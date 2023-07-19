Лето 2023 года бьёт температурные рекорды. Аномальная жара охватила сразу три континента: Европу, Азию и Африку. В Пекине на протяжении недели держится температура 35-40 градусов по Цельсию, а воды Мексиканского залива нагрелись до 30 градусов, что угрожает экосистеме региона полным уничтожением.

Иван Шилов ИА Регнум

От жары страдает и Ближний Восток: в понедельник 17 июля на юге Ирана был побит температурный рекорд — 66,7 градуса по Цельсию. Местные власти вынуждены сворачивать ряд сельскохозяйственных программ, в частности — культивирование арбузов, опасаясь, что на будущий год может не хватить воды.

На волне повышения температуры страны Северной Африки сталкиваются с нашествием скорпионов и змей, которые бегут из пустынь в города в поисках воды, сообщает Independent Arabiа. Следом за нашествием ядовитых насекомых идёт эпидемия холеры, вызванная нехваткой питьевой воды.

Однако если для южных широт жаркое лето — в порядке вещей (пусть даже аномально жаркое), то страны Европы и США ощущают ситуацию ещё тяжелее.

Как сообщает New York Times, в американском штате Аризона на протяжении двадцати дней держится рекордно высокая температура — 43 градуса по Цельсию. По информации издания, жители города Финикс уже назвали свою родину «адом на земле».

«Рекордная жара будет продолжаться по всему региону на протяжении этой недели и, вероятно, дольше. Предупреждение об чрезмерной жаре остается в силе до вечера пятницы», — предупреждает Национальная метеорологическая служба США.

MASSIMO PERCOSSI/EPA/ТАСС В Италии объявлен красный уровень опасности из-за жары

Во вторник 18 июля сразу в шести регионах Европы были побиты новые температурные рекорды. По информации Bloomberg, в Риме была зафиксирована температура в 41,8 градуса, в Ликате (Сицилия) — 46,3 градуса, на севере Испании уровень жары поднялся до 45,3 градуса по Цельсию. «Красный» уровень температурной опасности был введён в 23 из 27 крупнейших городов Италии

Причиной аномальной жары в Европе стал африканский антициклон «Харон», получивший название в честь античного персонажа, перевозившего живых в царство Аида. Ещё один антициклон, который обрушился на Европу в начале июля, получил не менее красноречивое название — «Цербер».

Аномальная жара побудила здравоохранительные службы опубликовать статистику жертв повышенной температуры за прошлое лето: более 60 тысяч погибших. Сколько человек доставит на тот свет «Харон» — не сообщается, но есть основания полагать, что и этот антирекорд будет побит.

От аномальной жары страдает даже Германия, куда антициклон пока не добрался. Как сообщает немецкое издание Focus, из-за жары серьёзно обмелели реки Рейн и Дунай. На Верхней Эльбе было приостановлено судоходство после того, как в Дрездене сел на мель круизный лайнер. Причины обмеления — засуха в чешском регионе Богемия и Моравия, откуда Эльба получает 95% водных ресурсов.

К середине июля уровень воды в Эльбе опустился ниже критической отметки в 50 сантиметров. Падение уровня воды обнажило «Голодные камни» — предупреждения о грядущем неурожае, оставленные прошлыми поколениями. «Плачь, если увидел меня», гласит надпись на одном из камней.

Следом за жарой и засухой на Европу обрушились лесные пожары. Огонь уничтожил сотни домов на испанском острове Ла-Пальма. Местное издание Diaria De Canarios сообщает о том, что свои дома были вынуждены покинуть 4000 местных жителей. Пожар охватил территорию площадью в 4600 га.

В Греции горят леса западнее Афин, на острове Родос и полуострове Пелопоннес. Сотни местных жителей не могут покинуть район возгорания из-за пожаров, перекрывших две дороги, связывающие полуостров с материком. По словам официальных лиц, фронт пожара растянулся на 8 км и движется на город Мандра, который накрыло облаком дыма.

«Мы живем в настоящем кошмаре. Наши дома и имущество горят», — заявил мэр Мандры Христос Статис в интервью греческому каналу Open TV.

Правительство Греции и других стран ЕС связывает аномальную жару с изменениями климата.

«У нас были пожары, они есть сейчас и будут в будущем, и это одно из последствий климатического кризиса, который мы переживаем с еще большей интенсивностью», — сообщается в официальном заявлении премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Температурные рекорды приводят к тому, что энергетические компании вынуждены прибегать к использованию нефти и угля вместо возобновляемых источников энергии, чтобы покрыть дефицит выработки электроэнергии. Нагрузка на электростанции растёт повсеместно, поскольку всё больше энергии тратится на обслуживание холодильных камер и кондиционеров.

Дальнейшее повышение температуры может также привести к пересыханию прудов-охладителей атомных электростанций, что может вынудить производителей электроэнергии вновь обращаться к нефти, газу и углю.

Однако исследователи уверены, что именно использование углеводородного топлива является главной причиной повышения средней температуры в Европе.

«Последствия сжигания нефти, газа и угля для получения энергии являются причиной более 75% выбросов парниковых газов и почти 90% всех выбросов углекислого газа, которые удерживают солнечное тепло, что приводит к увяданию сельскохозяйственных культур и опасным для жизни волнам жары, таким как «Цербер» и «Харон», — заявил старший исследователь некоммерческой организации, изучающей изменения климата, Global Witnes Патрик Гейли.

Гейли также посоветовал называть каждую волну тепла не в честь персонажей античной мифологии, а по названиям нефтяных и газовых корпораций, которые за последние годы получили рекордную прибыль.

Исследователи призывают сократить использование углеродного топлива и предупреждают, что в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Американский климатолог Джеймс Хансен, впервые заявивший об угрозе глобального потепления на слушаниях в Конгрессе США в 1988 году, заявил, что за последние десятилетия среднегодовая температура в мире выросла на 1,2 градуса Цельсия.

«Нас ожидает ещё большее повышение температуры, если мы не уменьшим количество парниковых газов, — заявил Хансен. — Это не означает, что экстремальная ситуация в том или ином месте в этом году будет повторяться и с каждым годом усиливаться. Но глобальная средняя температура будет повышаться».