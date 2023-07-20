Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко вновь поднял крайне болезненный для общества вопрос, касающийся абортов и их регулирования в России. В ходе заседания Госдумы РФ российский министр заявил, что снижение числа абортов в России — это ключевая задача, с которой работает ведомство.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня количество абортов за последние годы сократилось в разы, но резерв ещё есть. <…> Тема (проведения абортов. — Прим. ред.) в государственных учреждениях, на мой взгляд, заслуживает внимания <…> для того чтобы обсудить — это точно», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос депутата Татьяны Буцкой об отношении к предложению оставить возможность оказания услуг аборта только в государственных клиниках.

Министр также рассказал о случаях, когда частные клиники не выдерживали «неделю тишины» в отношении пациенток, прежде чем провести аборт.

Призыв к ограничению абортов в частных клиниках уже звучал из высоких кабинетов: например, с таким предложением в 2021 году выступала член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева. А в РПЦ не только это поддерживают, но и вовсе призывают вывести аборты из системы ОМС.

В качестве альтернативы обсуждалась и идея так называемого пренатального усыновления, когда женщинам, решившимся на аборт на стадии беременности, предлагалось бы найти родителей, желающих усыновить её ребёнка. Правда, дальше обсуждений дело не пошло.

При этом в России фиксируется ежегодное снижение числа абортов. Согласно опубликованным данным Росстата, в 2019 году врачи государственных клиник в рамках ОМС провели 621 652 процедуры прерывания беременности, в 2020 году — 553 495, в 2021 году — 517 737.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Элеонора Шагербиева в комментарии ИА Регнум полагает, что государственные клиники, работающие по ОМС, могут попросту не справиться с объёмом абортов в случае исключения услуги прерывания беременности из частных клиник.

«Статистика абортов уменьшается, но не в тех объёмах, в каких нам хотелось бы. Насколько я знаю, в рамках ОМС не делают фармакологическое прерывание беременности — то есть прерывание таблетками, когда женщина получает услугу без медицинского инструментального вмешательства.

Всё проходит с минимальными осложнениями: за свою 20-летнюю практику фармакологических прерываний осложнения были единичными, и то это решалось в большинстве случаев нехирургическим путём. Насколько я знаю, ОМС не покрывает фармакологические прерывания, а это значит, что женщин опять будут выскабливать, опять будут инструментальные воздействия, а для женщины это достаточно большой стресс. По моему мнению, государство к этому ещё не готово», — сказала Шагербиева.

Медик отмечает, что частные клиники пока ещё лидируют по сравнению с государственными по сервисной составляющей, поскольку там всё реализуется без долгих очередей и без негативного отношения врачей: «Женщины готовы платить именно за сервис и качество помощи. Наверное, ОМС не готово. Я не против, чтобы это всё выводилось из частной сферы в ОМС, и принципиально против я не выступаю, но пока ещё у нас не готовы к этому».

Лидер организации «Движение за жизнь» Сергей Чесноков в комментарии ИА Регнум поддержал инициативу министра Мурашко «как промежуточную».

«Полностью поддерживаем, потому что частные клиники дают какую-то статистику, но это всё абсолютно непрозрачно, поскольку частные клиники — это «серая зона». Частные клиники заинтересованы в производстве абортов. Они не позволяют проводить предабортное консультирование, то есть женщины не имеют возможности передумать», — сказал Чесноков.

По его словам, редкая частная клиника имеет возможности государственной и в случае какого-то обострения из частной больницы женщину всё равно повезут в государственную, где её будут спасать: «При том что мы вообще выступаем против убийства ребёнка до его рождения, мы полностью поддерживаем эту законодательную меру как промежуточную».

Согласно данным того же Росстата (включая предварительные за 2023 год), в России наблюдается приближение уровня демографической ямы. По этим данным, наименьшее число новорожденных в новейшей истории России было в 1999 году — 1,2 млн. Итоги 2022 года говорят о том, что страна вплотную подошла к показателям этой «ямы»: 1,3 млн новорожденных. За первые пять месяцев 2023 года в стране родилось 511 тысяч детей, а это чуть более ста тысяч ежемесячно. Такой темп может приблизить население к показателю 1999 года.

При этом многие аналитики опасаются, что выведение абортов из частной сферы может приблизить появление в стране подпольных абортариев. То есть мест, где прерывание беременности будет проходить на частной основе, но без разрешения и лицензии. Это влечёт за собой целый ряд рисков для здоровья женщин, обращающихся в такие центры.

Правда, Сергей Чесноков сомневается, что рост числа подпольных абортариев в России произойдёт, поскольку сейчас, по его мнению, государственные клиники предоставляют достаточно качественные услуги.

«Тема с нелегальными абортами очень раздута. Даже в условиях полного запрета от нелегальных абортов будет гибнуть меньше женщин, чем в нынешних условиях, поскольку сами по себе аборты несут последствия для здоровья женщины — просто они отсроченные и редко попадают в статистику.

20 тысяч смертей в год от рака груди — в половине случаев в анамнезе есть аборты. Здесь же речь идёт не о запрете абортов, а по выведению их из частных клиник. Это нравственный вопрос, демография, и отсутствие предабортного консультирования и статистики — наиболее значимые моменты», — сказал Чесноков.

Элеонора Шагербиева выразила надежду на то, что даже при варианте с появлением таких абортариев пациентки всё равно будут делать выбор в пользу осознанности, а не нести риски в связи с абортом.

«Звучит очень страшно — подпольный абортарий, но, по большому счёту, таких абортариев в подвалах я не видела. Так или иначе, они оказывают какую-то медпомощь в центре. Безусловно, женщина будет искать там, где лучше — сейчас женщины репродуктивного возраста более избирательны, и я надеюсь, что они будут выбирать качество помощи», — сказала Шагербиева.

Сегодня граждане совершают более осознанные поступки, однако исключать появления и распространения подпольных абортариев в случае вывода прерывания беременности из частной медицинской практики нельзя, резюмировала эксперт.