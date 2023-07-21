Должность посла Германии на Украине недолго пробыла вакантной. Анку Фельдхузен на ответственном посту в Киеве сменил Мартин Егер — дипломат, уже поработавший в горячих точках на посту главы дипломатических миссий ФРГ в Афганистане и Ираке.

Иван Шилов ИА Регнум Анка Фельдхузен и Мартин Егер

Вступая в должность, Егер уже заверил Украину в неизменной поддержке своего правительства в борьбе за территориальную целостность, а также сообщил, что Берлин готов оказать Киеву дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Сложно сказать, повезло ли Украине с подобным назначением или оно должно вызывать в украинских верхах определенную настороженность.

С одной стороны, Мартин Егер — фигура не сказать чтобы яркая. Внешне — скромный кабинетный статс-секретарь в строгом костюме типичного германского чиновника. Он до сих пор не замечен в эпатажных выходках и стараниях всеми правдами и неправдами попасть в объективы телекамер и на передовицы центральных газет, как, например, его недавний коллега по опасному дипломатическому ремеслу в Берлине Андрей Мельник.

Попытки родного МИД во главе с Анналеной Бербок представить Егера как матерого политика, нюхнувшего пороху в горячих точках (в частности, активно популяризируется фото Егера в защитном жилете Бундесвера в составе гуманитарного конвоя в Ираке), выглядят откровенно жалко.

Однако за ничем не примечательной чиновничьей внешностью (в немецком языке для таких, как Егер, существует весьма меткое идиоматическое определение — der Schreibtischhengst — в буквальном переводе: «жеребец письменного стола») скрывается опытный и расчетливый представитель немецкой политической элиты.

Сразу после окончания Мюнхенского университета со степенью магистра искусств в 1994 году Егер попал на работу в министерство иностранных дел Германии, где начал свою головокружительную карьеру. В ней также значатся ведомство федерального канцлера, министерство финансов и министерство внутренних дел земли Баден-Вюртемберг.

Примечательно, однако, что после трехлетнего периода работы в должности пресс-секретаря германского МИД Егер продолжил карьеру в качестве главного лоббиста автомобильного Daimler AG, а также руководителя отдела внешних связей и общественной политики, в задачи которого входили определение и реализация политических интересов компании.

Согласно публикации Die Zeit от 14.03.2013, «концерн Daimler, продажи которого в значительной степени осуществляются за рубежом, использовал опыт работы Егера в министерстве иностранных дел и его стратегический взгляд на международные отношения для контактов с местными политиками».

Стратегическими знаниями Егер делился со своей группой «политической разведки», которой он каждые шесть недель представлял отчет о важных областях, где, по его мнению, Daimler следовало бы предпринять определенные действия. Помимо прямой связи с высшим руководством корпорации в Штутгарте, Егер имел доступ к офисам в Берлине, Брюсселе, Вашингтоне, Москве, Пекине и Токио.

В свете того, что должность, занимаемся Егером в Daimler, была пределом мечтаний для любого амбициозного человека, настроенного на построение успешной карьеры, возвращение Егера на дипломатическую службу с назначением послом в Афганистане на первый взгляд выглядит несколько странным. Однако впечатление понижения в должности в данном случае обманчиво и никого не должно вводить в заблуждение.

С 2014 года Мартин Егер последовательно занимает посты посла в Кабуле, Багдаде и Киеве — с точки зрения западного обывателя несомненно в горячих точках, где угроза пострадать от взрыва СВУ или шальной ракеты более чем реальна. В этих регионах, как представляется германским гражданам, их дипломатия имеет неплохие шансы проявить свое искусство в достижении мира, гармонии и взаимопонимания между частями общества, разделенными гражданским конфликтом, имеющим национальные, религиозные и культурные корни.

Вполне вероятно, что германский deep state рассматривает Егера — безусловно карьерного дипломата, тесно связанного с партией ХДС/ХСС и промышленными элитами Германии, — как стратегический резерв на смену нынешнему министру иностранных дел Анналене Бербок.

Замена может состояться, если «зеленая фрау» в ходе исполнения очередного дипломатического кульбита на 360º настолько заиграется в собственную исключительность, что ее отставка станет для части германского истеблишмента и международных партнеров Германии вопросом принципа. Либо же если нынешняя «светофорная коалиция» распадется, не выдержав внутренних противоречий, и новому кабинету, сформированному при участии христианских демократов, достанется пост министра иностранных дел.

Опыт Егера как дипломата и лоббиста вряд ли сможет как-то помочь Украине в продолжающемся конфликте. Сам Егер и его покровители, скорее всего, рассматривают его новый пост в Киеве лишь как очередную карьерную ступеньку и красивую строчку в резюме на пути к более высокой цели.