласно февральскому отчёту Исследовательской службы Конгресса, из 296 млн баррелей из SPR, реализованных в ходе 18 сделок, начиная с 2017 финансового года, около 7,5 млн баррелей стали собственностью китайских компаний. Но это лишь около 2,5% всего проданного объёма нефти из SPR.

Учитывая все эти обстоятельства, а также принимая во внимание, что две страны в «запретном списке» Сената США — Россия и Иран — сами являются крупными поставщиками нефти на мировой рынок, новая «нефтяная» поправка выглядит странно. Может ли она таить угрозу для экспорта российского «чёрного золота» или для энергетической безопасности Китая — важного стратегического партнёра России — в дальнейшем?

Политический продукт для внутреннего потребления

«Это чисто политическая акция без учёта рыночных реалий, нацеленная на внутреннее пользование, — комментирует заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Дело в том, что ещё в конце 2021 года сложилась парадоксальная ситуация. Руководство США стало пытаться сбить цены на топливо в стране за счёт снижения цен на нефть за её пределами. И начались, помимо прочего, активные распродажи запасов из стратегического нефтяного резерва».

При этом в последние годы во внутренней политике США усилился агрессивный настрой не только по отношению к России, Ирану и Северной Корее, замечает собеседник ИА Регнум. Выросли антикитайские настроения.

«Тема Китая для Соединённых Штатов стала одной из наиболее значимых, — говорит эксперт. — Китай официально на всех уровнях американской власти признаётся врагом, за которого пора взяться всерьёз».

Однако, как замечает Фролов, до сих пор не существовало никаких ограничений на продажу государственной нефти США в Китае. И для противников действующей администрации Белого дома, в первую очередь для консервативных кругов, это стало поводом для критики.

«Но запрет продавать нефть из резервов выглядит беспомощно, учитывая, что основная доля нефтяного резерва уже распродана, — отмечает эксперт. — То, что реализуется сейчас, это крохи по сравнению с объёмами, которые продавались в ходе крупных интервенций в конце 2021-го и в течение всего 2022 года».

Что может Америка на мировом рынке нефти

При этом основной вызов для США и коллективного Запада в целом на рынке нефти состоит вовсе не в том, куда будут направляться объёмы из американских стратегических запасов, замечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Главная проблема — это тщетность попыток удалить с мирового рынка «чёрное золото» из России.

«Мы видим, что меняются нефтетрейдинг и сама система экспорта российской нефти, начиная с географии поставок, — говорит эксперт. — Закрылся европейский рынок. То, что отправлялось в Европу, теперь идёт, например, в Индию. В Европу объёмы поставляются только по одной ветке трубопровода «Дружба» в Чехию, Венгрию, Словакию, Сербию. Немного идёт в Болгарию, куда по-прежнему отгружается в связи с тем, что она получила исключение из эмбарго на российскую нефть на 2024 год».

Егор Алеев/ТАСС

Но в основном нефть из России стала поступать в другие регионы. А западные рестрикции в виде «потолка цены», в свою очередь, обернулись ударом по классической схеме транспортировки, которой ранее традиционно занимались исключительно западные компании.

«Перевозками теперь занимаются только российские компании и так называемый «сумеречный» флот, — рассказывает Юшков. — То есть собственники судов тоже поменялись. Какие-то из них аффилированы с российскими компаниями, какие-то — нет. Но с российскими юрлицами теперь связано гораздо больше перевозчиков, чем раньше».

То есть потери России от транспортировки нефти стали меньше, а западные операторы, в свою очередь, потеряли прежние позиции, указывает собеседник.

«При этом перевозка подорожала для всех, и те же самые объёмы приходится везти дальше и, соответственно, дольше», — замечает ведущий аналитик ФНЭБ.

Существенно изменилось положение и в сфере страхования перевозок, уточняет Юшков.

«Потолок цены для российской нефти, установленный в одностороннем порядке США и их союзниками, запрещает страховать её морские перевозки, если цена объёмов на танкере превышает 60 долларов за баррель, — рассказывает эксперт. — Естественно, никто из прежних страховых компаний с российской нефтью не работает, потому что, как и собственники судов, они просто не понимают, как им работать, чтобы не попасть под западные санкции. Сейчас преимущественно российские компании страхуют, в каких-то случаях — азиатские».

А страхователи, связанные с США и другими странами коллективного Запада, следовательно, потеряли этот сегмент рынка.

«Раньше огромные рынки страхования, перевозок, трейдинга — а это миллиарды долларов в год — Россия полностью отдавала просто за то, чтобы кто-то «пристроил» наши нефть и нефтепродукты, — рассуждает Юшков. — Сейчас часть из этих компаний связана с Россией».

«Не рой яму другому»

Ирония этой ситуации в том, что США с их союзниками, когда вводили ограничения, нацеленные против российской нефти, рассчитывали, что ситуация будет развиваться с точностью до наоборот, замечает гендиректор Института национальной энергетики Фролов.

«Если мы посмотрим на события первой половины 2022 года, то увидим, что все прогнозы, например Международного энергетического агентства (МЭА), говорили о том, что санкции удалят российскую нефть с мирового рынка, — рассказывает собеседник. — В МЭА ждали, что уйдёт 25–30% добываемой в России нефти, а это означало, что добыча должна была сократиться примерно на 2,5–3 миллиона баррелей в сутки. Это огромная величина, достаточная, чтобы началась паника, чтобы нефть подорожала до небывалых уровней».

Но западные лидеры в ответ успокаивали рынок тем, что российскую нефть автоматически заместят поставки из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов, отмечает эксперт.

«На этом фоне принимались решения о санкциях в США и Великобритании, об эмбарго на нефть и нефтепродукты со стороны Евросоюза», — перечисляет Фролов.

Однако, как он указывает, в дальнейшем выяснилось, что формат ОПЕК+, включающий ряд крупнейших стран-поставщиков, в том числе Россию и Саудовскую Аравию, способен координировать свои действия на рынке нефти, выстраивая единую политику в сегменте добычи.

«Оказалось, что Саудовская Аравия и Эмираты, если и читают прогнозы МЭА, то по какой-то необъяснимой причине не воспринимают их как рекомендации к действиям, — иронизирует эксперт. — И сначала министр энергетики Саудовской Аравии, а потом и саудовский принц внятно сказали, что не смогут заместить поставки из России. Это, правда, было воспринято Западом как «мы не хотим», но для рынка в общем-то без разницы».

Таким образом, провальная, в сущности, антироссийская линия коллективного Запада во главе с США на рынке нефти привела к ситуации, в которой влияние недружественных по отношению к России (и в известной степени к Ирану, КНДР и Китаю) стран на глобальную нефтяную конъюнктуру существенно уменьшилось, что стало полной неожиданностью для авторов «санкционного крестового похода».

Если бы оправдался расчёт авторов этой антироссийской политики, то мировой рынок нефти в самом деле оказался бы в новой плохо предсказуемой реальности с постоянным риском резких скачков цен. Такой реальностью Соединённым Штатам действительно было бы проще манипулировать с помощью своего стратегического нефтяного резерва.

Однако события приняли не тот оборот, на который рассчитывали в Вашингтоне. И законодательные решения Сената США наподобие того, которое было принято 20 июля, не способны иметь какие-либо последствия, кроме внутриполитических.