Пока Запад обещает поставить Украине истребители американского производства, ВСУ рискуют остаться без вертолётов. Высокие потери в личном составе и штурмовой авиации вынуждают Киев обращаться к странам бывшего «Восточного блока» за вертолётами советского производства.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский Ми-24

О намерении отдать ВСУ все имеющиеся у них вертолёты уже заявили Хорватия и Эстония. Поставки авиатехники ведут Польша, Северная Македония, Чехия и Словакия. Однако и эти запасы не безграничны.

Тем более что украинские ВВС продолжают терять не только лётную технику, но и военных лётчиков. Британская газета The Times взяла интервью у экипажа украинского вертолёта Ми-8, который раскрыл не самые приятные подробности своей службы и пожаловался на высокие потери.

По словам пилотов, вертолёты вынуждены совершать один боевой вылет в сутки, экономя авиационные боеприпасы и ресурс техники, которая нуждается в ремонте из-за высокой степени износа.

Кроме того, половина личного состава подразделения, в котором служат пилоты, была уничтожена в предыдущих боях. Оставшиеся осознают, что каждый боевой вылет может стать последним из-за активности российских систем противовоздушной обороны и истребительной авиации.

«Российские самолеты намного качественнее наших», — признают украинские лётчики.

Основными боевыми машинами штурмовой авиации ВСУ остаются военно-транспортные вертолёты Ми-8 и штурмовые вертолёты Ми-24, произведённые ещё в советские годы. В то же время ВКС России при нанесении воздушных ударов используют современные вертолёты Ми-28 и Ка-52.

Как отметил в комментарии ИА Регнум лётчик штурмовой авиации, ветеран военных действий на условиях анонимности, каждый отдельный вертолёт российских ВКС превосходит украинский по ряду показателей.

«Если не брать численное превосходство наше, не брать средний возраст машин пока, а вот взять каждую конкретную машину и её боевые качества у нас и у них. Так вот, украинская авиация занимается преимущественно «кабрированием». Это когда пилот вертолёта задирает нос машины и даёт залп неуправляемыми боевыми ракетами. Получается аналог реактивной системы залпового огня для бедных. Точность таких ударов очень условная.

Наши вертолёты используют ряд управляемых вооружений. Тут и противотанковые комплексы «Вихрь», которые, кстати, точечно уничтожают сейчас их технику на запорожском направлении, и современные разработки. Например, «Лемуры», как их лётчики называют. Это многоцелевая управляемая ракета — ЛМУР, она же «Изделие 305». У неё дальность поражения за 10 км, что позволяет наносить точные удары, оставаясь вне зоны действия ПВО противника.

Поэтому даже по этому показателю они отстают серьёзно. Штурмовая авиация у них сейчас больше вспомогательные функции выполняет, и эффективность вылета одного украинского вертолёта ниже, чем у нашего», — отмечает эксперт.

По оценке аналитического портала Lostarmour, пользователи которого фиксируют потери в военной технике на основании данных из открытых источников, в ходе специальной военной операции украинские ВВС потеряли как минимум 14 вертолётов Ми-8, три Ми-24, один вертолёт Ми-14.

Yulii Zozulia/Ukrinform via ZUMA Press Wire/TASS Вертолет Ми-8

Англоязычный аналитический портал Oryx приводит цифру в 31 уничтоженный вертолёт всех типов. Кроме того, большое количество вертолётов было потеряно украинской авиацией в период с 2014 по 2022 год.

Реальные же потери ВСУ могут быть гораздо выше, поскольку часть лётной техники была уничтожена на аэродромах базирования.

Страны НАТО смогли лишь частично восполнить эти потери. Хорватия передала ВСУ 14 вертолётов Ми-8, ещё четыре машины передала Словакия. Однако часть из них пришлось доставлять на тягачах, поскольку машины находились в нелётном состоянии.

Польша согласилась передать ВСУ 10 вертолётов Ми-24, однако их состояние также вызывает вопросы. Ещё 14 вертолётов этой модели согласилась передать Македония. Ещё пять вертолётов Ми-17 (экспортная версия Ми-8) передали США, взяв технику из состава бывших ВВС Афганистана.

Однако, обращает внимание собеседник ИА Регнум, большая часть переданных ВСУ машин не предназначена непосредственно для ведения боевых действий.

«Вот возьмём Ми-8/Ми-17. У него задача какая: доставить группу десанта, прикрыть её огнём при необходимости. Тяжелого вооружения они не несут. Это задача для Ми-24/Ми-35. Таких машин, да ещё в боеготовом состоянии, у ВСУ сейчас десятки. Разные цифры есть, но я предположу, что до 40 штук годных к использованию. Больше взять неоткуда, всё уже выгребли подчистую», — отметил специалист.

Эксперт также обратил внимание на то, что украинские лётчики жалуются на нехватку боеприпасов для имеющихся у них вертолётов. По словам специалиста, Запад не в состоянии возместить нехватку авиационных ракет из-за того, что их производство находится в России.

Ранее США и Великобритания уже предоставили Украине «умные» авиационные ракеты Hellfire (в британском варианте — Brimstone), Киев получил также партию неуправляемых ракет Zuni американского производства. Однако они не используются украинскими ВВС.

«Речь про банальные неуправляемые авиационные ракеты С-8. Их всегда производили у нас в Самаре, по-моему, или в Кирове. Аналогично с более тяжёлыми С-13, которые используются вертолётами Ми-24. Взять их физически неоткуда, потому что запасы стран Восточной Европы показывают дно.

А все ракеты, которые поставлял Запад, по крайней мере, до недавнего времени, запускались только из наземных контейнеров, сделанных местными кулибиными. От этого сильно страдают их боевые качества. Возможно, что они будут использованы для вооружения той техники, которую Киев ждёт с Запада, но это только догадки», — говорит источник.

Как отмечает Times, украинские лётчики надеются в будущем получить штурмовые вертолёты, а также ракеты и другие вооружения западного производства. Однако и этот вариант представляется крайне маловероятным.

«Штурмовые вертолёты как таковые производят всего несколько стран. Это Россия, Китай, США и несколько европейских стран. Европейские можно сразу отмести по ряду причин. Остаются только США — это либо AH-64 Apache, или AH-1Z Viper, или «Чёрный ястреб» — UH-64.

«Апачи» сразу можно исключать, потому что их украинцам никогда не доверят: для Штатов очень важна репутация этой машины на мировом рынке. Остаются более лёгкие машины, но даже они у американцев все на балансе, лишних нет. Так что если украинцам что и «перепадёт» — это списанные AH-1 Super Cobra, которые, правда, были разработаны для войн прошлого века, но в целом могут заменить советские по своим ТТХ и выступить как носители тех же «Хеллфаеров» и «Бримстоунов».

Но пока их достанут со складов, пока переоснастят — это месяцы работы и десятки миллионов долларов. Поэтому получается, что сейчас нет западных вертолётов, которые ВСУ могут получить», — отмечает собеседник ИА Регнум.

Пока Запад ограничился передачей Украине одного вертолёта UH-64 Blackhawk и трёх транспортных вертолётов S-61 Sea King, что явно недостаточно для перевооружения ВВС воюющей страны. Тем более что никакие поставки вертолётов других моделей более не анонсировались.

Поэтому пока украинские лётчики мечтают о новых вертолётах, их штурмовая авиация расходует последние запасы ракет и в обозримом будущем рискует превратиться в пережиток советского прошлого.