Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил об отказе Варшавы выполнять постановление Европейской комиссии, предписывающее открытие границ для ввоза злаков с Украины. По словам премьера, «мы не будем открывать границу», и «если Еврокомиссия не продлит запрет — мы сделаем это сами».

Сергей Корсун ИА Регнум

Свое заявление Моравецкий сделал в ходе встречи, организованной по инициативе министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса. В ней приняли участие министры сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Словакии Юзеф Биреш, Румынии Флорин-Ионуц Барбу и Болгарии Кирилл Витев.

Участники совещания подписали декларацию о необходимости продления «превентивных мер» против импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины после 15 сентября 2023 года. Разработанный документ будет представлен на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского союза в Брюсселе 25 июля 2023 года.

«С точки зрения аграрного сектора война на Украине вызывает все более серьезные последствия для сельскохозяйственного рынка, — подчеркнул Моравецкий. — Правительство приняло принцип: они не должны быть разрушительными для польского сельского хозяйства. Именно поэтому мы закрыли границы для продуктов с Украины, когда они хлынули в страну и дестабилизировали сельскохозяйственный рынок».

При этом Варшава заявляет, что ее действия «не направлены против Украины».

Однако в Киеве, похоже, придерживаются противоположного мнения. На встречу в польской столице был приглашен министр сельского хозяйства Украины Роман Лещенко, но вопреки предварительным договоренностям он так и не приехал.

Более того, в день совещания украинское правительственное информационное агентство Укрінформ опубликовало интервью с послом Украины в Польше Василием Зварычем, в котором речь шла о зерновых проблемах. Дипломат отметил, что для киевского режима сельскохозяйственная отрасль «едва ли не единственная, которая дает доход и помогает наполнять сосредоточенный на военных целях бюджет Украины».

Поэтому, сообщил Зварыч, «мы против любых односторонних шагов, запрещающих экспорт украинской продукции в страны ЕС». Киев считает, что этот вопрос должен решаться в рамках Евросоюза, будучи прерогативой Брюсселя. «Не должно быть никаких односторонних эмбарго или ограничений со стороны ЕС на украинскую продукцию», — заявил посол.

Однако правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) в ходе нынешней избирательной кампании по выборам в Сейм и Сенат вынуждена считаться с фермерами, а не с Киевом. В день, когда министры пяти стран собрались на свое совещание, перед зданием министерства сельского хозяйства Польши прошел пикет движения «Обманутая деревня».

EPA/Bartlomiej Wojtowicz/ТАСС Польские фермеры на акции протеста

Участники протестной акции обратили внимание на то, что после краха зерновой сделки, позволявшей киевскому режиму экспортировать продукцию морским путем, возрос риск притока украинского зерна сухопутным путем, что «может привести к дестабилизации польского рынка».

«Обманутая деревня» призвала правительство внимательно отнестись к «недобросовестной конкуренции с украинской стороны». Члены движения считают, что Варшава на самом деле помогает не рядовому украинскому фермеру, а «международным агрохолдингам, чей бизнес на Украине оказался под угрозой».

Суждения такого рода обозначают тенденцию польского общественного мнения, убеждающегося в опасности для Польши «евроинтеграции» Украины. Здесь нет хорошего решения, говорит президент Польско-украинской торговой палаты Яцек Пехота, так как «крайне сложно одновременно заботиться об интересах польских фермеров и поддерживать Украину».

И дело не только в этом.

Как отмечает польский журнал Do Rzeczy, маловероятно, что в будущем польско-украинская «дружба» выдержит испытание временем. Украина станет на Западе главным конкурентом Польши, поскольку Киев будет ориентироваться не столько на Варшаву, сколько на западноевропейские столицы.

Украинское сельское хозяйство, в значительной степени контролируемое западными корпорациями, управляющими крупными предприятиями, будет создавать большие проблемы для польских фермеров. Примером тому, отмечает издание, служит импорт украинского зерна и малины в этом году.

«Своих грандиозных успехов за последние тридцать лет Польша добилась, разумеется, непреднамеренно, во многом за счет Украины, — констатирует журнал. — Достаточно вспомнить, что польский ВВП за последние 30 лет вырос более чем в пять раз, в то время как украинский ВВП за тот же период все еще находится на уровне 1991 года. При этом у украинцев есть большие преимущества. Дешевая рабочая сила, дешевая энергия, менее раздробленное сельское хозяйство».

Понятно, что «Право и Справедливость» не может позволить себе открыто солидаризоваться с приведенным выше мнением. Но и не учитывать его она не в состоянии. В этой ситуации PiS будет стараться переводить стрелки на Брюссель, обвиняя его в давлении на Польшу с целью допустить ввоз украинских сельскохозяйственных культур.

Своих сторонников правящая партия, возможно, и убедит. Но поверят ли ей колеблющиеся избиратели? Это представляется спорным.