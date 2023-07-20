После почти суток раздумья киевский режим нашел чем ответить на заявление Минобороны РФ от 19 июля, в котором было сказано о готовности рассматривать все идущие на Украину суда в качестве «потенциальных перевозчиков грузов военного назначения». То есть, проще говоря, как законные цели для российской армии.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

И украинские политики не нашли ничего лучше, кроме как отзеркалить это сообщение. «Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, <…> могут рассматриваться Украиной, как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», — говорится в заявлении украинского ведомства.

При этом, несмотря на кажущуюся зеркальность в формулировках, методы реализации угрозы у России и Украины будут совершенно разными.

Так, у Москвы есть целый спектр возможностей для того, чтобы остановить идущие суда. На них можно высадить десант с вертолетов (как сделали израильтяне с турецким «гуманитарным» судном «Мави Мармара»), после чего сопроводить в российский порт.

Можно высадить десант с корабля. Можно, наконец, просто пострелять по курсу идущего судна, для того чтобы оно развернулось или отправилось в указанном направлении. На крайний случай его можно потопить.

У киевского режима же такого разброса вариантов нет. «Нюанс в том, что Украина не в состоянии обеспечить остановку, досмотр и сопровождение гражданских судов в свои порты, поскольку у неё нет своего морского флота. Единственное, что они могут сделать, — это теракты в отношении гражданских судов своими беспилотными лодками со взрывчаткой», — считает российский военный эксперт Андрей Клинцевич.

Как отмечает автор блога на военно-морскую тематику H I Sutton, в распоряжении ВСУ имеются шесть различных моделей морских беспилотников. В частности, для атаки на бухту Севастополя в воскресенье 16 июля были использованы дроны, сделанные на базе гидроцикла Kawasaki STX, которые могут развивать скорость до 100 км/ч. Модель была оснащена контейнером, происхождение которого пока не установлено. Предположительно, дрон получил дополнительный бак с топливом, что увеличивает дальность его применения или блок взрывчатки.

Также ВСУ используют линейку морских дронов собственного производства. По данным H I Sutton, беспилотники способны действовать на расстоянии до 400 км и находиться в море на протяжении 60 часов. Если беспилотники этой модели будут запущены с острова Змеиный, они смогут достигнуть района, находящегося между морскими экономическими зонами России и Турции — в 100 км от южнее побережья Крыма и в 160 км севернее турецкого Синопа.

Могут и будут

Вопрос в том, будут ли бить? И здесь есть два измерения: военно-техническое и имиджево-политическое.

С военно-технической точки зрения у Киева возможности есть — на вооружении киевского режима находятся не только начиненные бомбами беспилотники, но и западные противокорабельные ракеты.

Да, количество этого вооружения будет убавляться с каждой новой волной российских воздушных ударов. «Мы очень хорошо прошлись по тем объектам в Одесской области, где перепрошивались и готовились беспилотники. В частности, превратили в прах эллинг с этими беспилотниками», — поясняет ИА Регнум военный журналист, капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Однако что-то еще осталось — и этого «чего-то» вполне достаточно для атаки на судно. Нужно понимать, что много таких атак и не нужно, достаточно потопить один-два сухогруза или танкера, для того чтобы страховые компании отказались страховать идущие в российские порты суда. А ни один судовладелец (по крайней мере, иностранный) свое судно без страховки никуда не пустит.

Опыт атак у киевского режима тоже есть. «Они уже атаковали беспилотниками два наших корабля, которые охраняли «Турецкий поток» далеко от наших берегов. Также мы помним, что произошло с ракетным крейсером «Москва». Ну и, наконец, им помогают в плане целеуказания западные спутники и самолеты-разведчики», — говорит Василий Фатигаров.

Причем речь не идет о каких-то атаках под конкретные даты или события. Нет, киевский режим практически с самого начала СВО проводит системную диверсионную работу против российских объектов на Черном море.

«Диверсанты — не политики. Они не привязывают свои действия к политическим событиям, а делают тогда, когда могут сделать. Как только они увидели брешь в защите Крымского моста, то быстро все просчитали и ударили», — говорит Василий Фатигаров.

С политико-имиджевой точки зрения у киевского режима тоже много поводов ударить — и практически нет ограничений. Любое потопленное судно, идущее в российский порт (особенно в регионах, которые до 2014 года принадлежали Украине), будет «продано» украинскому населению как грандиозная победа, а также как еще одно свидетельство возможности Украины победить.

Никаких имиджевых потерь от этого удара киевский режим не понесет. Мировые СМИ, как обычно, прикроют его на информационном фронте, называя потопленное судно «средством доставки оружия российской армии».

Нужно лишь правильно выбрать само судно. Желательно, чтобы оно принадлежало либо близким партнерам России, например иранцам, либо тем, кого хотят щелкнуть по носу американцы, например китайцам.

Тогда Запад не только прикроет, но и поддержит — тем более что последующее за этим резкое сокращение потока судов в черноморские порты России будет позиционироваться как грандиозный успех в политике по международной изоляции Москвы.

Чем ответим?

Таким образом, заявление украинских властей не стоит воспринимать как пустую или малозначимую страшилку. «Недооценивать эту угрозу не стоит — гражданские суда могут атаковаться британскими морскими дронами (в том числе и в международных водах) и беспилотниками», — уверен российский военно-политический блогер Борис Рожин. «Бомбили и будут бомбить всё, что смогут. От бессилия и злобы в соответствии с идеологией террора», — говорит Василий Фатигаров.

Vincenzo Circosta/ZUMA Press Wire Service/ТАСС

И теперь вопрос в том, как России этой угрозе противостоять.

Да, можно понадеяться на российские оборонительные системы, которые регулярно разрушают планы украинских террористов. «У нас есть мощные и надежные средства защиты, а из ранее сделанных ошибок сделаны выводы», — констатирует Василий Фатигаров. Однако тут же добавляет прописную, в общем-то, истину: «Однако с технической точки зрения не бывает абсолютных средств защиты, как и стопроцентных средств поражения».

Российские системы могут предотвратить 20 попыток теракта, но на 21-й киевский режим добьется своего — как это и было, например, с Крымским мостом. А в случае судов, как отмечалось выше, достаточно потопить одно-два судна, для того чтобы грузопоток в тот же Новороссийск (важный порт с точки зрения российской стратегии обхода западных санкций) серьезно сократился.

Есть и другой вариант — сделать украинский терроризм максимально опасным для самих террористов. «Только сочетание сильной государственной власти, мощная военная машина и неотвратимость ответственности за теракты может защитить на сто процентов. Аналог — защита от киллера. Никакая охрана не поможет, если захотят убить. Если, соответственно, не ощутят на собственной шкуре пагубность ударов по мосту, Крыму и Белгороду с Курском, будут продолжать», — уверен Василий Фатигаров.

Методы продемонстрировать пагубность могут быть разные. Как уже давно обсуждаемые в российском экспертном сообществе (в виде атаки по центрам принятия решений в Киеве — Верховной Раде, Банковой, СБУ, Минобороны Украины), так и интенсификация боевых действий.

«Нам придётся ускорять сроки начала проведения сухопутной операции по освобождению Одессы и Николаева, параллельно уничтожая военную инфраструктуру врага на Северном Причерноморье», — объясняет ИА Регнум политобозреватель ТРК Крым Сергей Веселовский. Предварительно, естественно, к этой сухопутной операции хорошо подготовившись.

Наконец, можно наказывать не Украину, а тех, кто поддерживает ее террористическую деятельность. «Необходимо в рамках гибридной войны нанести значимое поражение военно-технической составляющей стран НАТО. Не обязательно афишировать, но они знать будут», — говорит Василий Фатигаров. Например, приземлять западные беспилотники над Черным морем — те самые, которые помогают киевскому режиму устраивать теракты.

И тогда их не будет.