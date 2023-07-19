В понедельник, 17 июля, в Брюсселе открылся двухдневный саммит Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

Иван Шилов ИА Регнум

В европейских, да и в других мировых СМИ от события, затрагивающего такой далекий регион, ожидали определенной привязки к реалиям Старого Света: например, разговора об Украине, оружейных поставках и очередного марша солидарности против России или, на худой конец, Китая.

Однако с самого начала все пошло куда-то не в ту степь — и на первый взгляд «случайно».

Еще 30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «некоторые латиноамериканские страны» наложили вето на его присутствие на саммите ЕС — СЕЛАК в Брюсселе.

Развернулся дипломатический скандал в лучших традициях евросоюзных кулуаров, ведь украинские власти уже прочистили горло для того, чтобы вновь начать требовать денег и вооружений. На руках у украинского лидера уже было персональное приглашение посетить мероприятие от премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Учитывая, что с первого июля власти Испании председательствуют в Европейском совете, амбиции украинских политиков имели реальное обоснование. Но все снова пошло не так: партнеры из СЕЛАК возмутились, что Санчес поступил настолько самовольно, и аннулировали приглашение. А вместе с приглашением и конкретику при обсуждении украинского вопроса на полях саммита.

Общая атмосфера

Впрочем, от отсутствия большого количества жовто-блакитных тем присутствующие мало страдали, ведь в большей степени все приехали решать собственные вопросы товарно-денежного характера.

А как бы проходило обсуждение выделения Европейским союзом 45 миллиардов евро для инвестиций в страны Латинской Америки, если бы под боком сидел безостановочно просящий денег украинский президент?

Да, довольно неудобно, в связи с чем вполне реален вариант того, что приглашение Зеленского «зарезали» в том числе и его европейские союзники.

Другим заметным событием саммита стало подписание Европейской комиссией соглашения с Аргентиной по поводу содействия поставкам СПГ в Европу в обмен на сотрудничество в области зеленой энергетики. Правда, в настоящий момент документ не обладает юридической силой.

Отметились и власти Венесуэлы, отправившие в Брюссель вице-президента Боливарианской республики. Делси Родригес выступила с рядом заявлений. Но по большей части она прибыла для участия во встрече с венесуэльской оппозицией в лице Херардо Блайда, где также присутствовали лидеры Франции, Бразилии, Колумбии и Аргентины. После обсуждений, длившихся, по данным властей Аргентины, больше двух часов, стороны были призваны к разработке «дорожной карты» президентских выборов, которые должны пройти в Венесуэле в 2024 году.

На экономическом поле ожидаемо отметилась делегация из Чили. Это неудивительно: страна занимает второе место в мире по добыче лития. При этом большая часть южноамериканского лития отправляется в страны Старого Света как раз из чилийских портов.

Также относительно недавно президент Чили Габриэль Борич заявил о национализации добычи данного природного ресурса, что навело в европейском сообществе определенный шорох. Множество европейских компаний в настоящий момент принимают участие в разработке месторождений Чили, а кое-кто даже владеет ими (например, польская KGHM владеет медно-молибденовым рудником Сьерра-Горда).

В связи с этим власти отдельных стран ЕС стремились как обсудить сохранение прежних условий работы (например, в вопросах налогов на прибыль), так и озаботились заключением национальных соглашений об экономическом сотрудничестве, чтобы не упустить момент захода на рынок.

Вслед за Чили неочевидным фаворитом саммита выступил Суринам. После прошлогоднего «нефтяного бума», когда в южноамериканской стране были обнаружены внушительные запасы нефти, побеседовать с ее лидером Чаном Сантохи захотели сразу и Эммануэль Макрон, и премьер Нидерландов, и еврокоммисар Тиммерманс.

Ярмарка популизма и репарации

Участники мероприятия успели отметиться и рядом весьма интересных заявлений.

Например, президент Гондураса Сиомара Кастро потребовала от европейского сообщества (имея в виду Великобританию) вернуть арестованные финансовые активы венесуэльского народа и сообщила, что в таком положении может оказаться каждый из присутствующих.

Дополнительно Кастро заговорила о необходимости снятия блокады с Кубы, возобновления торговых отношений с Никарагуа и, как ни странно, об освобождении Джулиана Ассанжа.

Вице-президент Венесуэлы ожидаемо подняла тему снятия экономических санкций с Боливарианской республики, а также предъявила претензии президенту Парагвая, потребовав от него вернуть долг размером в 360 миллионов долларов за поставку нефтепродуктов, уже осуществленную Венесуэлой.

Дальше всех продвинулась Аргентина, добившись включения в итоговое заявление саммита вопроса о спорных Мальвинских (Фолклендских) островах. Особо животрепещущего и скандального в этом ничего нет — в заявлении просто появились слова о том, что Евросоюз «принял к сведению историческую позицию стран СЕЛАК».

Для властей Аргентины же это стало «новым призывом международного сообщества к Великобритании вернуться к переговорам о суверенитете с Аргентиной».

Учитывая тенденции такого рода встреч последних лет, относиться к вышеуказанным заявлениям иначе, чем как к политическому шуму, крайне проблематично.

И вот здесь совсем иным выглядит заявление премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса, председательствующего в СЕЛАК и призвавшего провести переговоры об экономических репарациях за колонизацию и порабощение.

Во-первых, это задало настроение для риторики в совершенно других вопросах: Гонсалвес еще перед саммитом заявил, что работорговля помогла разжечь промышленную революцию, которая заложила основу для благосостояния Западной Европы. Следовательно, Европе — а особенно Испании — теперь неплохо бы поделиться с бывшими угнетенными, а не попытаться заработать на них еще раз.

Во-вторых, неплохо было бы обратить внимание, что Сент-Винсент и Гренадины — как и многие другие карибские государства — являются членами британского Содружества наций и уже получают определенные «компенсации» от бывших работорговцев. Да что там компенсации, британские инвестиции во многом обеспечивают микрогосударствам худо-бедное, однако же выживание. А что стоит в обмен за это протолкнуть на мировой политической арене пару-тройку нужных заявлений?

Таким образом, разговоры о вине колонизаторов на фоне не самых больших обещанных инвестиций Евросоюза (для сравнения: товарооборот региона с Китаем составляет 500 миллиардов долларов) выглядят как подводка к новым экономическим вливаниям — на этот раз в проекты социального порядка.

Стоит учесть, что уже упомянутые 45 миллиардов евро Евросоюз инвестирует в течение нескольких лет и только в сферы, связанные с зеленой энергетикой и добычей редкоземельных металлов (то есть в проекты, уже работающие в Латинской Америке по протекции ЕС). При этом он претендует на то, что подобные вложения сделаны во имя конкуренции с Китаем и его инициативой «Один пояс, один путь».

Такая сумма, хоть и выглядит на страницах газет весьма внушительно, является каплей в море. Однако это позволит продолжать выводить деньги из Европы в Западное полушарие и вкладывать их в производства, приносящие доход американским корпорациям.

Для стран Европы в отличие от европейских чиновников, которые сумеют достаточно обогатиться при отмыве регулярных денежных траншей, подобный поворот никакой «дипломатической победой» не является. Старый свет продолжают покидать производства химической, металлургической машиностроительной промышленности. Причем переезжают они как раз в богатое дешевой рабочей силой и сырьем Западное полушарие.

Война в Европе или война за Европу?

Многие иностранные и российские эксперты по результатам саммита ЕС — СЕЛАК сделали вывод о том, что страны Латинской Америки не дали Европейскому союзу «втянуть себя в антироссийское русло».

Действительно, латиноамериканские лидеры отнеслись с прохладцей к попыткам принудить их осудить Москву, по большей части называли происходящее на Украине «войной в Европе» и не стеснялись упрекать европейцев в том, что те слишком много тратят на украинское вооружение и слишком мало на «другие ключевые направления». Например, на борьбу с изменением климата, а также на более существенные экономические инвестиции в страны, на которые раньше смотрели свысока.

Итоговое заявление саммита, подписанное всеми участниками (за исключением Никарагуа), по факту никаких прямых осуждений Москвы не содержит, а лишь указывает на «глубокую обеспокоенность войной против Украины». Построить на этом полноценную антироссийскую кампанию не получилось, однако создается впечатление, что это и вовсе не было целью организаторов саммита.

А вот вывод финансовых активов из стран Евросоюза таким образом явно может выйти на новый уровень. И очевидных интересантов подобного положения дел помимо США и Великобритании представить пока сложно.