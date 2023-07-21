В Великобритании прозвучали новые резкие антироссийские заявления — только в этот раз они нацелены не на конкретных политиков, а на рядовое население страны. Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в ходе выступления в посольстве Великобритании в Праге призвал россиян… предавать свою страну и доносить зарубежным спецслужбам.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я приглашаю их делать то, что другие делают уже 18 месяцев, и работать с нами. Наша дверь всегда открыта», — сказал Мур. По его словам, секреты российских предателей «всегда будут в безопасности с нами, и мы будем работать вместе, чтобы положить конец кровопролитию».

Слова британского разведчика не остались без внимания и ответной реакции российских властей. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на заявление Мура о том, что у России якобы «мало шансов» на восстановление своих позиций на Украине.

«Если бы у России было «мало шансов» восстановить позиции, вы, Ричард Мур, так бы не суетились», — уверена Захарова.

При этом в вопросе «открытых дверей и сохранения секретов» Захарова отметила, что Муру, возможно, и поверили бы, если бы он «предъявил Скрипалей»: «Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь».

Заместитель главного редактора «Российской газеты», писатель, историк спецслужб Николай Долгополов в комментарии ИА Регнум заявил, что такие заявления главы британской разведки не должны никого удивлять, поскольку на протяжении последнего десятка лет они появляются «с совершенно тупейшей регулярностью».

«Если раньше разведки MI5 и MI6 считались одними из лучших в мире, то сейчас такие заявления еще больше подрывают их авторитет. Что это за разведка, которая призывает российских туристов или релокантов стучать на свою страну? Это свидетельство того, что спецслужбы Великобритании утратили свои некогда довольно высокие критерии.

Если уж идут такие публичные обращения, то, значит, у бритов мало возможностей работать на других разведывательных направлениях, кроме как привлекать к подобной деятельности любителей-непрофессионалов. Ведь нет никакой гарантии, что эти люди не станут обманывать «британских Джеймсов Бондов», стремясь выкачать из них побольше фунтов.

Да и кто из клюнувших может обладать действительно чувствительной информацией? В основном на подобные объявления отзываются либо мошенники, либо публика с расстроенной психикой», — сказал Долгополов.

По его словам, приблизительно с такими же призывами выступает и американская разведка, и этот факт является крайне удивительным: «Ведь в США у разведки нет потолка трат: сколько она требует — столько ей и дают. Впечатление, что и в Штатах не могут верно использовать свой огромный денежный потенциал. Когда в такую серьёзную область человеческой деятельности приходят любители, это всегда опускает разведку на более низкую ступень. То же самое происходит сегодня с MI6. И всё это — свидетельство определённой слабости».

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Мария Бутина («Единая Россия») считает, что к словам Ричарда Мура не стоит относиться всерьёз.

«Любая спецслужба проводит рекрутинг и ищет варианты с перебежчиками, поэтому ничего удивительного здесь нет. Да, это провокационное заявление, но и относиться к нему надо именно так — не более того», — сказала Бутина в комментарии ИА Регнум.

Британская разведка давно и плотно работает в России и с россиянами. Пожалуй, один из самых громких шпионских скандалов прогремел в 2006 году, когда ФСБ России выявила группу британцев, работавших под прикрытием посольства и контактировавших с российскими правозащитниками.

Тогда правоохранители задержали четырёх сотрудников британского посольства и одного завербованного россиянина. В спецслужбах отмечали, что британские шпионы в своей деятельности использовали последние технологические новинки. Тайником для них служил один из камней в сквере на окраине Москвы — внутри него был установлен радиодатчик, который позволял получить и отправить информацию за несколько секунд на расстояние 20 метров.

Согласно шпионской схеме, в заранее оговорённое время в нужном месте появлялся россиянин, завербованный Лондоном. В руках у него был смартфон, который передавал информацию считывающему устройству внутри «камня». Спустя несколько дней мимо этого камня проходил один из шпионов — «сотрудников» британского посольства, и с помощью своего смартфона считывал переданную в «камень» информацию от россиянина.

На опубликованных в СМИ кадрах можно было увидеть помощника официального представителя британской разведки в России Пола Кронтона, второго секретаря посольства Великобритании в Москве Марка Доу, замаскированного «под студента», и двух секретарей-архивистов посольства Эндрю Флеминга и Кристофера Пирта. А вот задержанный россиянин позднее сам признался в шпионской деятельности: по его словам, сотрудники английской разведки завербовали его в одной из заграничных командировок.

При этом Николай Долгополов подчёркивает, что американские и английские спецслужбы занимаются даже не вербовкой, а рекрутированием — «забросом сетей наугад».

«Надеются выловить щуку, а попадается маленький карась. Да и вопросы, которые задают людям, совершенно не изменились с 70-х годов. Как будто работают по старому букварю. Не видно никакой изобретательности, не слышно шагов в ногу со временем. Но вот что изменилось: прибавилось наглости. С такими вопросами и предложениями изменить Родине подходят теперь и к дипломатам, что международными правилами категорически запрещено», — напоминает он.

Мария Бутина, в свою очередь, допускает возможность предательства со стороны так называемых «релокантов» — в том числе и топ-менеджеров, покинувших Россию и имеющих ценные сведения.

«Но каждый из таких людей должен понимать, что, во-первых, предательство родины — это предательство поколений своих предков, которые боролись за нашу свободу и за правду. Это предательство самого себя. Это подсудное, уголовное дело. Таким образом человек становится марионеткой в руках Запада. Надо понимать: людей, попавших в такую кабалу, никогда не отпустят. Получив полезную информацию, их используют и выбросят как ненужную тряпку», — подчёркивает парламентарий.

Она также напомнила, что любая вербовка и провокация, если она не идейная, ведётся на получение компромата: «Поэтому если речь идёт о политиках, чиновниках, бизнесменах — не допускать ситуации, которые могут привести к возможности недобровольной вербовки. К такой могут относиться, например, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, какие-то правонарушения, внебрачные взаимоотношения».

Однако наиболее оптимальный сценарий для исключения подобного развития событий — «быть достойным человеком и служить своей родине верой и правдой», резюмировала депутат.